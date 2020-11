"Už ráno myslím na večerní sklenku vína." Pandemie zamávala s českým životním stylem

Lékaři a psychoterapeuti se shodují v tom, že pro některé jedince je současná situace náročnou zátěžovou zkouškou. Národní ústav duševního zdraví zveřejnil výsledky průzkumu, podle kterého se deprese ve společnosti zvýšily třikrát, úzkosti dvakrát a riziko sebevraždy až trojnásobně. Změna životního stylu, která souvisí s protiepidemickými opatřeními, přispěla rovněž k narušení spánku.

"Manžel i já pracujeme z domova a naše dcery mají distanční výuku. Bojím se, že přijdu o práci, a cítím, že mi dochází síly. Přes den jsem už tak nervózní a vysílená, že myslím jen na večer, kdy si dám sklenku vína," říká otevřeně Barbora, která nechce uvést svoje příjmení.

Žijeme v nejistotě a bezmoci

"Nejhorší na současném stavu je, že nevíme, kdy skončí. Neznáme datum, ke kterému bychom se mohli upnout a věděli bychom, že od té doby se věci začnou zlepšovat. Zatímco některé obtížné situace můžeme sami ovlivnit a řešit, aktuálně se musíme smířit s omezeními, které byla zavedena, a přizpůsobit se jim. Nacházíme se ve velké nejistotě a bezmoci," vysvětluje klinická psycholožka Veronika Víchová, která se zaměřuje na léčbu závislosti a traumat.

Pětatřicetiletá Barbora pracuje jako obchodní manažerka, a výsledky jejího snažení tedy především závisí na prodejních úspěších. Jenže starší dcera Johana chodí do třetí třídy a mladší Viktorie v září nastoupila do první. Místo práce se proto mladá maminka věnuje jen svým dětem.

"Celé dopoledne musím dohlížet na on-line výuku dcery. Odpoledne děláme úkoly a pořád jen něco odklikávám, je to doslova nekonečné. Děti dostávají další povinnosti i na víkend, kdy mají kreslit nebo něco vyrábět. Kromě toho vařím obědy i večeře pro celou rodinu a na svou práci nemám čas. Teď už mi šéf naznačil, že pokud se do konce roku nezlepším, dostanu výpověď," zoufá si Barbora. Ta se během těžkého období propracovala k častějšímu pití. I když se vzhledem k rodině, o kterou pečuje, neopíjí, alkoholu holduje každý večer.

Lidé hledají nové způsoby uvolnění

"Dříve se někteří lidé chodili emočně vybít na hokej, jiní se vzdělávali nebo si užívali kulturní zážitky. To všechno jsme ale museli škrtnout. Zbývají nám on-line kurzy a individuální činnosti, jako například běh, chůze nebo jízda na kole, při nichž ale nedochází k interakci s dalšími lidmi," vyjmenovává Veronika Víchová, klinická psycholožka z Centra psychosomatické medicíny. Podle jejích slov lidé nemohou při uvolnění napětí používat obvyklé metody řešení a hledají jiné způsoby odpočinku. Pokud si ale nezvolí zdraví prospěšnou cestu, jak si oddychnout od každodenních starostí, vždycky existuje riziko, že propadnou pití.

Kde hledat pomoc Pokud se domníváte, že máte psychické obtíže, obraťte se například na Linku první psychické pomoci. Ta nabízí krizovou pomoc pro dospělé a funguje nonstop.

Podporu lidem při závislosti na alkoholu nabízí každý všední den od 10 do 18 hodin bezplatná Národní linka pro odvykání.

Využít můžete rovněž na On-line adiktologickou poradnu, která funguje v rámci Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Nacvičit si metodu autogenního tréninku, kterou vypracoval berlínský neurolog a psychiatr J. H. Schultz pro zvládání stresu a prožitek relaxace můžete i na Autogenní trénink.

Odborníci upozorňují, že strategie na odbourání stresu pomocí alkoholu je sice velmi častá, zároveň ale ne zcela vhodná. "Ti, kteří užívají alkohol, vnímají jeho krátkodobé účinky jako pozitivní. Málokdy ale dokážou připustit, že jeho dlouhodobé nadužívání působí jednoznačně negativně. Alkohol více bere, než dává. Neznám nikoho, komu by se poté, kdy začal více pít, výrazně zlepšil život," říká Miroslav Barták z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pravidelné pití ženám ubližuje více

Ženám přitom dlouhodobé pití ubližuje více než mužům. "Jejich organismus je vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější. Oproti svým partnerům disponují ženy větším podílem tukové tkáně, menší výkonností jater a méně aktivními žaludečními enzymy. To je důvod, proč se většinou opijí rychleji," vysvětluje Barták, který vede Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol.

Zároveň mají ženy méně vody v těle, přičemž platí, že čím méně vody, tím při průchodu alkoholu trávicím traktem dojde k jeho většímu naředění. Ženský mozek a další orgány jsou tak vystaveny masivnějšímu množství alkoholu a toxických látek, které vznikají při jeho odbourávání. I přesto, že žena pije méně alkoholu během kratší doby, při dlouhodobém užívání se vystavuje větší pravděpodobnosti poškození zdraví.

"Nadměrné pití alkoholu u žen zvyšuje riziko jaterních a srdečních onemocnění, poškození mozku a vzniku nádorů. Jedná se především o rakovinu prsu, trávicí soustavy, hlavy a krku, u nich se riziko zvyšuje v případech, kdy dotyčná zároveň kouří. Tyto ženy mívají rovněž problémy s neplodností a otěhotněním," vyjmenovává odborník.

Spotřeba alkoholu se v Evropě snížila

Přesto Veronika Víchová nemůže potvrdit, že by zaznamenala zvýšený nárůst klientů, kteří by více pili v souvislosti se současnou situací. "V mojí terapeutické praxi tomu tak není," uvádí psycholožka.

Podobné zkušenosti má i Miroslav Barták. "Poznatky z klinické praxe mých kolegů ukazují, že řada lidí sice má v souvislosti s covid pandemií problémy s alkoholem, na druhou stranu mnoho jedinců se na situaci adaptovalo a žádné větší potíže s pitím během karantény nevykazují," říká adiktolog.

Jak Miroslav Barták upozorňuje, jeho pracoviště zatím nemá jasný důkaz, že by lidé alkoholu více propadli, podle dotazníkového šetření na nereprezentativním vzorku naší populace se naopak ukázalo, že Češi pití omezili. "Snížení spotřeby alkoholu vyšlo v rámci mezinárodní studie, do které se náš tým zapojil, prakticky u všech zúčastněných států Evropy. Výjimku zde tvoří pouze Velká Británie, kde došlo k růstu, a v Irsku pití zůstalo na úrovni před pandemií," popisuje odborník.

Začali jsme pít on-line

Užívání alkoholu se ovšem do jisté míry mění. "Už na jaře lidé kvůli vládním opatřením a zavřeným hospodám nakupovali alkohol v obchodech a jeho konzumaci přesunuli do svých domovů. Zde jsme skutečně při porovnání letošního jara a stejného období za minulý rok zaznamenali nárůst prodeje v maloobchodě," říká Barták. K novým trendům pak patří popíjení alkoholu s přáteli při on-line večírcích a rozdíl je patrný u klientů, kteří měli s pitím problémy už před pandemií. Během koronakrize se jejich závislost ještě více prohloubila.

Kvůli změně životního rytmu se manažerka Barbora dostává do konfliktů s manželem, který pracuje jako rozpočtář. "Chápu, že i můj muž je ve stresu. Když má pracovní setkání na Zoomu a najednou mu do dveří vlítnou děti, vyčte to samozřejmě mně. Ještě na jaře jsme si užívali, že jsme více spolu, ale teď už oba cítíme ponorkové stavy," uvádí žena. Ta zatím považuje každodenní pití vína za cestu, jak přežít mimořádně vyčerpávající období.

Miroslav Barták podotýká, že současné roli žen v rodinách rozumí. "Každý, kdo tráví čas s dětmi v rámci domácího učení za situace dvou dospělých lidí na home officu, ví, že dnešní stav není psychicky úplně procházka růžovou zahradou. O nervozitu a napětí naopak není nouze. Navíc jak před pandemií, tak nyní platí, že ženy dělají daleko více neplacené domácí práce," domnívá se adiktolog.

Svoje chování chceme obhajovat

V případě pětatřicetileté manažerky Barbory podle Bartáka ovšem nejde o ospravedlnění, ale vnímané vysvětlení. "Samozřejmě, že si nikdo v podobné situaci neřekne, že se nechová úplně správně a okamžitě přestane pít. Lidé mají obecně snahu své chování vysvětlovat, dávat mu smysl a být sami na sebe hodní. To děláme více či méně všichni," tvrdí odborník.

Podstatné je především to, aby se občasné popíjení nezměnilo v závislost. Častým jevem, který doprovází výraznější potíže s pitím, může být ztráta jiných zájmů a pokračování v užívání alkoholu, přestože jedinci způsobuje prokazatelné obtíže. "Pokud někdo pije, i když má kvůli tomu bolesti žaludku, necítí se dobře nebo nezvládá svoje povinnosti, měl by zpozornět a případně vyhledat odbornou pomoc," myslí si Víchová.

Důležité je dělat si radost

V době, kdy se lidé musí vypořádat s aktuální situací, odborníci doporučují dbát na dostatek pohybu, kvalitní spánek, vyváženou stravu a dobré mezilidské a sociální vazby. "Úplně nejhorší je, když se spojí náš vnitřní stres se stresem ze společenského vývoje. Proto je vhodné nedávat pozornost všem informacím, které se na nás valí z mnoha stran. Důležité je také dělat si radost," domnívá se Miroslav Barták.

K použití relaxačních a dechových cvičení, která lze praktikovat i pomocí on-line návodů, se přiklání terapeutka Veronika Víchová. "Prospěšný je také autogenní trénink, přestože ten bych doporučila nacvičit spíše pod dohledem kvalifikovaného lektora, tedy nejlépe lékaře nebo psychologa. To je nyní možné v rámci individuálních konzultací," uzavírá odbornice.