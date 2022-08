Ženám, které užívají hormonální antikoncepci, chybí motivace, tvrdí studie

Vůbec první studie, která se zabývala souvislostí mezi soutěživostí a hormonální antikoncepcí, ukázala, že zatímco ženy, které nechtěnému početí předcházejí jinak než pomocí pilulek, se v období ovulace těší zvýšené motivaci, ty, které si nechaly od gynekologa předepsat prášky, mají mnohem menší "drive". Jejich motivace je kvůli hormonální antikoncepci až šestkrát nižší.

Výzkumnice z Univerzity v Melbourne vybraly 278 žen z 21 zemí světa a daly jim dotazníky, které měly mapovat míru jejich soutěživosti a motivace během celého menstruačního cyklu. Analyzovaly na čtyři tisíce záznamů ohledně sebevědomí žen nebo jejich chuti dosahovat úspěchů v průběhu celého měsíce. Z celkového počtu účastnic jich 192 neužívalo žádný druh hormonální antikoncepce, oproti zbylým 86 ženám, které se chránily pilulkami, hormonálním nitroděložním tělískem nebo náplastmi, upřesnil The Independent.

Nejen že je soutěživost žen pod vlivem hormonální antikoncepce nižší, ale zůstává také stabilní v průběhu celého měsíce. "Příroda to přitom zařídila tak, aby drive v průběhu cyklu klesal a zase stoupal, žena totiž nemůže být v soutěživém modu celý měsíc, měla by se zaměřovat na různé cíle v závislosti na hladinách hormonů," vysvětlila vedoucí studie Lindsie Arthur-Hulmeová.

V rozhovoru pro australský web WA Today poukázala na to, že psychologickými účinky antikoncepce se dosud nikdo nezabýval, ačkoliv ji užívá přes 100 milionů žen po celém světě. "To mi připadá šílené," řekla. "Nevíme úplně přesně, proč ke změnám v míře motivace dochází, ale to, že hormonální antikoncepce tyto přirozené výkyvy narušuje, je poměrně závažné zjištění," dodala.

Podle Arthur-Hulmeové je potřeba dalších výzkumů, které by zodpověděly otázku, jak může užívání hormonální antikoncepce ženy znevýhodňovat. "Medicína ženy dlouhodobě diskriminuje," řekla spoluautorka studie Khandis Blakeová s tím, že v souvislosti se studií očekává řadu negativních reakcí.

Autorky práce se zároveň obávají, aby závěry jejich studie někdo nezneužil. "Zejména v době, kdy politici oklešťují reprodukční práva žen v Americe. Rozhodně nechceme, aby výsledky zneužili pravicoví populisté a začali hlásat, že by ženy neměly mít přístup k hormonální antikoncepci," uzavírá Blakeová.