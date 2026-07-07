Projekt studia Facha architekti pracuje s principem „domu v domě“. Do poloviny stodoly vložili samostatnou dřevostavbu, která funguje jako zázemí pro sezonní pobyt. Nový objekt je zvenčí téměř neviditelný – projeví se až ve chvíli, kdy se otevřou vrata a prostor se propojí se zahradou.
Krabice ve staré stodole: Jak vznikl skrytý dům, který zvenčí neexistuje
Na první pohled se ve stodole v Lázně Bělohrad nic nezměnilo. Za zavřenými vraty se ale skrývá nová obytná jednotka, kterou architekti vložili do původní konstrukce bez zásahu do její vnější podoby.
Dům, který vznikl z ústupku
Původní plán byl přitom mnohem konvenčnější. Majitel chtěl opravit stávající obytnou část usedlosti, upravit ji a přizpůsobit současnému životu. Jenže postupem času, během debat a hledání vhodného řešení, se začala objevovat otázka, zda má smysl opravovat něco, co vlastně nikdy úplně nevyhovovalo. A právě tady přišel zlom. „Zadání bylo na počátku poměrně otevřené. Postupně jsme dospěli k tomu, že bude lepší vytvořit novou samostatnou jednotku,“ popisují architekti. Volba stodoly nebyla náhodná. Místo nabízelo potenciál, ale zároveň vyžadovalo citlivý přístup. „Zásadním omezením, které jsme si vymezili sami, byl důsledný respekt ke stávající stodole. Má kvality, které stojí za zachování,“ říkají.
Krabice jako odpověď
Namísto klasické rekonstrukce tak vznikla myšlenka, která je na první pohled jednoduchá, ale ve své podstatě radikální: vložit do stodoly samostatný objekt. Dřevostavbu, která nebude předstírat, že je součástí původní konstrukce, ale naopak svou odlišnost přizná. Jednoduchý kvádr. Čistá, až archetypální forma, která reaguje na geometrii stodoly, ale nesnaží se ji kopírovat. „Chtěli jsme, aby vznikl zajímavý vztah mezi starou stodolou a novým objektem. Aby vycházel z geometrie prostoru, ale současně byl jasně čitelný jako nový vstup,“ vysvětlují architekti. Tato „krabice“ není pevně ukotvená v zemi v tradičním smyslu. Je lehce nadzvednutá, jako by se v prostoru vznášela. Původní podlaha stodoly pod ní zůstává zachovaná. Je to gesto, které není jen estetické, ale i konceptuální. Říká: tohle není přestavba, ale dialog dvou světů, které spolu koexistují.
Černá, která není černá
Na první pohled může nová vestavba působit kontrastně. Černá asfaltová obálka vytváří silný vizuální moment uvnitř světlé, dřevěné konstrukce stodoly. Jenže při bližším pohledu se ukazuje, že ten kontrast není tak ostrý, jak by se mohlo zdát. „Chtěli jsme, aby objekt působil monoliticky. Ale asfaltová obálka není tak výrazná – díky vložené tkanině má zajímavou strukturu, dokáže získat patinu a netvoří tvrdý kontrast ke starým konstrukcím,“ vysvětlují architekti. Materiál tak postupně reaguje na čas a prostředí. Není statický, ale proměnlivý. V kontextu venkovské usedlosti nepůsobí jako vetřelec, ale jako nová vrstva, která se postupně integruje do celku.
Interiér jako tichá schránka
Pokud exteriér pracuje s kontrastem a napětím, interiér naopak přináší zklidnění. Vstupem do vestavby se člověk ocitá v úplně jiném světě. Stěny i stropy jsou obloženy březovou překližkou, jejíž jemná kresba a světlý odstín vytvářejí neutrální, harmonické prostředí. „Chtěli jsme použít dřevo, ale zároveň zachovat minimalistický výraz. Březová překližka se na to hodí nejlépe,“ říkají architekti. Do tohoto prostoru je vložen ještě jeden objem – kompaktní blok z probarvené MDF desky. Obsahuje kuchyň, koupelnu i úložné prostory a zároveň nenásilně rozděluje interiér na jednotlivé funkční zóny. Je to jednoduché, ale promyšlené řešení.
Světlo, které přichází až po otevření
Jedním z nejdůležitějších témat projektu je práce se světlem. Nejen jeho množství, ale i způsob, jakým do prostoru vstupuje. Architekti vycházeli z jednoduchého, ale silného momentu: průhledu skrz stodolu při otevřených vratech. Tento průhled se stal hlavní osou návrhu. „Výchozím bodem byl průhled stodolou. Výhled do zahrady se starými jabloněmi se pak přímo nabízel,“ popisují. Velké posuvné okno otevírá interiér směrem do krajiny, zatímco boční okna zůstávají skrytá za okenicemi, aby nenarušovala historickou podobu stavby. Světlo tak není konstantní, ale proměnlivé, závislé na tom, jak se prostor otevírá a zavírá. Důležitým prvkem je i světlík otevřený do krovu. Ten přináší do interiéru další vrstvu – pohled vzhůru, do konstrukce, do historie samotné stavby.
Stavba, která se nechtěla nechat postavit
Za zdánlivou jednoduchostí projektu se skrývá náročný proces realizace. Respekt ke stodole totiž znamenal nejen omezení návrhu, ale i komplikace při samotné stavbě. „Cokoli opravovat je dnes náročné. Nevíte dopředu, co vás čeká, na jaké komplikace narazíte,“ přiznávají architekti otevřeně. Řemeslníci často nebyli k sehnání, některé práce nebylo komu zadat. Projekt tak postupně získával i nečekaný rozměr – stal se částečně autorskou stavbou, kde architekti i majitel museli zasahovat vlastníma rukama. Příkladem je instalace hromosvodu nebo oprava historických prvků. V mnoha případech bylo jednodušší věci udělat vlastními silami než hledat někoho, kdo by se do nich pustil.
Okamžik, kdy vše začalo dávat smysl
Každý projekt má svůj moment, kdy se jednotlivé vrstvy propojí a dávají smysl. V tomto případě přišel překvapivě pozdě. Vrata stodoly dlouho nešla otevřít. Technické problémy, detaily, které se ukázaly až během realizace, postupně oddalovaly tento zásadní okamžik. Až když byla vestavba téměř hotová, podařilo se vrata poprvé otevřít. „Když se poprvé otevřel výhled z prostoru do zahrady, byl to krásný moment,“ vzpomínají architekti. Najednou se všechno propojilo – interiér, stodola, zahrada i krajina za ní. Prostor začal fungovat tak, jak byl od začátku zamýšlen.
Minimalismus jako životní styl
Zajímavé je, že tato výrazná proměna zůstává zvenčí téměř neviditelná. Po zavření vrat se stodola vrací do své původní podoby a nový objekt mizí. Vestavba je určena především pro sezonní pobyt, ale její využití je flexibilnější, než by se mohlo zdát. Díky technickému vybavení, jako je podlahové vytápění, je možné prostor využívat i v zimě. Minimalismus interiéru přitom není jen estetickým rozhodnutím. „Není to naše manýra. Vychází to ze životního stylu klienta, pro kterého je takto úsporná a čistá podoba prostoru přirozená,“ vysvětlují architekti.
Projekt „Krabice ve stodole“ není o nostalgii. Je o hledání
rovnováhy mezi tím, co tu bylo, a tím, co přichází. „Baví
nás reagovat na něco, co vzniklo před námi. Nemusí jít ani o
vyloženě historické památky,“ říkají architekti. A právě
tady tento přístup funguje nejlépe. Nové se nesnaží staré
napodobit. Staré se nebrání novému. Obě vrstvy spolu existují,
každá ve své autenticitě. Mezi nimi vzniká prostor, který není
ani minulostí, ani současností – ale jejich přirozeným
propojením.
VIDEO: Na 2130 m² v podhůří Šumavy vznikla zahrada, která propojuje prvorepublikový dům s okolní krajinou způsobem, jenž je spíše o prožitku než o dekoraci
Zdroj: autorský text