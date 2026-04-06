Amfetaminová i ledová: Nejšílenější diety historie i současnosti. Kam až jsou lidé ochotni zajít?

Nejšílenější dietyFoto: Shutterstock
Petra Holakovská
Hubnutí a zase hubnutí... Věčné téma, které se dědí z generace na generaci a zdaleka nejde jen o záležitost posledních několika desítek let. Hubnout se lidé snažili odpradávna a některé způsoby byly víc než podivné, a dokonce i život ohrožující. Vybrali jsme pro vás ty vůbec nejkurióznější diety historie. Podívejte se, ale inspirovat se raději nenechte.

Diety drží lidé odpradávna. Už starověcí Řekové a Římané toužili zhubnout, ovšem jejich motivace byla především zdravotní a kondiční. Základ slova nalezneme v řeckém ‚diatia‘; to však popisovalo celkový způsob života, nejenom stravovací ukázněnost. Až následně, v průběhu 19. století, byla odstartována zlatá éra nárazového hubnutí. Ta nabrala na obrátkách zejména v době, kdy se na scénu dostala štíhlounká Twiggy, která se stala novodobým ideálem ženské krásy. Bohužel pro lidi, bohudík pro dietní a potravinářský průmysl.

V naší grafice najdete výběr nejkurióznějších diet historie. Přečtěte si, kam až jsou lidé v touze zhubnout schopni zajít.

Dieta císařovny Sissi

  • Původně bavorská princezna z rodu Wittelsbachů a později rakouská císařovna Alžběta Bavorská, přezdívaná Sissi, byla půvabná a její krása se stala až pověstnou.
  • O svůj vzhled extrémně dbala, dodržovala velice specifický jídelníček a pravidelně tvrdě sportovala. Měla útlou a vysokou postavu, byla dokonce vyšší než císař (to se na společných obrazech upravovalo). Celý život vážila při výšce 172 centimetrů jen okolo 50 kilogramů a mohla se chlubit pouhými padesáti centimetry v pase.
  • Je považována za historicky první známou anorektičku. Její strava se skládala ze silných masových vývarů, popíjení šťáv z hovězího masa a konzumace mléka. Podle záznamů z jejích deníků obvykle bývala tři dny o vodě, tři dny o mléce a dva dny o šťávách z hovězího masa. A tak pořád dokola.
  • Mívala velké zdravotní problémy, otékaly jí kotníky, občas celé tělo, především po ránu. Kvůli hubnutí začala i kouřit, což se většinou nesetkávalo s nadšením jejího okolí.
  • Nakonec však nezemřela v důsledku celoživotní drastické diety, ale byla zavražděna pětadvacetiletým anarchistou Luigim Luchenim ve svých nedožitých 61 letech.
Císařovna Sissi měla v pase údajně jen 50 cm.Foto: iStock
