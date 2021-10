Hladovkou až ke smrti. Polonahá britská aktivistka válčí proti premiérovi

Jednatřicetiletá ekologická aktivistka Laura Amherstová, která je známá díky polonahým protestům, se rozhodla držet hladovku. Donutilo ji k tomu jednání britské vlády premiéra Borise Johnsona. Ta podle Amherstové nepodniká dostatečné kroky k zastavení klimatické krize.

Amherstová, která je kromě ekologické aktivistky také matkou, se pro držení hladovky a polonahý protest rozhodla především kvůli budoucnosti dětí. "Přemýšlela jsem o tom několik týdnů. Bude to pro mě extrémně nebezpečné a se svým životem masivně hazarduji. Cítím však, že musím něco udělat. Mám z toho opravdu strach, ale udělám to," řekla podle The Sun.

Aby oslovila co nejvíce lidí, rozhodla se při protestech odložit podprsenku a připojila se na platformu OnlyFans, kde sdílí odvážná videa a fotky. Na platformě mohou lidé získat peníze od fanoušků. Část finančních prostředků, které Amherstové fanoušci zasílají za její sexy snímky, daruje na kampaň pro boj k zastavení klimatické nouze.

"Potřebuji, aby se toto video stalo virálním. Ovlivňuje to nás všechny, pokud něco neuděláme, vyhyneme. Opravdu to musíme udělat. Riskuji svůj život, abych to dostala ven a přiměla Borise k tomu, aby to bral vážně," dodala odvážná Angličanka.