Jiří Langmajer, který začátkem června oslaví šedesátiny, žije s manželkou Adélou Gondíkovou v domě v Pyšelích u Prahy. Je to místo, které působí klidně, vzdušně a přirozeně zapadá do okolní krajiny. Dům si Adéla nechala postavit už před více než dvaceti lety a společně si v něm vytvořili zázemí, kde má příroda hlavní slovo. Stojí na otevřeném pozemku, obklopuje ho velká zahrada a díky velkým oknům je zevnitř pořád vidět do zeleně.
Jiří Langmajer si splnil sen. Výsledkem radikální proměny zahradního domku je chlapský kutloch
Jiří Langmajer si na zahradě domu v Pyšelích splnil sen o vlastním útočišti. Z nenápadného domku, který původně sloužil jako sklad, vznikla osobní pracovna s pánskou atmosférou, gramofonem, knihami i velkou postelí. Herec jí s nadsázkou říká kutloch a našel v ní místo pro odpočinek, hudbu i učení rolí.
Interiér domu je laděný do přírodních tónů a materiálů. V přízemí se nachází obývací pokoj s kuchyní, v horním patře dvě ložnice. Celý prostor působí jednoduše, teple a neokázale. Není to dům, který by se snažil ohromit efektem, spíš místo, kde se dobře žije a kde člověk může vypnout od pracovního ruchu. Právě to Langmajer, který se většinu života pohybuje mezi divadlem, kamerou a termíny, dokáže ocenit.
Z obyčejného skladu vznikl soukromý kutloch
Velkou proměnou prošel nedávno právě zahradní domek. Původně sloužil hlavně jako skladiště, kam se odkládalo vše, co zrovna nebylo potřeba. Jiří Langmajer ale už delší dobu toužil po vlastním koutě, kde by mohl být chvíli sám, učit se role, poslouchat hudbu nebo jen odpočívat. Po letech plánování se z původního úložného prostoru stala jeho soukromá pracovna, které sám říká kutloch.
„Já jsem měl k dispozici jen malou místnost, která sloužila jako sklad, a tu jsem před několika lety proměnil na takovou svou malou soukromou pracovnu. Mám tam všechny svoje knížky, své desky, kterých mám hodně, aparaturu a stůl. Dá se říct, že je to taková moje trucovna,“ popsal herec s nadsázkou.
Přestože slovo „trucovna“ zní trochu odtažitě, ve skutečnosti jde spíš o místo klidu. Prostor, kde si může srovnat myšlenky, soustředit se a na chvíli nebýt ničím rušen. Sám ale zároveň dodává, že do něj neutíká před manželkou ani před domovem. „Já tam skoro vůbec nechodím, protože jsem strašně rád doma se svou ženou,“ říká.
Gramofon, knihy a největší postel v domě
Domek má výrazně osobní atmosféru. Vybavení tvoří psací stůl, komoda, knihy, retro gramofon značky Denon a sbírka vinylových desek. Hudba, především jazz, je jednou z věcí, které k tomuto prostoru neodmyslitelně patří. Langmajer si tu pouští oblíbené desky a v klidu se připravuje na nové divadelní role.
Nechybí ani velká postel, kterou dostal od Adély. Právě na ní se často učí texty nebo odpočívá. „Samozřejmě, že mám postel – a to tu největší v celém domě. Manželka mi ji koupila. Spával jsem tam třeba tehdy, když jsem točil nočky celý týden, protože jsem tam měl do půlnoci největší klid,“ prozradil.
Interiér navrhla designérka Ema Traplová tak, aby měl pánský charakter, ale zároveň nepůsobil chladně. „Volnou a zcela přirozenou inspirací mi byl samotný prostor zahradního domku. Neumím do takového prostoru navrhnout například lesklé mramorové povrchy nebo naopak industriální betonový nábytek. Z mého pohledu si tak prostor jednoduše vybrané prvky zvolil,“ říká Ema. Interiéru domku tak dominují zemitější barvy, například lahvově zelená, doplněná černou a oranžovou. Použité materiály drží přírodní linii celého bydlení: dřevo, len, juta, terakota nebo kůže.
Místo, kde má všechno svůj příběh
Kutloch nepůsobí jako dokonale naaranžovaná pracovna, ale jako živé místo, které odráží osobnost svého majitele. Jsou tu knihy, desky, osobní obrazy, drobnosti z cest i předměty, které mají vlastní příběh. Nic nepůsobí zbytečně okázale, všechno má svůj důvod.
Langmajer má pověst člověka s dobrodružnou, ale zároveň citlivou a romantickou povahou. A právě tak jeho zahradní útočiště působí. Je to místo pro samotu, ale ne osamělost. Pro práci, ale ne kancelářskou strohost. Pro odpočinek, ale ne lenošení bez smyslu. „Tady si odpočinu nejlíp. Žádné role, žádné termíny. Jen já, dřevo, tráva a nebe nad hlavou,“ říká herec s úsměvem.
Soukromý domek využívá hlavně k učení rolí, poslechu hudby a chvílím, kdy potřebuje klid mimo běžný provoz domácnosti. Výjimečně ho sdílí i se svým vnoučkem. Jinak je to prostor, který patří především jemu.