Ačkoliv věnujeme spoustu času utírání linek a leštění sporáků, na samotné čisticí náčiní často zapomínáme. Přitom právě u dřezu se denně potkává voda, zbytky jídla a neustálá vlhkost, což vytváří dokonalé podmínky pro mikroskopické patogeny.
Houbička na nádobí má kratší životnost, než si myslíte. Po této době už patří rovnou do koše
Kuchyně je srdcem domova, ale také místem, kde se hromadí neviditelní obyvatelé. Houbičky, hadříky či utěrky zadržují vlhkost i zbytky jídla a přicházejí do neustálého kontaktu s nejrůznějšími povrchy. Vytvářejí tak ideální prostředí pro nejrůznější mikroorganismy, které v nich dokážou přežívat i několik dní. Jak udržet kuchyňské prostředí hygienicky čisté a jak často jednotlivé pomocníky měnit?
Ačkoliv věnujeme spoustu času utírání linek a leštění sporáků, na samotné čisticí náčiní často zapomínáme. Přitom právě u dřezu se denně potkává voda, zbytky jídla a neustálá vlhkost, což vytváří dokonalé podmínky pro mikroskopické patogeny.
Pokud chceme předcházet zbytečnému šíření bakterií po celé domácnosti, je klíčové porozumět tomu, jak s kuchyňskými pomocníky správně zacházet a kdy nastává ten správný čas dát jim definitivní sbohem.
Kartáček nebo houbička: Souboj o čistotu
Zajímavou a hygieničtější alternativu k tradiční porézní houbičce představuje obyčejný kartáček na nádobí, jehož štětiny mezi jednotlivými použitími vysychají podstatně rychleji, což výrazně omezuje podmínky pro růst a množení mikroorganismů. V porézní struktuře klasické houbičky naopak neviditelné bakterie přežívají i několik dní, aniž by to bylo na první pohled patrné.
Časový přehled pro houbičky a kartáče
Různé materiály si žádají odlišnou frekvenci obměny, kterou se vyplatí začlenit do běžné domácí rutiny. Klasickou houbičku na nádobí byste měli vyhodit po jednom až dvou týdnech.
Oproti tomu přírodní jutové či kokosové houbičky vydrží o něco déle, přibližně dva až čtyři týdny. Odolnější silikonové houbičky a klasické kartáčky na nádobí či spáry stačí při pravidelném čištění měnit jednou za jeden až dva měsíce.
Textilie a drátěnky v každodenním provozu
Stejně pečlivý přístup si zaslouží i utěrky a hadříky, které neustále nasakují vlhkost a nečistoty. Kuchyňské utěrky vyměňujte a perte každé dva až tři dny.
Samostatný ručník určený výhradně na ruce obměňujte po třech až pěti dnech a hadříky na pracovní plochy po jednom týdnu. Kovové drátěnky, které v sobě snadno zachytávají zbytky potravin, si pak žádají výměnu po jedno- až dvoutýdenním používání.
Varovné signály, které nepočkají na termín
Všechny uvedené lhůty představují orientační doporučení a konkrétní životnost vždy závisí na intenzitě používání a celkové péči. V určitých situacích je však nutné jednat ihned a na kalendář nečekat.
Jakmile utěrka nebo hadřík přijdou do kontaktu se syrovým masem či jeho šťávou, okamžitě je vyměňte a vyperte. Houbičku vyhoďte bez váhání i ve chvíli, kdy začne nepříjemně zapáchat, je slizká na dotek nebo se přestává dobře vysušovat.