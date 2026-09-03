Hemala je s Českou televizí spojený dodnes, byť už v jiné roli. Pracuje jako režisér denního vysílání a vedle toho se dál věnuje moderování, ať už v rozhlase nebo na společenských akcích.
Alexander Hemala našel klid na kraji Prahy. Domek plný zeleně a starožitností prošel velkou proměnou
Alexander Hemala má za sebou pestrou televizní kariéru i několik různých adres. Bývalý hlasatel, který ve veřejnoprávní televizi působil dlouhých 32 let, dnes žije na severním okraji Prahy. Místo ruchu centra ho tam obklopuje zahrada, venkovská atmosféra a interiér plný obrazů, grafik i starších kousků nábytku.
Z Hanspaulky až na okraj metropole
S manželkou Vlastou vychovali tři děti – Andreu, Jakuba a Nikolu – a jako pětičlenná rodina se během let několikrát stěhovali. Jednou z jejich adres byl i byt ve vile na pražské Hanspaulce. Rodina tehdy obývala přízemí se zimní zahradou a prostornou vstupní halou.
Změna přišla ve chvíli, kdy se majitel domu rozhodl vilu přestavět na kanceláře. Hemalovi získali odstupné a za něj pořídili dům na severním okraji Prahy. Ten však měl k hotovému rodinnému bydlení ještě daleko.
„Museli jsme si tu chvíli zvykat,“ uvedl Hemala. Rekonstrukce byla rozsáhlá a původní dispozice domu se postupně změnila téměř k nepoznání. „Ozval se chlapík, který měl v pořádku snad jen dílnu, takže jsme to tu kompletně přestavovali a do toho mi kamarád dal psa,“ vzpomínal.
Z dílny vznikla kuchyně
Původní dílna se proměnila v kuchyň s jídelnou, zatímco na místě rozpadající se přístavby vznikla ložnice s velkým oknem orientovaným do uzavřené zahrady. Dům se tak postupně přizpůsobil potřebám celé rodiny.
Děti dostaly vlastní pokoje, do kterých rodiče podle Hemaly příliš nezasahovali. „Bylo to jejich království, kam jsme jim moc nechodili. Když něco chtěly, přišly dolů,“ popsal. Každé z dětí navíc mělo od svého pokoje vlastní klíč.
Samotný Hemala s nadsázkou opakovaně přiznává, že hlavní slovo má doma jeho žena. Interiér navíc průběžně doplňují i dárky od přátel. Mezi ty nejčastější podle něj patří víno, obrazy nebo zajímavé grafiky, které domu dodávají osobitou atmosféru.