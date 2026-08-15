Když Aňa Geislerová s manželem Zdeňkem Janáčkem před zhruba deseti lety objevili prvorepublikovou vilu v Dobřichovicích, rozhodně nekupovali hotové bydlení snů. Dům měl sice věžičku, velkou zahradu a nezaměnitelnou atmosféru, jeho technický stav však zájemce spíše odrazoval. Manželé v něm přesto viděli potenciál a rozhodli se pustit do rekonstrukce, která nakonec trvala několik let. Nemovitost pořídili v roce 2015 za částku kolem osmi až 8,5 milionu korun.
Aňa Geislerová koupila ruinu za miliony. Dnes její vila vypadá jako středomořský sen
Když Aňa Geislerová s manželem koupili prvorepublikovou vilu, byla ve stavu, který řadu zájemců odradil. Po letech rekonstrukce je ale všechno jinak – z chátrajícího domu vzniklo stylové rodinné útočiště s bazénem a zahradou jako z dovolené.
Dnes by jen málokdo hádal, jak zanedbaně místo původně vypadalo. Postupně se měnila střecha, okna, podlahy, omítky i veranda. Manželé se přitom nesnažili setřít prvorepublikový charakter stavby a nahradit ho moderní novostavbou.
Právě naopak. Typickou věžičku ponechali, stejně jako výraznou červenou střechu, a historické prvky doplnili současným vybavením. Média náklady na samotné opravy v minulosti odhadovala na další tři až čtyři miliony korun.
Starožitnosti vedle moderního nábytku
Podobný přístup je vidět také uvnitř. Vila nestaví na dokonalém katalogovém minimalismu, ale spíš na kombinaci různých období. Vysoké stropy a dřevěné prvky doplňuje jednodušší současný nábytek, starožitné komody, vázy nebo výrazná svítidla. Výsledkem je interiér, který působí zabydleně a nijak přehnaně okázale.
Pro Geislerovou to ostatně není jediný případ, kdy při rekonstrukci zachovala stopy minulosti. Také v jejím pražském bytě zůstaly původní parkety a dvoukřídlé dveře, které doplnila například karmínovou sedačkou, starožitnými stolky a moderními i klasickými lustry.
Skutečnou chloubou dobřichovického domu je ale prostor za jeho zdmi.
Na její podobě se podílel známý zahradní architekt Ferdinand Leffler z ateliéru Flera společně s Annou Chomjakovou. Základem nebylo všechno vykácet a začít od nuly. Naopak se pracovalo se vzrostlými stromy a stávajícím charakterem místa, k nimž přibyly trvalky, nové pobytové části a další výsadba.
Výsledek dnes působí, jako by tam jednotlivé části byly odjakživa. Mezi keři a květinami se schovává posezení a jedním z hlavních prvků zahrady je zapuštěný bazén obklopený dřevem. Na něj navazuje terasa, takže během teplých měsíců se obytný prostor domu prakticky přelévá ven. Geislerová v minulosti sama přiznávala, že rostliny a květiny miluje, i když kvůli práci nemá na zahradničení tolik času, kolik by si přála.
Právě množství zeleně, kámen, dřevo a lehce nespoutaná výsadba dávají místu atmosféru, která má daleko k dokonale zastřiženým zahradám kolem novostaveb. Spíš připomíná prázdninové sídlo někde na jihu Evropy.
Rodinné útočiště místo naleštěného „zámečku“
Dobřichovice přitom rodině nenahradily Prahu úplně. Geislerová s manželem si ponechali také několikapokojový byt na Smíchově, který prošel vlastní rekonstrukcí. I tam se potkávají historické prvky s moderním designem a výraznými kusy nábytku.
Vila za Prahou ale evidentně plní jinou roli. Po letech oprav a postupného zvelebování je z ní především místo pro rodinu, zahradu a odpočinek. A právě v tom tkví možná největší kouzlo celé proměny – z domu, který před deseti lety vyžadoval představivost, čas a další miliony, nevzniklo sterilní luxusní sídlo, ale prostor, který působí, jako by se vyvíjel společně s jeho obyvateli.
Když dnes Geislerová čas od času ukáže bazén obklopený zelení, rozkvetlé keře nebo některý z koutů domu, původní ruinu v nich už hledat těžko. Věžička a prvorepubliková duše ale zůstaly. A právě ty jsou připomínkou, že manželé před lety nekoupili dokonalý dům – koupili místo, ve kterém dokonalý domov teprve dokázali uvidět.