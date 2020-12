Bilancovat na konci roku se letos vyplatí. Neúspěchům ale nepřikládejte velkou váhu

Většina z nás ke konci roku přemýšlí, co nám uplynulých dvanáct měsíců přineslo. Skutečně se vám podařilo získat, po čem jste toužili? Chcete-li si uspořádat svou budoucnost, abyste do nového roku mohli vykročit sebevědomě, podívejte se, co pro to efektivně udělat.