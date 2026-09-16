Nové moderátorské obsazení bude proto pro Českou televizi jedním z nejdůležitějších rozhodnutí před patnáctou řadou, která je plánovaná na podzim 2027. Sázkové kanceláře už nyní vypsaly kurzy na možné nástupce. Mezi muži má podle bookmakerů nejnižší kurz Václav Kopta, a to 3,5:1. Mezi ženami je nejvýše Adéla Gondíková s kurzem 4:1.
Bookmakeři mají jasno. Tohle jsou největší favorité na náhradu za Ebena a Kostkovou
Odchod Terezy Kostkové a Marka Ebena ze StarDance otevřel otázku, která bude v příštích měsících čím dál hlasitější: kdo převezme moderování pořadu po dvojici, která s ním byla spojená od samého začátku? Právě jejich sehranost, humor a schopnost reagovat v přímém přenosu byly pro řadu diváků jedním z hlavních důvodů, proč se k soutěži pravidelně vraceli.
Ve hře jsou ale i další známá jména. Aleš Háma, který už má s moderováním StarDance krátkou zkušenost, má kurz 4,5:1. Stejný kurz dostala také Daniela Brzobohatá, jejíž návrat na obrazovky České televize by mohl být jednou z výraznějších variant. Iva Kubelková, která má zkušenosti jak s moderováním, tak se samotnou taneční soutěží, je nabízena v kurzu 5:1.
„Produkce určitě nebude improvizovat ve smyslu, že by zvolila dva muže nebo dvě ženy. Co se podle mě na Kavčích horách řeší, je to, zda se přiblížit současnému formátu, samozřejmě v novém pojetí, nebo se nepokusit ještě více oslovit mladší publikum. Podle mě zvolí první cestu a v takovém případě je Václav Kopta schopen na Marka Ebena navázat a Adéla Gondíková by tandemu dodala bezprostřednost a energii. Za jiných okolností by pro mě byla první volbou Daniela Brzobohatá, otázka ale je, koho k ní zařadit do dvojice, aby se vytvořila podobná chemie, jakou mezi sebou mají Kostková s Ebenem. Libor Bouček, se kterým by jim to teoreticky mohlo fungovat, je přeci jen angažován v řadě konkurenčních projektů,“ říká Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.
Pokud by se Česká televize rozhodla pro výraznější generační změnu, mezi zvažovanými jmény se objevuje také Vojtěch Kotek. Fortuna mu přiřadila kurz 6:1. Zajímavou dvojici by podle bookmakerů mohl vytvořit například s Patricií Solaříkovou, která má kurz 15:1. Takové spojení by mohlo oslovit zejména diváky, kteří si oba pamatují z filmů Rafťáci a Snowboarďáci.
Naopak výrazně méně pravděpodobné jsou podle kurzů varianty postavené na překvapení nebo nadsázce. Richard Genzer má kurz 50:1, Michal Suchánek 70:1, Lucie Borhyová rovněž 50:1 a Rey Koranteng dokonce 100:1.
„Fanoušky bizáru tentokrát musíme zklamat. StarDance je pořad, který si v Česku vybudoval opravdu ojedinělou popularitu napříč generacemi. Moderátorská dvojice je v takových podmínkách klíčová, s experimenty ve smyslu Genzer (50:1), Suchánek (70:1) bych nepočítal. A podobně to vidíme s přetažením Borhyové (50:1) a Korantenga (100:1),“ doplňuje Kovařík.
Jisté je zatím jediné: nástupci Kostkové a Ebena budou vstupovat do role, která bude pod mimořádným drobnohledem. Nová dvojice nebude muset zvládnout jen přímé přenosy a kontakt se soutěžícími, ale také navázat na chemii, která se ve StarDance budovala dvě desetiletí.
VIDEO: Richard Genzer reaguje na oznámení Terezy Kostkové a Marka Ebena
Zdroj: autorský text, Fortuna