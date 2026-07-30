Vzhledem k tomu, že jde o jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice, je každá nová informace o možných preventivních faktorech důležitá.
Jak souvisí konzumace jogurtu s rakovinou tlustého střeva? Vědci mají nečekaně dobré zprávy
Běžná potravina, kterou má v lednici snad každý. Jogurt si většina z nás spojuje především se snídaní nebo rychlou svačinou, jeho význam ale může být mnohem širší. Nové poznatky vědců naznačují, že pravidelná konzumace jogurtu může souviset s nižším rizikem některých forem kolorektálního karcinomu, tedy rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Dvě porce a zajímavá souvislost
Výsledky dlouhodobého sledování, které trvalo přes tři desetiletí a zahrnovalo 150 000 osob, naznačují, že lidé konzumující jogurt alespoň dvakrát týdně měli nižší výskyt nádorů na pravé straně tlustého střeva.
Právě tyto útvary bývají často agresivnější. Vědci si tento jev vysvětlují tím, že bakterie v jogurtu pomáhají udržovat silnou a zdravou střevní bariéru, což brání vzniku chronických zánětů, které jsou živnou půdou pro rakovinu.
Vědci přitom upozorňují na možnou souvislost se střevním mikrobiomem – rozsáhlým společenstvím mikroorganismů, který ovlivňuje nejen trávení, ale také fungování imunitního systému a celkový stav střevní sliznice.
Fermentované potraviny, mezi které patří například jogurt, mohou přispívat k příznivému složení střevního mikrobiomu. Některé bakterie obsažené ve fermentovaných výrobcích mohou také pomáhat udržovat rovnováhu střevního prostředí a podporovat přirozenou obrannou bariéru, která odděluje obsah střeva od okolních tkání.
Právě narušení této bariéry a dlouhodobé zánětlivé procesy jsou předmětem intenzivního vědeckého výzkumu. Zdravější střevní prostředí proto může být jedním z faktorů, které pomáhají snižovat riziko některých onemocnění.
Pravá část tlustého střeva
Zajímavým zjištěním je rovněž možný vztah mezi konzumací jogurtu a nádory, které vznikají v proximální části tračníku, tedy na pravé straně tlustého střeva. Právě zde se podle výzkumu může projevit souvislost mezi konzumací jogurtu a nižším výskytem některých nádorů spojených s konkrétními bakteriálními změnami.
Nádory na pravé části tlustého střeva mohou mít navíc odlišné biologické vlastnosti a někdy se odhalují později, protože jejich příznaky nemusí být zpočátku tak nápadné. I proto vědci hledají způsoby, jak riziko těchto nádorů co nejlépe ovlivnit.
Není jogurt jako jogurt
Pokud chcete jogurt zařadit do jídelníčku jako součást zdravého stravování, rozhodně se vyplatí sledovat jeho složení. Z hlediska každodenní konzumace bývá rozumnou volbou obyčejný bílý jogurt bez zbytečně vysokého množství přidaného cukru.
Jestliže vám klasický bílý jogurt nejede, snadno si jej můžete vylepšit sami: například přidáním čerstvého ovoce, ořechů, semínek, sušeného ovoce či kvalitního džemu. Výsledkem je svačina, která kromě bílkovin a dalších živin může nabídnout také zmíněné fermentační kultury.
Důležitější než hledání „zázračného“ výrobku je ovšem celkový jídelníček a zdravý životní styl. Zdraví střev prospívá pestrá strava bohatá na vlákninu, například z celozrnných obilovin, luštěnin, zeleniny, ovoce a ořechů.
Jogurt je jen jednou částí skládačky
Riziko kolorektálního karcinomu ovlivňuje řada faktorů. Mezi ty, které lze do určité míry ovlivnit, patří například nadváha a obezita, nízká fyzická aktivita, kouření nebo nadměrná konzumace alkoholu. Z hlediska stravy se za méně vhodnou považuje také vysoká spotřeba zpracovaného masa a nadměrný příjem červeného masa nebo smaženého jídla.
Prevence a screening
Přestože věda hledá nové možnosti, jak riziko rakoviny tlustého střeva snížit, jeden z nejúčinnějších nástrojů už máme: včasné odhalení onemocnění. Kolorektální karcinom totiž může být v časných stadiích dobře léčitelný, zatímco pokročilé onemocnění se léčí výrazně obtížněji.
Pravidelné preventivní kontroly proto mohou mít zásadní význam, protože umožňují zachytit nejen samotný nádor, ale v některých případech také přednádorové změny ještě před tím, než se rakovina rozvine.
Pozornost je důležitá také při výskytu varovných příznaků, jako je krev ve stolici, dlouhodobé změny vyprazdňování, nevysvětlitelný úbytek hmotnosti nebo přetrvávající bolesti břicha.