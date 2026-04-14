Jestli existuje něco, co spojuje téměř každou rodinu, pak jsou to věty starších příbuzných o tom, jak se dřív vychovávaly děti. Stačí chvíli posedět u společného stolu a dříve nebo později zazní povzdech o tom, že kdysi děti chodily pěšky kilometry do školy, nezalekly se zimy ani nepohodlí a rozhodně neměly čas si neustále na něco stěžovat. Ve srovnání s dneškem pak podle nich vyrůstala mnohem odolnější generace.
12 fotografií "staré" školy výchovy, které by dnešní rodiče nejspíš nevydýchali
Děti bez dozoru, rizikové hry i situace, nad kterými by dnes mnohým rodičům zatrnulo. Staré fotografie odhalují výchovu, která byla mnohem volnější – a zároveň drsnější. Podívejte se na snímky, které ukazují, jak moc se svět dětství za pár desetiletí proměnil.
Podobné poznámky často míří na současné děti, které tráví čas s mobilem v ruce, poslouchají hudbu, jež starší generace nechápe, a vyrůstají podle některých v příliš opatrném a pohodlném světě. Rodiče dneška jsou prý měkčí, více řeší, více se bojí a mnohem častěji ustupují. Ačkoli to může znít jako typické reptání nad „zkaženou mládeží“, něco pravdy na tom nejspíš skutečně je.
Dnešní svět sice klade mnohem větší důraz na bezpečnost, pravidla a dohled, jenže právě to podle mnohých změnilo i samotné dětství. Minulé generace si musely zábavu vymýšlet samy, trávily víc času venku bez dozoru a velmi brzy se učily postarat se o sebe. S tím ale přicházelo i více rizika, více pádů, modřin a zkušeností, které se nedaly nastudovat z příruček ani načíst na internetu.
Výchova byla mnohem více intuitivní, méně analyzovaná a často i dost svérázná
Rodiče tehdy neměli k dispozici online poradny, diskusní fóra ani nekonečný proud doporučení, co je správně a co už je údajně za hranou. Děti se zkrátka pustily ven a vracely se až ve chvíli, kdy se rozsvítily lampy nebo je domů zahnal hlad. Mnohé situace, které byly kdysi považovány za běžné, by dnes vyvolaly zděšení nejen mezi rodičovskými influencery, ale často i mezi odborníky.
Právě proto dnes staré fotografie z rodinných alb nebo archivů působí tak fascinujícím dojmem. Zachycují dětství, které bylo volnější, drsnější i spontánnější zároveň. Jsou v nich děti bez přileb, bez opalovacích krémů s padesátkou, bez neustálého dozoru a často i v situacích, nad nimiž by současní rodiče jen nevěřícně kroutili hlavou.
Vzpomínky na starou školu rodičovství tak nejsou jen úsměvným návratem do minulosti. Připomínají také, jak výrazně se proměnil náš pohled na bezpečí, svobodu i to, co dnes považujeme za dobrou výchovu. Otázkou zůstává, zda jsme dětem skutečně vytvořili lepší svět, nebo jsme jim spolu s rizikem vzali i kus samostatnosti a přirozené odolnosti.