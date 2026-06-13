Flavanoly se přirozeně nacházejí v řadě běžných potravin. Najdete je v jablkách, bobulovinách, švestkách, třešních, fazolích nebo zeleném čaji. Nejde přitom o žádnou novou zázračnou složku, kterou by bylo potřeba složitě shánět v doplňcích stravy. Spíš o připomínku, že i úplně obyčejné jídlo může mít pro tělo větší význam, než se na první pohled zdá.
Zdravý jídelníček může mít slepé místo. Srdci často chybí látky z konkrétního ovoce
Jíst víc ovoce a zeleniny je rada, kterou slýcháváme celý život. Jenže nové poznatky ukazují, že pro zdraví srdce nemusí rozhodovat jen množství, ale i konkrétní výběr. Jinými slovy: není pět porcí jako pět porcí. Některé druhy ovoce, zeleniny a nápojů totiž obsahují výrazně víc flavanolů, přírodních rostlinných látek, které vědci spojují s lepším kardiovaskulárním zdraví.
Podle nedávné studie publikované v odborném časopise Food & Function většina lidí nepřijímá ve stravě tolik flavanolů, kolik by mohlo mít ochranný efekt pro srdce. A to dokonce ani tehdy, když se snaží dodržovat obecná doporučení pro konzumaci ovoce a zeleniny.
Nestačí jen „jíst zdravě“
Současná americká výživová doporučení radí jíst dvě až tři porce ovoce a zeleniny denně, britská NHS doporučuje známých pět porcí denně. Jenže právě nová studie naznačuje, že samotné splnění podobného doporučení ještě nemusí znamenat dostatečný příjem flavanolů. Důležité je i to, co přesně si na talíř dáte.
Výzkumy upozorňují, že přibližně 500 miligramů flavanolů denně může souviset s nižším rizikem úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Zároveň ale platí, že většina lidí se na tuto hodnotu běžnou stravou nedostane, a to ani tehdy, když se drží obecných doporučení pro konzumaci ovoce a zeleniny.
„Flavanoly mohou významně snížit riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, ale pouze v případě, že jich přijímáte dostatek,“ uvedl v tiskovém prohlášení Javier Ottaviani, PhD, ředitel Core Laboratory společnosti Mars Edge, která je součástí Mars Inc, a hlavní autor studie.
Podle něj se lidé často domnívají, že když jedí dost ovoce a zeleniny, mají tuto oblast automaticky pokrytou. Jenže výzkum ukazuje, že výběr konkrétních druhů může hrát větší roli než celkové množství. „Většina lidí předpokládá, že když jí hodně ovoce a zeleniny, má tuto oblast pokrytou. Tento výzkum ale ukazuje, že konkrétní volby, které děláte, jsou mnohem důležitější než celkové množství. Zařadit hrst ostružin, celé jablko nebo si dát k jídlu šálek zeleného čaje může výrazně ovlivnit, kolik těchto prospěšných látek ze stravy skutečně přijmete a vstřebáte,“ dodal Ottaviani.
Flavanoly pomáhají snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění o 27 %
Výzkumníci pracovali s poznatky ze studie COSMOS, největší randomizované kontrolované studie zaměřené na polyfenoly. Ta ukázala, že denní příjem zhruba 500 miligramů flavanolů může pomoci snížit riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění až o 27 %. Novější studie pak sledovala jídelníček více než 30 000 lidí ve Velké Británii a Spojených státech pomocí biomarkerů.
Výsledek? Většina lidí se k hranici 500 mg flavanolů denně ani nepřiblížila. A to i v případě, že se řídila běžnými doporučeními pro zdravý jídelníček. Neznamená to, že bychom měli přestat jíst druhy ovoce a zeleniny s nižším obsahem flavanolů. Znamená to spíš, že má smysl jídelníček občas poskládat chytřeji.
Nutriční terapeutka Michelle Routhenstein, která se specializuje na preventivní kardiologii a na studii se nepodílela, k tomu říká: „Tato studie zdůrazňuje význam promyšlenějšího výběru v rámci širších skupin potravin. Ačkoli všechno ovoce může být součástí zdravého jídelníčku, pravidelné zařazování druhů bohatých na flavanoly, jako jsou bobuloviny a jablka, může přinést další přínosy pro kardiovaskulární zdraví.“
Zároveň ale upozorňuje, že nejde o honbu za několika „superpotravinami“. „Nejde o to zaměřit se na několik ‚superpotravin‘, ale spíše o promyšlené zařazování vědecky podložených a nutričně bohatých potravin do celkově vyváženého stravovacího vzorce. Nejdůležitější zůstává jídelníček jako celek, přičemž tato zjištění pomáhají upřesnit, které potraviny mohou nabídnout další vrstvu ochrany srdce,“ uvedla pro Healthline.
Které potraviny mají flavanolů nejvíc?
Dobrá zpráva je, že nejde o nic nedostupného. Mezi potraviny s vyšším obsahem flavanolů patří hlavně druhy, které běžně známe z obchodů, zahrad nebo farmářských trhů.
- švestky, 500 g: asi 450 mg flavanolů
- brusinky, 250 g: asi 300 mg
- ostružiny, 200 g: asi 250 mg
- zelený čaj, jeden šálek o objemu 250 ml: asi 200 mg
- boby nebo fava fazole, 80 g: asi 140 mg
- třešně, 400 g: asi 130 mg
- jablko se slupkou, přibližně 200 g: asi 110 mg
- jahody, 200 g: asi 90 mg
- borůvky, 150 g: asi 80 mg
- fazole pinto, 40 g suchých fazolí: asi 70 mg
V praxi to neznamená, že byste měli každý den sníst půl kila švestek a zapít je zeleným čajem jen proto, abyste splnili tabulku. Mnohem důležitější je pravidelnost a pestrost. Hrst bobulového ovoce ke snídani, jablko se slupkou ke svačině, šálek zeleného nebo černého čaje místo sladkého nápoje a občasná porce luštěnin mohou být malé kroky, které se v čase nasčítají.
„Místo toho, abyste se soustředili na přidávání každé potraviny bohaté na flavanoly, považuji za udržitelnější vybrat si jednu nebo dvě oblíbené a udělat z nich pravidelnou součást jídelníčku,“ říká Routhenstein.
A přidává praktický příklad: „Například člověk, který má rád bobuloviny, si je může několikrát týdně přidat ke snídani. Ten, kdo rád pije čaj, může těžit z toho, že si každý den zařadí šálek zeleného nebo černého čaje. Malé příjemné návyky jsou často nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit příjem flavanolů a dlouhodobě podpořit zdraví srdce.“
Malé změny místo velkých diet
Na podobných studiích je lákavé hledat rychlé řešení. Jenže flavanoly nejsou kouzelný trik, který vymaže roky špatného jídelníčku, nedostatku pohybu nebo kouření. Jsou spíš jedním z dílků větší skládačky. Zdravé srdce pořád stojí hlavně na celkovém životním stylu: pestré stravě, pravidelném pohybu, kvalitním spánku, menší míře stresu a prevenci.
Právě proto odborníci varují před tím, aby se pozornost přesunula jen na jednu látku. Routhenstein připomíná, že mnoho lidí stále nesplňuje ani základní doporučení pro příjem ovoce a zeleniny. „Než se zaměříme na konkrétní cíle v příjmu flavanolů, prioritou je zajistit dostatečný celkový příjem ovoce a zeleniny. Jednoduché a udržitelné změny, jako je přidání bobulového ovoce ke snídani nebo volba čaje místo slazeného nápoje, mohou přirozeně zvýšit příjem flavanolů a zároveň zlepšit kvalitu jídelníčku,“ uvedla.
A shrnuje to jednoduše: „Cílem není zaměřit se na jedinou živinu, ale vybudovat pestrý jídelníček bohatý na rostlinné potraviny, který podporuje dlouhodobé kardiovaskulární zdraví.“
Co si z toho vzít?
Nemusíte obracet jídelníček vzhůru nohama. Stačí se podívat na to, co už jíte, a občas udělat o něco chytřejší volbu. Místo sladké svačiny sáhnout po jablku se slupkou. Do jogurtu přidat borůvky nebo ostružiny. K odpolední pauze si dát zelený čaj. A luštěniny nebrat jen jako „zdravou povinnost“, ale jako běžnou součást salátů, pomazánek nebo teplých jídel.
Zdravé srdce se většinou nebuduje jedním dramatickým rozhodnutím, ale opakováním malých návyků. A právě v tom může být síla flavanolů. Nejsou módním zázrakem ani novou dietou. Jsou připomínkou, že obyčejné potraviny, které máme často na dosah ruky, mohou být pro tělo cennější, než se zdá.