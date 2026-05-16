Od té doby, co Marta Jandová s rodinou tráví více času na chalupě, začalo být jasné, že staré stavení potřebuje postupnou proměnu. Mělo sice své kouzlo, ale některé místnosti už neodpovídaly tomu, jak si rodina představovala pohodlné víkendové zázemí. Cílem proto nebyla dokonalá rekonstrukce bez duše, ale vytvoření místa, kde se bude dobře odpočívat, spát i setkávat.
Marta Jandová proměnila pokoj na chalupě. Ze zanedbané místnosti vzniklo romantické venkovské útočiště
Rodinná chalupa je pro Martu Jandovou místem, kde se scházejí její nejbližší a kde si chce užívat klid mimo každodenní shon. Postupně ji proto proměňuje v útulné zázemí s osobním kouzlem. Jako první dostal nový kabát pokoj pro hosty, který se ze zanedbané místnosti změnil v romantický prostor ve venkovském stylu.
Jako první přišel na řadu pokoj pro hosty. Marta se spolu se svými blízkými pustila do hledání stylu, který by se k chalupě hodil a zároveň působil svěžeji než původní zařízení. Inspiraci hledaly na Pinterestu, sociálních sítích věnovaných chalupaření i ve starožitnictvích. Postupně se ukázalo, že nejbližší je jim romantický venkovský styl s lehkým nádechem Provence, ve kterém se potkává patina, dřevo, světlé tóny a výrazná tyrkysová barva.
Právě tyrkysová se nakonec stala jedním z hlavních motivů celé proměny. Objevuje se na pohovce, textilu, dekoracích i nábytku. Do práce se zapojily i samotné Jandovky, které se pustily do natírání starožitné skříně, špaletového okna i garnýže. V kombinaci se světlými odstíny, krémovou barvou a přírodními doplňky působí výsledný pokoj svěže, vzdušně a přitom pořád dostatečně chalupářsky.
Venkovský styl a staré kusy s příběhem
Cílem nebylo vytvořit jen hezký pokoj na fotografii. Jandovky potřebovaly praktický prostor, kde se pohodlně vyspí až čtyři lidé a kde se bude snadno udržovat pořádek. Návrhu se ujala designérka Klára Němečková, která se rozhodla respektovat charakter chalupy a využít i starší kusy nábytku.
„S respektem k místu a typu bydlení jsme se držely venkovského stylu. Zachovaly jsme proto i některé starší kusy nábytku. Holky mi také ukázaly sedačku, kterou si zamilovaly už před naší schůzkou. Ta byla pomyslným odrazovým můstkem, od něhož se odvíjela celá tvorba interiéru. Pak jsem měla víceméně volnou ruku. Ale vzhledem k tomu, že se naše představy téměř ve všem shodovaly, bylo snadné splnit jejich zadání. Je zkrátka super, když si to s klientem „sedne“. Místnost je celkem velkorysá, takže se do ní vešlo vše, co bylo potřeba – a to včetně úložných prostor a rozkládací sedačky. I po vysunutí lůžka je pokoj dostatečně průchozí, například ke skříni,” popisuje designérka Klára Němečková.
Rozkládací sedačka tak není jen výrazným barevným prvkem, ale také praktickým řešením pro návštěvy. Díky dostatku prostoru se do pokoje vešly úložné části i původní skříň, která po novém nátěru získala úplně jiný výraz. Místnost tak spojuje pohodlí, vzdušnost a pocit, že na chalupě nic nemusí být dokonale nové, aby to krásně fungovalo.
Tyrkysová byla podmínkou
Spolupráce začala online schůzkou. Jandovky designérce poslaly půdorys a fotografie místnosti, a během několika týdnů vznikl návrh včetně seznamu produktů i tipů na dokončení. Přibližně do dvou měsíců byl pokoj připravený na první návštěvu. Jedna věc ale byla od začátku jasná: tyrkysová musela zůstat.
„Holky mi nasdílely půdorys a fotky prostoru. V následujících dvou týdnech jsme už projednali hotový návrh i včetně seznamu všech produktů i tipů pro dokončení. Takže zhruba do dvou měsíců byl pokoj pro hosty připravený na první návštěvu. Jediným požadavkem, na němž klientky trvaly, byla tyrkysová barva. To byl must have. Já jsem se to jen snažila lehce „krotit“ odsycenějšími tóny a krémovou,” vysvětluje Němečková.
Aby výsledek nepůsobil příliš křiklavě, doplnila výraznější odstín jemnějšími tóny a přírodními materiály. V pokoji tak hrají velkou roli len a bavlna, které k chalupářskému stylu přirozeně patří. „Zároveň jsem se snažila využívat převážně přírodní materiály, zejména tedy len a bavlnu. Pro chalupu a podobně laděné interiéry jsou lehce pomačkané, rozevláté lněné závěsy značka ideál. Prostě hlavně žádná škrobenost,” dodává designérka.
Kouzlo původního okna i natřené skříně
Velkou radost má designérka také z toho, že se podařilo zachovat původní prvky. Starou šatní skříň Jandovky samy natřely a nový kabát dostalo také špaletové okno. Právě takové detaily dokážou chalupě ponechat duši, i když se interiér výrazně promění.
„Mám velkou radost, že jsme zachovaly původní šatní skříň. Holky ji natřely a vypadá skvěle. Nového nátěru se dočkalo i původní špaletové okno. To prostě na chalupě chcete. Když se doplní o správné kousky nábytku, například konzolový stolek, který na okno ještě více upozorní, je to radost,” uzavírá Klára Němečková.
Pokoj pro hosty tak ukazuje, že chalupářský styl nemusí znamenat přeplněný prostor ani tmavý nábytek. Stačí držet se charakteru místa, nechat vyniknout staré prvky a doplnit je barvou, textilem a nábytkem, který má sloužit. U Jandovek vznikl pokoj, který je praktický, svěží a osobní zároveň. A přesně takový má být prostor, kam se člověk vrací odpočívat.
