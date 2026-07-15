Plastická chirurgie dnes prochází zásadní proměnou, kterou pohání pokroky v moderní medicíně. „S nástupem moderní obezitologie a léků na hubnutí bude podle mě těchto pacientů přibývat,“ predikuje docent Měšťák dopady současného fenoménu, který sice dramaticky snižuje váhu, ale neumí poručit fyzikálním limitům lidského těla.
Zhubli desítky kilo, ale boj nekončí. Ondřej Měšťák z Extrémních proměn vysvětluje, co se děje s tělem po hubnutí
Zhubnout desítky kilogramů je životní vítězství. Jenže v momentě, kdy se ručička váhy zastaví na vysněné hodnotě, se často dostaví nečekaný šok. Plandající kůže nejen připomíná minulost, ale také brání v pohybu. Jak náročné je „vystoupit“ ze svého starého já a proč moderní léky na hubnutí plní čekárny plastických chirurgů, vysvětluje Ondřej Měšťák – plastický chirurg z pořadu Extrémní proměny.
Problém nastává v momentě, kdy kůže ztratí svou schopnost elasticity. „Kůže, která byla dlouhodobě natažená, se už často nedokáže stáhnout zpět,“ vysvětluje chirurg s tím, že pro lidi po masivním váhovém úbytku není operační sál otázkou marnivosti, ale jedinou cestou, jak proces proměny skutečně dokončit.
Když kůže vězní tělo i mysl
Na klinice plastické chirurgie se pak v rámci projektu Extrémní proměny nejčastěji řeší následky, které po drastickém zhubnutí zůstávají. „Neřešíme samotné hubnutí, ale to, co po něm často zůstává – velké kožní nadbytky, ztráta tvaru těla, povolené tkáně a někdy i funkční obtíže,“ popisuje přední expert náplň své práce.
U těchto pacientů nejde jen o estetiku, protože přebytečná kůže způsobuje reálné zdravotní problémy a hygienické komplikace. Chirurgie zde funguje jako nástroj pro restart psychiky. „Plastická chirurgie v této fázi pomáhá uzavřít jednu kapitolu a může vrátit tělu tvar, proporce a pacientovi často i pocit, že jeho proměna je konečně dokončená,“ dodává Měšťák důležitost prováděných zákroků.
Pozor na falešné naděje
Mnoho lidí se před operací ptá, zda neexistuje bezbolestná cesta. Docent Měšťák je v tomto směru nekompromisní zastánce upřímnosti. „Je důležité neprodávat pacientům iluzi. Přístrojová medicína umí zlepšit kvalitu tkání, ale neumí odstranit velké kožní převisy,“ varuje před falešnými nadějemi.
Pacienti po extrémním hubnutí se navíc musí připravit na to, že operace je teprve začátkem nové cesty. „Výsledkem nebude tělo bez jizev, ale tělo funkčnější, pevnější a proporčně harmoničtější,“ říká zcela otevřeně a bez příkras s tím, že často je z důvodu bezpečnosti nutné zákroky rozdělit do více etap.
Někdy je lepší operaci nedoporučit
V éře Instagramu a všudypřítomných filtrů je role chirurga také silně etická. Ondřej Měšťák zdůrazňuje, že obor by neměl podléhat módě. „Plastická chirurgie by neměla být módní trend jako kabelka nebo střih vlasů,“ podotýká. Jeho úkolem je často nerealistické požadavky krotit.
„Plastická chirurgie není splnění každého přání. Je to medicína. Někdy je největší službou pacientovi právě to, že mu operaci nedoporučíte,“ překvapuje a dodává: „Cílem je pomoct mu cítit se lépe ve vlastním těle, ale bezpečně, přirozeně a s respektem k jeho anatomii.“
VIDEO: Extrémní proměny – Monika Pajtinková
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