Stačí pár plátků čerstvého zázvoru, horká voda, trochu citronu a případně lžička medu. Pro někoho je to oblíbený ranní rituál, pro jiného první pomoc, když začne škrábat v krku. Zázvorový čaj patří k nápojům, kterým přisuzujeme téměř zázračné schopnosti. Má posilovat imunitu, rozhýbat trávení, zahnat únavu a někdy se o něm dokonce mluví jako o pomocníkovi při hubnutí.
Zázvor skrývá nečekané účinky. Pomáhat může i při problémech, které trápí mnoho žen
Zázvorový čaj si většina z nás spojuje s nachlazením, bolestí v krku nebo sychravým počasím. Jenže tento nenápadný kořen toho může nabídnout mnohem víc. Vědci zjistili, že zázvor může pomáhat při menstruačních bolestech, nevolnosti i některých zažívacích potížích. Má ale smysl pít ho každý den? A co se v našem těle skutečně děje, když si z jeho pravidelného pití uděláme zvyk?
Jenže co z toho skutečně funguje? Vědci se účinkům zázvoru věnují už řadu let a některé výsledky jsou opravdu zajímavé. Především proto, že se netýkají jen nachlazení, se kterým si tuto rostlinu nejčastěji spojujeme.
Může ulevit od menstruačních bolestí
Jedním z nejzajímavějších zjištění je vliv zázvoru na menstruační bolesti. Křeče v podbřišku, nepříjemný tlak nebo bolest, která dokáže na několik dní narušit běžný život, zná velká část žen. A právě tady by zázvor mohl nabídnout určitou úlevu.
V roce 2024 vědci zveřejnili rozsáhlý přehled 24 studií, které se zabývaly jeho účinky na menstruační bolesti. Výsledky ukázaly, že ženy užívající zázvor pociťovaly v průměru menší bolest než ty, které dostávaly neúčinný přípravek. V některých studiích se dokonce jeho účinek významně nelišil od běžných protizánětlivých léků proti bolesti.
To samozřejmě neznamená, že by šálek zázvorového čaje dokázal nahradit léky. Přesto jde o zajímavé zjištění, zvlášť pro ženy, které hledají další možnosti, jak nepříjemné dny zvládnout.
Může ulevit od menstruačních bolestí
Jedním z nejzajímavějších zjištění je vliv zázvoru na menstruační bolesti. Křeče v podbřišku, nepříjemný tlak nebo bolest, která dokáže na několik dní narušit běžný život, zná velká část žen. A právě tady by zázvor mohl nabídnout určitou úlevu.
V roce 2024 vědci zveřejnili rozsáhlý přehled 24 studií, které se zabývaly jeho účinky na menstruační bolesti. Výsledky ukázaly, že ženy užívající zázvor pociťovaly v průměru menší bolest než ty, které dostávaly neúčinný přípravek. V některých studiích se dokonce jeho účinek významně nelišil od běžných protizánětlivých léků proti bolesti.
To samozřejmě neznamená, že by šálek zázvorového čaje dokázal nahradit léky. Přesto jde o zajímavé zjištění, zvlášť pro ženy, které hledají další možnosti, jak nepříjemné dny zvládnout.
Žaludek vám může poděkovat
Zázvor má dlouhou historii také jako prostředek proti nevolnosti. A právě tento účinek patří k těm, které věda zkoumala nejpodrobněji. Nejlepší výsledky přinesly studie zaměřené na těhotenské nevolnosti. Ukazuje se, že zázvor může zmírnit nepříjemný pocit na zvracení, i když ne vždy dokáže zabránit samotnému zvracení.
Zajímavý je také jeho možný vliv na pohyb potravy žaludkem. Některé menší studie naznačují, že zázvor může urychlovat jeho vyprazdňování. To by mohlo vysvětlovat, proč někteří lidé po jeho konzumaci pociťují úlevu od nepříjemné plnosti.
Neplatí to ale pro každého. Pokud vás často trápí pálení žáhy nebo reflux, může vám výrazně kořeněný zázvor naopak vadit.
Co když vás často bolí klouby?
Možná překvapí, že se vědci zajímají také o účinky zázvoru na bolest kloubů. Důvodem jsou látky obsažené v jeho kořeni, především gingeroly, které mají v laboratorních výzkumech protizánětlivé vlastnosti.
Některé klinické studie u lidí s artrózou kolenních kloubů naznačují, že zázvorové přípravky mohou mírně zmírňovat bolest a usnadňovat pohyb.
Může pomáhat tělu zvládat zánět
Když se řekne zánět, většina lidí si představí bolestivé místo, zarudlou kůži nebo nemoc. Zánětlivé procesy ale v těle probíhají i tehdy, když o nich vůbec nevíme. A právě jejich dlouhodobě zvýšená aktivita může souviset s některými chronickými onemocněními. Zázvor obsahuje látky, které podle laboratorních výzkumů dokážou ovlivňovat procesy spojené se zánětem. Některé studie u lidí navíc zaznamenaly po užívání zázvorových doplňků pokles určitých zánětlivých ukazatelů v krvi.
Je však důležité nepřeceňovat, co takové výsledky znamenají. Zatím nemáme přesvědčivý důkaz, že pravidelné pití zázvorového čaje dokáže předcházet závažným nemocem nebo prodlužovat život. Jeho možné protizánětlivé působení je nicméně jedním z důvodů, proč se mu vědci stále věnují.
A co hubnutí a hladina cukru v krvi?
Na sociálních sítích se zázvor často objevuje jako součást nápojů, které mají nastartovat metabolismus nebo pomoci s hubnutím. Zázvorové shoty, čaje s citronem či nejrůznější detoxikační směsi slibují někdy až neuvěřitelné výsledky.
Skutečnost je o něco střízlivější. Některé studie naznačují, že zázvorové doplňky mohou u lidí s cukrovkou druhého typu příznivě ovlivňovat hladinu cukru v krvi. Výsledky však zatím nejsou natolik přesvědčivé, aby bylo možné zázvor doporučovat jako léčbu.
A pokud jde o hubnutí, samotný zázvor žádné kilogramy nerozpustí. Může být součástí zdravého jídelníčku, ale představa, že každodenní šálek čaje výrazně zrychlí spalování tuků, nemá dostatečnou vědeckou oporu.
Kolik zázvoru si tedy dopřát?
Pokud si zázvorový čaj připravujete jen pro chuť, nemusíte nic složitě počítat. Několik tenkých plátků čerstvého kořene zalitých horkou vodou je jednoduchý způsob, jak si ho dopřát. Je ale dobré vědět, že množství účinných látek v domácím nápoji se může výrazně lišit. Záleží na tom, kolik zázvoru použijete, jak ho nakrájíte i jak dlouho ho necháte louhovat.
Zázvor je při běžném používání v kuchyni pro většinu lidí bezpečný. Ve větších dávkách však může způsobovat pálení žáhy, průjem nebo podráždění žaludku. Pokud pravidelně užíváte léky, jste těhotná nebo chcete zázvor užívat ve formě koncentrovaných doplňků, je vhodné poradit se s lékařem.
A co tedy od každodenního zázvorového čaje čekat? Především příjemný nápoj, který může být součástí zdravého životního stylu. Některé zdravotní účinky zázvoru jsou podložené vědeckými studiemi, ale většinou se týkají konkrétních přípravků a dávek, nikoli obyčejného čaje. To však jeho kouzlu nic neubírá. Jen je dobré vědět, že největší síla zázvoru nespočívá v zázračných slibech, ale v několika docela zajímavých účincích, které vědci skutečně pozorovali.