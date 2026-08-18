S jejím jménem bývají zpětně spojovány například smrt princezny Diany, teroristické útoky z 11. září, havárie jaderné elektrárny v Černobylu, potopení ponorky Kursk nebo rozpad Sovětského svazu. Je ale třeba dodat, že velká část předpovědí připisovaných Babě Vanze nebyla za jejího života systematicky písemně zaznamenána a jejich dnešní podoba vychází především z pozdějších interpretací a vyprávění.
Baba Vanga měla pro rok 2026 zanechat šest mrazivých proroctví. Jedno z nich míří už na listopad
Jméno Baby Vangy se ani třicet let po její smrti nepřestává vracet. Bulharská věštkyně, která přišla v dětství o zrak, se během života stala fenoménem a její příznivci jí připisovali schopnost nahlížet do budoucnosti. K jejím údajným vizím se lidé vracejí dodnes – a pokaždé, když se blíží nový rok nebo ve světě propukne zásadní událost, znovu se objevují seznamy proroctví, která měla vyslovit.
Přesto zájem o ně nepolevuje. „I když zemřela v roce 1996, lidé stále čekají se zatajeným dechem, aby slyšeli její proroctví pro každý nadcházející rok. Jak je tohle možné? Před svou smrtí zanechala předpovědi na každý rok až do roku 5079, kdy věřila, že vesmír přestane existovat,“ uváděl už dříve Deník.
A právě roku 2026 jsou dnes připisovány scénáře, které mají k optimismu hodně daleko. Objevuje se mezi nimi světová válka, ekonomický kolaps, ničivé přírodní katastrofy, obrat ve vývoji umělé inteligence i jedna předpověď, která působí spíš jako námět ze sci-fi filmu.
Třetí světová válka a střet velmocí
Jedna z nejtemnějších vizí připisovaných Babě Vanze se týká dalšího globálního konfliktu. Podle jejích dnešních vykladačů měla předpovědět prudké zhoršení vztahů mezi světovými mocnostmi, které by se postupně mohlo proměnit ve válku mnohem většího rozsahu.
„Konflikt má zahrnovat velké světové mocnosti a postupně přerůst do rozsáhlého mezinárodního konfliktu. Napětí mezi zeměmi by se mělo prudce zvýšit a nestabilita by se mohla rozšířit napříč kontinenty,“ uvedl slovenský Nový čas.
Jádrem problému má být podle této interpretace zejména vztah mezi Spojenými státy a Ruskem. Napětí mezi oběma mocnostmi by podle údajného proroctví mohlo přerůst až v přímou konfrontaci za použití moderních zbraní.
Katastrofy mají zasáhnout velkou část planety
Další z vizí se týká přírody. Babě Vanze je pro rok 2026 připisována série zemětřesení, sopečných erupcí a dalších extrémních jevů, které mají ovlivnit rozsáhlé části světa. „Kombinace zemětřesení a sopečných erupcí má podle ní způsobit vážné změny počasí. Zasaženo má být až osm procent celé Země,“ napsal Nový čas.
Právě podobná proroctví bývají zpětně spojována s každou výraznější přírodní katastrofou, která se během daného roku objeví. Rok 2026 už přitom přinesl řadu silných zemětřesení i zvýšenou aktivitu některých sopek, což zájem o staré věštby znovu přiživuje.
Listopad má přinést setkání s mimozemšťany
Ještě dál jde předpověď, která se vztahuje ke konci letošního roku. Podle některých interpretací měla Baba Vanga dokonce určit dobu, kdy se lidstvo poprvé přímo setká s mimozemskou civilizací. „Baba Vanga měla údajně předpovědět, že lidstvo se s mimozemskou civilizací setká již v listopadu 2026. Na obloze se má podle této interpretace objevit velká vesmírná loď, která vstoupí do atmosféry Země. Věštkyně měla dokonce naznačovat i možnost kontaktu s neznámou civilizací, která se již nachází na naší planetě,“ napsal Nový čas.
Podobnou verzi přinesl také web Dotyk. „V listopadu 2026 by mělo podle Vangy přistát na Zemi obrovské kosmické plavidlo. Vanga to popsala jako událost, která změní všechno. Vědci už teď sledují objekty, například 3I/Atlas, které se blíží k Zemi, a harvardský astronom Avi Loeb spekuluje o jeho mimozemském původu,“ uvedl.
Právě tato část údajných proroctví přitahuje tradičně největší pozornost. Na rozdíl od válek, ekonomických problémů nebo přírodních katastrof totiž nabízí velmi konkrétní a zároveň mimořádně fantastický scénář.
Přijít má i finanční otřes
Méně fantasticky, ale možná o to znepokojivěji působí údajná předpověď rozsáhlé ekonomické krize. I ta má podle vykladačů věštby zasáhnout svět právě v roce 2026. „Její scénář může předpokládat prudké pády finančních trhů, nekontrolovatelnou inflaci nebo dokonce kolaps měn,“ uvedl Nový čas.
V různých verzích výkladů se objevuje představa výrazného propadu finančních trhů, oslabování měn i růstu životních nákladů. Stejně jako u dalších proroctví však nejde o doloženou ekonomickou prognózu, ale o interpretaci výroků připisovaných bulharské věštkyni.
Slepá věštkyně, kolem níž vyrostla legenda
Baba Vanga se narodila v roce 1911 jako Vangelija Pandeva Dimitrovová. Ve dvanácti letech přišla o zrak a později se proslavila jako věštkyně, které lidé připisovali schopnost předvídat budoucnost, léčit i komunikovat se zemřelými. Stala se jednou z nejznámějších mystických postav východní Evropy. Zemřela 11. srpna 1996 na rakovinu prsu.
Rok, kdy může umělá inteligence změnit pravidla hry
Z dnešního pohledu působí možná nejméně fantasticky další údajná Vangina vize. Rok 2026 měl být podle ní zásadním okamžikem technologického vývoje, kdy umělá inteligence začne výrazněji měnit práci i každodenní život lidí. „Podle Baby Vangy by měl být rok 2026 zlomovým obdobím, kdy umělé mozky zásadně změní fungování průmyslu i každodenního života,“ napsal web First Post.
Podle jeho interpretace měla věštkyně rovněž předvídat situaci, kdy lidstvo začne postupně ztrácet kontrolu nad technologiemi schopnými samostatně přemýšlet a rozhodovat. Právě tato předpověď působí vzhledem k současnému rychlému rozvoji umělé inteligence až překvapivě současně. Zároveň je ale dobré mít na paměti, že podobné formulace vznikají až při dnešním převodu a interpretaci údajných Vanginých vizí.
Rusko má podle věštby čekat zásadní změna
Šestá výrazná předpověď míří do ruské politiky. Podle vykladačů měla Baba Vanga tvrdit, že Rusko bude mít ještě před koncem roku 2026 nového vůdce. „Velké Rusko bude mít na konci roku 2026 nového lídra,“ zní jedna z interpretací. „Jeho nástup k moci má výrazně ovlivnit zahraniční politiku Ruska,“ píše Nový čas.
Údajný nový vůdce měl být ve Vanginých vizích označován za „mistra“ a osobnost, která výrazně ovlivní vztahy mezi světovými mocnostmi.
Dodnes však platí, že u mnoha proroctví není možné spolehlivě doložit, kdy přesně je vyslovila a v jakém znění. Vedle předpovědí, které jsou zpětně označovány za překvapivě přesné, existuje také řada těch, které se nenaplnily vůbec. Přesto se každým rokem objevují znovu – a rok 2026 se svou sbírkou válek, katastrof, umělé inteligence a údajného příletu mimozemšťanů patří k těm nejdramatičtějším.