Herečka Aňa Geislerová je zvyklá na svět filmových premiér, společenských událostí a neustálého pracovního ruchu. Když ale potřebuje vypnout, nemusí odjíždět daleko za město. Svůj malý ráj našla přímo v Praze, v zátoce na Smíchově, kde si pořídila houseboat. Dřevěná chatka na vodě jí splnila dávný dětský sen a nabízí všechno, co ve svém nabitém životě potřebuje – ticho, přírodu a možnost na chvíli zmizet před okolním světem.
Aňa Geislerová má v Praze tajný úkryt na vodě. Místo luxusu si pořídila dřevěnou chatku s kamny a výhledem na labutě
Aňa Geislerová si splnila dětský sen a pořídila si netradiční útočiště přímo v Praze. Místo luxusní vily si zamilovala skromný houseboat na Smíchově, kde ji obklopují labutě, volavky a klid řeky. V dřevěné chatce s kamny, osobními vzpomínkami a výhledem na vodu nachází únik před pracovním shonem i prostor pro setkávání s přáteli. Život na vodě má ale i své nečekané nástrahy.
Dětský sen si splnila uprostřed Prahy
Na rozdíl od luxusních nemovitostí, kterými se některé celebrity rády chlubí, má útočiště Ani Geislerové mnohem skromnější podobu. Její houseboat připomíná obyčejnou dřevěnou chatku, ve které nechybějí kamna a výhled na řeku. Místo rušných ulic tu herečku obklopují labutě, kapři a další vodní ptáci.
K neobvyklému bydlení ji přivedli přátelé, kteří už v zátoce na Smíchově své houseboaty měli. Při návštěvách postupně propadla kouzlu tamní komunity a zatoužila po vlastním místě na vodě. Když se objevila chatka s vodníkem a člunem, bylo rozhodnuto. „Je to schovávačka. Útulna. Malé tiché místo,“ popsala herečka, které do svého neobvyklého útočiště umožnila nahlédnout.
Právě možnost utéct z pracovního shonu do prostředí, které připomíná prázdniny na chatě, považuje za největší výhodu. Po schůzce v centru města může během krátké doby sedět u rozpálených kamen nebo rozdělat oheň venku a pozorovat život na řece.
V zimě bruslí, na podzim peče buřty
Život na houseboatu má podle Geislerové své kouzlo v každém ročním období. Nejkrásnější chvíle zažívá v zimě, když řeka zamrzne natolik, že se v zátoce dá bruslit. Tehdy se místní komunita schází přímo na ledě, kde společně tráví čas se svařeným vínem.
Stejně ráda má ale i obyčejné chvíle, kdy může z chatky sledovat volavky, racky, ryby a dění kolem vody. Na podzim zase přichází čas společných brigád. Obyvatelé přístavu se scházejí, uklízejí okolí, hrabou listí a po práci si rozdělají oheň. Nechybějí buřty, společné posezení ani přespávání přátel.
Geislerová si nejvíce užívá právě tuto neformální atmosféru, která má daleko k běžnému životu známé herečky. Ráda nakoupí jídlo a pití, vaří, píše a tráví čas s blízkými. K jejím oblíbeným činnostem patří také projížďky člunem, který však momentálně prochází rekonstrukcí.
Romantika má i svou odvrácenou stránku
Bydlení na vodě ovšem není jen idylické pozorování labutí. Geislerová se musela naučit několik pravidel, která by ji při běžném pobytu na chalupě nejspíš nikdy nenapadla.
Hned na začátku například dostala radu, aby si dávala pozor na mrtvé ryby plující kolem houseboatu. Pokud se totiž mrtvý kapr dostane pod dřevěnou stavbu, může tam zůstat a nepříjemný zápach pak přetrvává celé týdny. Překvapilo ji také neustálé pohupování na hladině. Při delším pobytu může člověku dokonce způsobit pocity podobné mořské nemoci. Herečce to však nevadí a bere to jako přirozenou součást života na řece.
Největší cenu mají věci od blízkých
Interiér dřevěné chatky odráží především hereččinu zálibu v útulnosti a osobních vzpomínkách. Nesází na okázalý luxus ani dokonale sladěné designové vybavení. Mnohem důležitější jsou pro ni předměty, ke kterým má citový vztah.
Mezi její nejoblíbenější dekorace patří obraz namalovaný dcerou a dvě výtvarná díla od přátel. Zvláštní místo má také záchranný kruh, který kdysi dostala od švagrové a jehož darování ji tehdy velmi dojalo.
Místo, kde nemusí být slavnou herečkou
Pro Geislerovou je houseboat především protipólem jejího každodenního života. Zatímco pracovní povinnosti ji často přivádějí mezi lidi, před kamery a do společenského ruchu, na vodě může jednoduše být sama sebou. Nemusí nic plánovat ani se nikam přesouvat. Stačí zatopit v kamnech, uvařit něco dobrého, otevřít si knihu nebo se pustit do psaní. A přestože se nachází uprostřed hlavního města, má pocit, jako by byla na malé dovolené daleko od civilizace.
Právě proto věří, že jí pobyt na houseboatu pomáhá načerpat energii. Své dřevěné útočiště považuje za místo, které na ni působí téměř léčivě.