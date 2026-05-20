Možná si myslíte, že jedna káva za den váš úsměv zničí, ale pravdou je, že mnohem horší je způsob, jakým ji konzumujete. Problémem je především dlouhé popíjení, a to nejen kávy, ale i džusů nebo slazených nápojů. Zuby jsou pak s barvivy v neustálém kontaktu a sliny nemají šanci povrch přirozeně očistit.
Zuby se mohou zabarvovat i při pravidelném čištění. Odborníci upozorňují na běžné chyby
Máte pocit, že se vám zuby zabarvují, i když si je pravidelně čistíte? Nejste sami. Většina lidí viní kávu nebo červené víno, ve skutečnosti ale často hrají roli i běžné každodenní návyky. Pigmenty z jídla a nápojů se postupně usazují na povrchu zubů, a čím častěji s nimi přicházejí do kontaktu, tím výraznější změna je. Které zvyky škodí nejvíc a jak se jim účinně bránit?
Klíčovou roli hraje také to, s čím barvící potraviny kombinujete. „Například káva po jídle má menší vliv na sklovinu než káva nalačno. Během jídla se totiž tvoří víc slin, které pomáhají neutralizovat kyseliny a částečně oplachují povrch zubů,“ vysvětluje zubní lékařka Rozhin Tajbakhsh. Pokud si tedy po jídle, které barví, dáte například mléčný výrobek nebo jej zapijete čistou vodou, výrazně snižujete šanci, že se pigmenty na zubech trvale usadí.
Kdy už běžný kartáček nestačí?
Ne každé zabarvení lze však zvrátit pouze pilnějším čištěním. Některé skvrny zůstávají na povrchu a dají se odstranit dentální hygienou, jiné však při dlouhodobém působení pronikají hlouběji do struktury zubu, zejména pokud je sklovina oslabená.
„Lidé často očekávají, že zabarvení zmizí běžným čištěním. Pokud už ale pigment pronikne hlouběji do struktury zubu, je potřeba zvolit cílenější přístup. Jedním z nich může být domácí bělení pomocí speciálního gelu a dlah na míru,“ doplňuje zubní technička Lucie Kindlová z Dentalabs.
7 nejčastějších chyb, které „kradou“ bílou barvu:
- Vynechávání dentální hygieny: Ta dokáže odstranit plak i pigmentace dříve, než se stihnou trvale usadit.
- Podceňování „nenápadných“ barviv: Pozor si dejte nejen na kávu, ale i na smoothies, rajčatové omáčky, červenou řepu nebo kurkumu.
- Příliš dlouhé vychutnávání nápojů: Každý další doušek prodlužuje kontakt barviva se zuby.
- Ranní káva nalačno: Po ránu jsou zuby k usazování pigmentů mnohem náchylnější.
- Čištění zubů ihned po jídle: Zejména po kyselých jídlech či nápojích (voda s citronem, citrusový fresh) je sklovina dočasně oslabená a kartáček by ji mohl narušit.
- Sázka pouze na kartáček: „Kartáček odstraní povrchové nečistoty a plak, ale ne hlubší zabarvení způsobené například kávou, čajem nebo kouřením,“ upozorňuje Lucie Kindlová.
- Zanedbávání mezizubních prostor: Pigmenty se velmi rády usazují tam, kam běžný kartáček nedosáhne.
Jak rychle se zuby zabarvují
Zabarvení nevzniká přes noc, ale může se projevit rychleji, než čekáte. U některých návyků už během několika týdnů. Naopak při správné kombinaci návyků se dá celý proces výrazně zpomalit nebo téměř zastavit. Stejně jako se zuby postupně zabarvují, mohou se při změně přístupu i postupně vracet k přirozenějšímu odstínu.
Co dělat, když už máte zuby zabarvené
Záleží na tom, jak moc je změna viditelná. U lehkého zabarvení často stačí upravit návyky. Nepopíjet nápoje dlouho, zapíjet je vodou a nečistit si zuby hned po kyselém jídle. Pokud už jsou na zubech viditelné skvrny, samotný kartáček většinou nestačí. V takovém případě pomáhá cílená péče zaměřená přímo na pigmentaci. Běžně se používají šetrné bělicí systémy pro domácí použití, které postupně obnovují přirozený odstín zubů.
U výraznějšího zabarvení je vhodné obrátit se na odborníka. Dentální hygiena dokáže odstranit plak, zubní kámen i povrchové pigmentace, které běžnou péčí nezmizí. Doporučuje se ji absolvovat zhruba 1–2× ročně podle stavu chrupu. Stejně tak pravidelné kontroly u zubního lékaře pomáhají problém včas podchytit. „Většina lidí hledá problém v konkrétních potravinách. Ve skutečnosti ale rozhoduje to, jak s nimi během dne zacházíte. Jakmile upravíte pár drobných návyků, rozdíl se začne projevovat rychleji, než byste čekali,” uzavírá zubní technička Lucie Kindlová.