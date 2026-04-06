Diety drží lidé odpradávna. Už starověcí Řekové a Římané toužili zhubnout, ovšem jejich motivace byla především zdravotní a kondiční. Základ slova nalezneme v řeckém ‚diatia‘; to však popisovalo celkový způsob života, nejenom stravovací ukázněnost. Až následně, v průběhu 19. století, byla odstartována „zlatá éra“ nárazového hubnutí. Ta nabrala na obrátkách zejména v době, kdy se na scénu dostala štíhlounká Twiggy, která se stala novodobým ideálem ženské krásy. Bohužel pro lidi, bohudík pro dietní a potravinářský průmysl.
Amfetaminová i ledová: Nejšílenější diety historie i současnosti. Kam až jsou lidé ochotni zajít?
Hubnutí a zase hubnutí... Věčné téma, které se dědí z generace na generaci a zdaleka nejde jen o záležitost posledních několika desítek let. Hubnout se lidé snažili odpradávna a některé způsoby byly víc než podivné, a dokonce i život ohrožující. Vybrali jsme pro vás ty vůbec nejkurióznější diety historie. Podívejte se, ale inspirovat se raději nenechte.
V naší grafice najdete výběr nejkurióznějších diet historie. Přečtěte si, kam až jsou lidé – v touze zhubnout – schopni zajít.
Dieta císařovny Sissi
- Původně bavorská princezna z rodu Wittelsbachů a později rakouská císařovna Alžběta Bavorská, přezdívaná Sissi, byla půvabná a její krása se stala až pověstnou.
- O svůj vzhled extrémně dbala, dodržovala velice specifický jídelníček a pravidelně tvrdě sportovala. Měla útlou a vysokou postavu, byla dokonce vyšší než císař (to se na společných obrazech upravovalo). Celý život vážila při výšce 172 centimetrů jen okolo 50 kilogramů a mohla se chlubit pouhými padesáti centimetry v pase.
- Je považována za historicky první známou anorektičku. Její strava se skládala ze silných masových vývarů, popíjení šťáv z hovězího masa a konzumace mléka. Podle záznamů z jejích deníků obvykle bývala tři dny o vodě, tři dny o mléce a dva dny o šťávách z hovězího masa. A tak pořád dokola.
- Mívala velké zdravotní problémy, otékaly jí kotníky, občas celé tělo, především po ránu. Kvůli hubnutí začala i kouřit, což se většinou nesetkávalo s nadšením jejího okolí.
- Nakonec však nezemřela v důsledku celoživotní drastické diety, ale byla zavražděna pětadvacetiletým anarchistou Luigim Luchenim ve svých nedožitých 61 letech.
Arseniková dieta
- V 19. století se stal oblíbeným hubnoucím prostředkem jedovatý arsenik (oxid arsenitý). Ten se přidával spolu se strychninem do přípravků na hubnutí a byl propagován jako skvělá a rychlá cesta k vysněné postavě díky schopnosti zrychlit metabolismus člověka.
- Přestože byl podíl oxidu arsenitého v hubnoucích preparátech velmi nízký, jednalo se i tak o nebezpečný hazard se zdravím. Nezřídka lidé toužící po hubené postavě překročili doporučené denní dávkování, čímž jim hrozila bezprostřední otrava a další zdravotní komplikace.
- Většinou nikdo z uživatelů těchto hubnoucích preparátů ani netušil, že do těla dostává jed - s touto informací bylo nakládáno opatrně a nijak se neprezentovala.
Octovo-bramborová dieta
- Na počátku 19. století přišel s novou dietou také anglický básník a hlavní představitel romantismu v literatuře George Gordon Byron.
- Básník si na vzhledu velmi zakládal a tvrdě pracoval i na své postavě. Krom toho se zcela specificky stravoval – základ jeho jídelníčku tvořil ocet. Cílem bylo dokonale očistit organismus, proto pil ocet každý den a konzumoval pouze brambory v něm namočené. V důsledku takového stravování se zákonitě muselo dostavit zvracení a průjem, ale i bledý vzhled, který byl v té době žádoucí.
- Básník byl ve své době značně populární osobnost, stal se tedy vzorem mnoha lidí, kteří usilovali o snížení váhy. Ti pak samozřejmě trpěli stejnými zdravotními komplikacemi jako Byron.
Tasemnicová dieta
- Extrémním řešením váhy pro silnější povahy byla „tasemnicová dieta“. Ta začala být populární především na počátku 20. století.
- Tomuto způsobu hubnutí podlehla kupříkladu operní pěvkyně Maria Callasová, která parazity vědomě konzumovala, aby se zbavila nadbytečných kilogramů. Cílem bylo dostat do těla boubele (larvy) tasemnice získané ze syrového hovězího masa. Ve střevech se následně vyvinuly do dospělé podoby, způsobily sice hubnutí, ale i úporné průjmy a zvracení a celkovou fyzickou nepohodu.
- Parazit dorůstá do délky 3-10 metrů, proto byl následně značný problém jej z těla vypudit.
- Tasemnicová dieta byla velmi nebezpečnou záležitostí. Krom obtížného vypuzování parazita bývá s tasemnicí spojována velká bolest hlavy, potíže s viděním, epilepsie, demence a další závažná onemocnění.
Dieta Horace Fletchera
- Na přelomu 19. a 20. století se často hublo ve stylu amerického výživového „specialisty“ Horace Fletchera. Jeho metoda – „fletcherismus“ – spočívala v mnohačetném rozžvýkání a následném vyplivnutí jídla.
- Žvýkat se smělo tak dlouho, dokud mělo sousto chuť, a následná zbylá hmota se vyplivla. Fletcher udával i počty, kolikrát kterou potravinu žvýkat, a mnohdy šlo až o neuvěřitelná čísla.
- Tuto metodu vyzkoušeli například i spisovatelé Franz Kafka nebo Henry James. Metoda byla značně populární, praktikovala se na mnohých dobových večírcích, kdy osobnosti tehdejší kultury společně žvýkaly, počítaly a následně plivaly.
- Šlo o účinný, ale velice nezdravý způsob hubnutí, kdy člověk trpěl hlady a měl stolici jen přibližně jednou za dva týdny.
Dieta Marylin Monroe
- Americká filmová herečka a modelka, půvabná Marilyn Monroe, svou váhu také udržovala velice specifickým způsobem.
- Každé ráno si v horkém mléce rozšlehala dvě syrová vejce a koktejl pak pomalu popíjela. Tato směs bílkovin měla herečku udržet ve formě až do večeře, kdy si směla dát druhé kolo.
- Asi není proč se divit, že slavná herečka svůj vlčí hlad pravidelně kompenzovala alkoholem a prášky na uklidnění.
Breathariánská dieta
- Stoupenci tohoto životního stylu věří, že jídlo není pro udržení života podstatné, protože plně vám postačí vzduch, sluneční svit a vesmírná energie.
- Je to skvělé řešení, protože zhubnete na kost a ušetříte za jídlo… Zní to jako vtip, ale mnoho lidí skutečně věří, že i takovým způsobem se dá spokojeně žít a normálně fungovat… Důsledky pak mohou být fatální.
- Výraz pochází z angličtiny, kde „breathe“ znamená dýchat.
Baby dieta
- V současné době stále populární je tzv. „baby dieta“. Ta spočívá v kašovité stravě, jídelníčku miminek, kdy za týden můžete shodit až čtyři kila. Princip je v tom, že si na den nakoupíte (nebo sami připravíte) pět porcí dětských přesnídávek a ty postupně konzumujete.
- K snídani a k dopolední svačině mohou být ovocné kaše, později se doporučují už jen zeleninové s masem.
- Denně je také třeba vypít minimálně dva litry vody, přičemž alkohol a káva jsou tabu.
- Úskalím takové diety je, že dospělému začne po pár dnech chybět tuhá konzistence jídla a chuťově nevýrazné potraviny se rychle omrzí. Krom toho je samozřejmě celková nutriční hodnota takového jídelníčku podstatně nižší, než by měla být denní dávka živin dospělého člověka.
Vatová dieta
- Dřív byla taková „dieta“ velmi populární, zejména ve světě modelingu. Aby modelka neměla hlad a udržovala si stále hubenou postavu, dala si namísto oběda vatu, kterou zapila vodou.
- Vata neobsahuje žádné kalorie, ale v žaludku pěkně nabude, zaplní ho a navodí pocit sytosti – a o to šlo.
- Tento dlouhodobě neudržitelný způsob hubnutí či udržování váhy může mít opět značně negativní vliv na lidské zdraví a psychiku.
Jednostranná dieta
- Dalším nesmyslem v řadě je dieta jednostranná. Ta může mít spoustu barev i variant, dočíst se můžete o dietě okurkové, jablkové, melounové, ananasové, rýžové, tvarohové nebo třeba celerové.
- Takové diety znamenají stravovací extrémy, jejichž důsledkem je mimořádně nevyvážený jídelníček, chybějící základní živiny, špatný spánek, chronická únava, politováníhodný psychický stav a mnohé další nepříjemné zdravotní důsledky včetně vypadávání vlasů, kažení zubů a ztráty svalové hmoty.
Vinná dieta
- Na přelomu 19. a 20. století se v některých evropských lázních rozšířila takzvaná vinná nebo hroznová dieta. Její zastánci věřili, že konzumace velkého množství hroznů a vína dokáže „očistit organismus“ a zároveň pomoci při hubnutí.
- Během kúry lidé jedli téměř výhradně hrozny a pili menší množství vína, často po několik dní až týdnů. Předpokládalo se, že jednoduchá strava odlehčí trávení a tělo začne spalovat vlastní zásoby tuku.
- Tato metoda byla populární zejména v lázeňském prostředí, kde byla prezentována jako součást očistných pobytů.
- Ve skutečnosti však šlo o nutričně velmi jednostrannou dietu s vysokým obsahem cukru a alkoholu, která vedla tak akorát k nedostatku živin a celkovému oslabení organismu.
Hadí dieta
- V posledních letech se na internetu rozšířila takzvaná „hadí dieta“. Její princip spočívá v extrémně dlouhých obdobích půstu, během nichž člověk několik dní vůbec nejí.
- Přívrženci této metody tvrdí, že lidské tělo je přizpůsobeno dlouhým obdobím bez potravy podobně jako u některých zvířat, například hadů. Během půstu se pije pouze voda nebo směs vody se solí, která má doplnit elektrolyty.
- Následně následuje krátké období běžného jídla, po němž se cyklus opakuje. Někteří lidé drželi půsty trvající i několik dní v řadě.
- Metoda je však velmi kontroverzní a odborníci upozorňují, že takto dlouhé hladovění může vést k vyčerpání organismu, poruchám metabolismu a dalším zdravotním komplikacím.
Dieta s projímadly
- V 19. a na počátku 20. století panovalo přesvědčení, že mnoho zdravotních potíží způsobují takzvané „toxiny“ ve střevech. Na základě této představy se rozšířila dieta založená na častém užívání projímadel.
- Lidé při ní konzumovali různé přípravky určené k vyvolání průjmu, například ricinový olej nebo různé solné směsi. Cílem bylo co nejrychleji „vyprázdnit“ střeva a zabránit vstřebávání kalorií z potravy.
- Tato metoda byla někdy doporučována i v populárních zdravotních příručkách své doby.
- Ve skutečnosti však vedla především k dehydrataci, ztrátě minerálů a narušení přirozené funkce trávení.
Radiová dieta
- Na počátku 20. století se objevila zvláštní móda spojená s tehdy nově objevenou radioaktivitou. Některé firmy prodávaly nápoje nebo přípravky obsahující malé množství radia a slibovaly, že podpoří energii, zdraví i hubnutí.
- Předpokládalo se, že radioaktivní látky dokážou stimulovat organismus a zrychlit metabolismus. Lidé tak tyto výrobky užívali podobně jako tonika nebo doplňky stravy.
- Takové přípravky byly dostupné především ve Spojených státech a prodávaly se bez větší regulace.
- Později se však ukázalo, že radioaktivní látky mohou způsobit vážné poškození organismu, včetně rozpadu kostí a tkání, a tato praxe byla postupně zakázána.
Ledová dieta
- Jednou z kurióznějších moderních diet je takzvaná ledová dieta. Její zastánci vycházejí z myšlenky, že tělo musí při zahřívání velmi studených látek vynaložit energii.
- Lidé proto konzumují větší množství ledových kostek nebo velmi studené vody. Předpokládá se, že organismus při jejich zahřívání na tělesnou teplotu spálí určité množství kalorií.
- Někteří propagátoři této metody dokonce doporučovali sníst několik sklenic ledu denně.
- Ve skutečnosti je však efekt na hubnutí zanedbatelný a konzumace velkého množství ledu může vést k podráždění zubů nebo žaludku.
Amfetaminová dieta
- Ve 40. až 70. letech 20. století se v některých zemích rozšířilo používání amfetaminů jako prostředku na hubnutí. Tyto látky působí na nervový systém a výrazně potlačují chuť k jídlu.
- Lékaři je často předepisovali lidem s nadváhou, protože pacienti po jejich užití pociťovali menší hlad a jedli méně.
Amfetaminy se tak staly součástí mnoha dietních programů a byly prodávány i v různých kombinovaných přípravcích.
- Postupně se však ukázalo, že jejich dlouhodobé užívání může způsobovat závislost, srdeční potíže a psychické problémy, a jejich používání pro hubnutí bylo ve většině zemí výrazně omezeno.