Recept na dlouhodobý vztah. Patří k němu hádky i věci, které za peníze nekoupíte

"Nikdy není pozdě zlepšit svůj vztah," tvrdí americká klinická psycholožka Kathy Nickersonová z Kalifornie. Zkušená terapeutka říká, že hlavními znaky zdravého vztahu jsou uvolněnost, komunikace, zájem o partnerovo blaho, upřímnost a milé chování.

"Tyhle poznatky vycházejí z mého klinického pozorování. Pokud máte pocit, že vašemu vztahu něco chybí, nevzdávejte to a snažte se jej zlepšit. Zamyslete se nad tím, po čem toužíte, a pak to partnerovi upřímně, ale jemně sdělte," citoval psycholožku britský deník The Independent.

Nickersonová tvrdí, že partneři, kteří spolu pravidelně rozebírají své pocity a potřeby, mají vyšší šanci, že jim vztah vydrží. "Jsou na tom mnohem lépe než ti, kteří se uzavřou do sebe, spokojí se tím, co mají, a nemluví o tom, jak zlepšit bolestivá místa," uvedla.

Férové hádky ke vztahu patří

Právě uvolněná atmosféra je podle ní znakem zdravého vztahu. "Ačkoliv může být život těžký a každý může čelit osobním výzvám, váš vztah by měl být komfortním a bezpečným místem, ve kterém není složité získat emoční podporu od partnera," vysvětlila.

Hádky ke vztahu patří, musí však být férové. "Páry, které mají zdravý vztah, ví, že hádka je o komunikaci, ne o zničení toho druhého. Cílem dobré komunikace je být upřímný, věrohodný a přívětivý. Tedy ne sprostý, kritický, defenzivní a lhostejný," vypočítává americká psycholožka.

Podle ní je také naprosto nezbytné starat se o partnerovo blaho. "Protože základem každého dobrého vztahu je pevné přátelství," říká. Partneři, kteří mají mezi sebou zdravý vztah, ví, co činí jejich druhou polovičku šťastnou. "V nejpevnějších vztazích dbají partneři na férovost, ať už jde o rozdělení domácích prací nebo rozhodnutí, do které restaurace vyrazit," uvedla příklad.

V tom se shoduje s českým párovým terapeutem Honzou Vojtkem. Ten v knize Vztahy a mýty tvrdí, že v dlouhodobých partnerstvích je právě respekt to, co vytváří přátelství.

Být bezpečným přístavem pro druhého

Partneři by taky nikdy neměli zapomínat chovat se k sobě mile a přívětivě, ačkoliv to někdy není snadné. Páry, které jsou spolu dlouho, ví, že jsou jeden pro druhého bezpečným přístavem, a záleží jim na tom, aby se cítili bezpečně, byli oceňováni a milováni, tvrdí psycholožka.

"Tito partneři dokážou všeho nechat a vyslechnout, utěšit a podpořit toho druhého, pokud je znepokojený nebo smutný. Aktivně mu naslouchají a uznávají jeho nebo její pocity," říká Kathy Nickersonová.

Tvrdí, že pokud člověku skutečně záleží na jeho polovičce, bude se ji přirozeně snažit přesvědčit o tom, že ji obdivuje a přijímá takovou, jaká je. "Všichni chceme být ve vztahu, kde se cítíme respektováni a oceňováni proto, jací skutečně jsme," dodává.