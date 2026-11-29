Ačkoliv se oba sourozenci v minulosti pohybovali v uměleckém prostředí, jejich profesní dráhy se postupem času rozešly. Tatiana Dyková si vybudovala úspěšnou hereckou kariéru, zatímco její bratr zkoušel štěstí ve filmové produkci, výtvarném umění i dalších oborech. V posledních letech však podle zveřejněných informací musí značnou část pozornosti věnovat především vlastní finanční situaci.
Bratr Tatiany Dykové se potýká s finančními problémy. Po letech v insolvenci mu hrozí zrušení oddlužení
Zatímco Tatiana Dyková patří k nejobsazovanějším českým herečkám a o pracovní příležitosti nemá nouzi, její starší bratr Viktor Vilhelm prochází složitým životním obdobím. Někdejší herec a filmový producent se už několik let snaží vypořádat se značnými finančními závazky, mezi něž patří také dlužné výživné. Ani insolvence, která mu měla pomoci začít znovu, se zatím nevyvíjí příznivě.
Dluhy přesáhly milion korun
Počátky Vilhelmových finančních problémů sahají podle informací Rytmu života několik let do minulosti. Své závazky se měl nejprve snažit řešit dalšími půjčkami, situace však postupně dospěla až k exekucím. V roce 2021 se proto obrátil na soud s žádostí o oddlužení.
Celková výše tehdy přihlášených pohledávek přesáhla milion korun. Vedle závazků vůči ostatním věřitelům ve výši přibližně 764 tisíc korun totiž evidoval také dluh na výživném. Jeho syn požadoval doplacení zhruba 279 tisíc korun.
Podle medializovaných soudních dokumentů se na úhradě výživného podíleli také Vilhelmovi příbuzní. Ještě v srpnu letošního roku však na alimentech dlužil téměř sto tisíc korun. Vyživovací povinnost má rovněž vůči dceři žijící na Ukrajině.
Se slavnou sestrou ho spojovala práce na filmu
Viktor Vilhelm přitom není ve světě české kinematografie neznámým jménem. Podobně jako jeho mladší sestra se nejprve zkoušel prosadit před kamerou. V polovině devadesátých let si zahrál například ve snímcích Poselství ze Stínadel a Kandidát. Postupem času ho však více než samotné herectví začalo zajímat dění za kamerou.
Sourozenci se profesně potkali při práci na filmu Cizinci v čase z roku 1998. Zatímco Tatiana, tehdy ještě Vilhelmová, se objevila mezi účinkujícími, její bratr se podílel na produkci snímku. O deset let později figurovalo jeho jméno mezi koproducenty historického dramatu Anglické jahody, které se odehrává na pozadí okupace Československa v srpnu 1968.
Významnou část své profesní kariéry spojil Vilhelm s Ukrajinou, kde působil ve filmovém průmyslu a věnoval se mezinárodním koprodukcím. Podílel se mimo jiné na vzniku jednoho z prvních ukrajinských celovečerních hraných filmů ve formátu 3D.
Od filmové produkce k umělé inteligenci
Ani po odklonu od klasické filmové produkce Vilhelm na kreativní prostředí nezanevřel. V roce 2018 stál u projektu Sound of Silent Movies, který propojoval projekce němých filmů s živou hudební improvizací.
Později se začal intenzivněji zajímat o výtvarné umění a moderní technologie. V roce 2024 se podílel na organizaci pražské výstavy Praha a DesAIgners v prostoru 12 Art Cabinet na Malé Straně. Jejím cílem bylo představit možnosti využití umělé inteligence ve výtvarné tvorbě.
Vilhelm tehdy zdůrazňoval, že nové technologie podle něj představují pro umělce příležitost, kterou by neměli přehlížet. „Ignorovat AI by byla velká chyba!“ uvedl při příležitosti konání výstavy. Vedle uměleckých projektů se v minulosti věnoval také rozvozu jídla a propagaci prodeje autorských triček. Stabilní zdroj příjmů se mu však zatím najít nepodařilo.
Hrozí mu, že přijde o možnost zbavit se dluhů
Po pěti letech insolvenčního řízení se nyní Vilhelm nachází v komplikované situaci. Podle Blesku uhradil poslední splátku ve výši osmi tisíc korun letos v březnu. Ze srpnové zprávy insolvenčního správce navíc mělo vyplynout, že ostatní věřitelé dosud neobdrželi žádné peníze.
Insolvenční správce proto navrhl zrušení oddlužení. Pokud soud jeho návrhu vyhoví, může Vilhelm přijít o možnost dosáhnout prostřednictvím tohoto řízení osvobození od zbývajících dluhů.