Dara Rolins se rozhodla uzavřít jednu důležitou životní kapitolu. Prodává vilu v Tuchoměřicích u Prahy, kde strávila řadu let a která byla dlouho jejím českým domovem. Na nabídku nemovitosti upozornil pořad Showtime, podle kterého se třípatrový dům objevil v realitním inzerátu.
Dara Rolins prodává vilu u Prahy. Dům stavěla s Rytmusem, teď míří do nového domova s Nedvědem
Zpěvačka vilu původně stavěla ještě v době vztahu s rapperem Rytmusem. Nakonec v ní ale žila hlavně se svou dcerou Laurou a později také s partnerem Pavlem Nedvědem. Dům stojí v klidné části Tuchoměřic nedaleko Prahy a patří k němu rozlehlý pozemek, bazén, zastřešená terasa i zahradní domek.
Pro Daru nejde jen o prodej nemovitosti, ale o symbolický posun dál. „V Tuchoměřicích jsme prožili krásných deset let, ale život jde dál. Teď už přes čtyři roky po boku Pavla. To, že se jednou sestěhujeme do vlastního, bylo proto jen otázkou času. A ten čas přišel teď. Takže ano, je to pravda. Můj dům u lesa je na prodej. Lola odjíždí po létě na studia do světa a naše plány na jiné, tentokrát společné bydlení s Pavlem jsou proto v procesu. Stavíme na všech frontách – v Itálii i v Čechách,“ potvrdila Dara v pořadu Showtime.
Nový domov u italského jezera
Dara s Pavlem Nedvědem zároveň dokončují společné bydlení v Itálii. Luxusní dům staví u jezera Maggiore na severu země a projekt už se podle zpěvačky blíží do finále. Rezidence vzniká několik let a nastěhování by mohlo přijít už během léta.
Prodej české vily tak přirozeně vyvolává otázku, zda se zpěvačka nechystá přesunout hlavně do Itálie. Dara ale zdůrazňuje, že Česko ani Slovensko neopouští. Nový dům u jezera má být dalším zázemím, ne definitivním rozloučením s Prahou.
„To, že stavbu našeho domu na italském jezeře finišujeme, neznamená, že Česko nadobro opustíme. Miluju Česko i Slovensko a Praha bude vždy naším domovem a místem, kam se chceme všichni tři vracet,“ dodala Rolins.
Dara tak po letech opouští místo, které bylo spojené s její rodinou, prací i osobním životem. V Tuchoměřicích prožila podle svých slov krásné období, teď ale nastal čas přesunout se dál a vytvořit si nový společný domov s Pavlem Nedvědem.