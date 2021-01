Tvář Novy, hlas pražského metra i mluvčí Motola. Eva Jurinová zemřela začátkem ledna

Evu Jurinovou proslavilo moderování večerní zpravodajské relace na televizi Nova v druhé polovině 90. let, kdy společně se Zbyňkem Merunkou vytvořila populární dvojici. Po roce 2000 dělala 11 let tiskovou mluvčí ve Fakultní nemocnici Motol. Její hlas slýchávali cestující i v pražském metru. Zemřela 3. ledna ve věku 67 let.