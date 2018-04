5 způsobů, jak do jídelníčku zařadit zázrak jménem kurkuma

Kurkuma nebo-li indický šafrán, je koření výrazné chuti i vůně. Znají ji hlavně milovníci kari pokrmů, jelikož kurkuma tomuto jídlu dodává jeho typicky žlutou barvu. Krom toho má mocné zdravotní účinky. Jak s ní naložit v kuchyni?

Kurkuma je takový lék na všechno. Zvyšuje odolnost a regeneraci organismu, stimuluje zažívání a zlepšuje vstřebávání živin, zabíjí bakterie a parazity.

Může se použít i jako první pomoc na nejrůznější poranění akutní i chronická. Vyzkoušet ji můžete na různá řezná poranění, pohmožděniny i modřiny. Zlepšuje hojení, čistí odumřelou a poškozenou tkáň a podporuje růst nových buněk.

Kurkuma má taky analgetické vlastnosti, tudíž zmírňuje bolesti, je antibakteriální a působí protizánětlivě. Jde o silný antioxidant. Dokáže zmírnit i ekzém a působí blahodárně na záněty kůže.

Co tedy dělat, když si chcete vytvořit chutný elixír při zažívacích potížích nebo jen zvýšit konzumaci tohoto skvělého koření? Máme pro vás pár tipů:

1) Kurkumové mléko

Přiveďte k varu rostlinné mléko (hodí se mandlové, sójové nebo jakékoliv jiné preferujete), přidejte půl čajové lžičky kurkumy, špetku skořice, pepře (pro zvýšení účinků kurkumy) a libovolné množství medu. Pár minut povařte a užijte si tento výborný zdraví prospěšný nápoj.

2) Dresink

Přidejte kurkumu do vašeho příštího salátového dresinku. Zkuste zkombinovat olivový olej, med a kurkumu. Je to jednoduché a pozvedne to chuť každého jídla.

3) Kurkumová rýže

Pokud jste milovníkem rýže, je tohle přesně pro vás. Kurkuma dodá rýži zajímavou zemitou chuť a vůni, která vám zachutná třeba jako příloha k masu.

4) Polévka

Zaexperimentujte a přidejte kurkumu do polévky. Výborně se hodí například do čočkové, ale můžete vyzkoušet i vývar.

5) Vejce

Nejen, že kurkuma dodá míchaným vejcím či omeletě krásnou barvu, ale taky chuť. Můžete ji přidat buď přímo do vajíček, nebo do cibulky, na kterých míchaná vejce osmažíte.