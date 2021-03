Přitom stačí jen dvě snadné věci. Obama prozradil, jak zvládal stres jako prezident

Pečovat o své mentální zdraví je důležité, obzvlášť pokud máte náročné, stresující zaměstnání. O tom, jaké aktivity pomáhaly Baracku Obamovi zvládat jeho prezidentské období, promluvil v rozhovoru pro portál TheSkimm.cz.

"Pokud máte velmi stresující zaměstnání, musí být pro vás mentální zdraví prioritou," řekl devětapadesátiletý Obama v minisérii Minute to Skimm It. I když má podle svých slov to štěstí, že má od přírody klidnou a stabilní povahu, dvě aktivity mu pomáhaly zvládat náročnou práci.

"První bylo ranní cvičení v posilovně a druhou ničím nerušený čas s mými dcerami a Michelle," řekl. Tímto časovým úsekem byla pro něj večeře s rodinou každý večer o půl sedmé (omluvou z ní byly jen vážné a nečekané politické krize). "Víte, poslouchat dcery, jak mluví o hloupých klucích, divných učitelích a o tom, jak se právě mají, to mi vždy zlepšilo náladu."

Důležitost rutinních aktivit, které oddělují práci a volný čas, vzrůstá především v období pandemie, kdy většina lidí pracuje z domu. Jak bývalý americký prezident, tak i jeho manželka Michelle tyto rutiny dodržují i v této době. "Cvičení, kterému se věnují oba dva, zahrnuje kruhový trénink, cviky se závažím, kettlebelly nebo TRX pásy," uvedl jejich dlouhodobý trenér Cornell McClellan pro magazín People.

Obamovi, kteří jsou spolu téměř třicet let, také boxují. "Pro lidi, kteří mají stresující práci, je box skvělou metodou, jak se odreagovat. Dává vám možnost někoho udeřit," řekl McClellan.

Bývalá první dáma otevřeně promluvila také o tom, že během pandemie zažívá mírnou depresi. "V noci se probudím a cítím, že se něčeho bojím, mám pocit tíhy," svěřila se matka dvou dcer, která si kromě pravidelného cvičení a času stráveného venku s rodinou dopřává také pauzy na odpočinek, když cítí, že jej potřebuje.

"Zažívat depresi je v této době pochopitelné. Potřebovala jsem říct, čím si procházím, protože často máme tendenci tyto věci skrývat a máme pocit, že nemůžeme ukázat, že velmi obtížně plaveme pod vodou," řekla Obamová, která se brzy objeví v nové show na Netflixu, ve které bude děti vzdělávat o zdravém stravování.