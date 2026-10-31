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Zázvor skrývá nečekané účinky. Pomáhat může i při problémech, které trápí mnoho žen

Zázvor
Zázvor není jen oblíbeným pomocníkem při nachlazení, vědecké studie naznačují, že tento nenápadný přírodní elixír může ulevit od menstruačních bolestí, zmírnit nevolnost a příznivě ovlivnit některé procesy v těle.Foto: Shutterstock – Rawpixel.com
Zázvor
Zázvor není jen oblíbeným pomocníkem při nachlazení, vědecké studie naznačují, že tento nenápadný přírodní elixír může ulevit od menstruačních bolestí, zmírnit nevolnost a příznivě ovlivnit některé procesy v těle.Foto: Shutterstock – Rawpixel.com
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zázvorový čaj si většina z nás spojuje s nachlazením, bolestí v krku nebo sychravým počasím. Jenže tento nenápadný kořen toho může nabídnout mnohem víc. Vědci zjistili, že zázvor může pomáhat při menstruačních bolestech, nevolnosti i některých zažívacích potížích. Má ale smysl pít ho každý den? A co se v našem těle skutečně děje, když si z jeho pravidelného pití uděláme zvyk?

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Stačí pár plátků čerstvého zázvoru, horká voda, trochu citronu a případně lžička medu. Pro někoho je to oblíbený ranní rituál, pro jiného první pomoc, když začne škrábat v krku. Zázvorový čaj patří k nápojům, kterým přisuzujeme téměř zázračné schopnosti. Má posilovat imunitu, rozhýbat trávení, zahnat únavu a někdy se o něm dokonce mluví jako o pomocníkovi při hubnutí.

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Jenže co z toho skutečně funguje? Vědci se účinkům zázvoru věnují už řadu let a některé výsledky jsou opravdu zajímavé. Především proto, že se netýkají jen nachlazení, se kterým si tuto rostlinu nejčastěji spojujeme.

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Může ulevit od menstruačních bolestí

Zázvor
ZázvorFoto: Thinkstock

Jedním z nejzajímavějších zjištění je vliv zázvoru na menstruační bolesti. Křeče v podbřišku, nepříjemný tlak nebo bolest, která dokáže na několik dní narušit běžný život, zná velká část žen. A právě tady by zázvor mohl nabídnout určitou úlevu.

V roce 2024 vědci zveřejnili rozsáhlý přehled 24 studií, které se zabývaly jeho účinky na menstruační bolesti. Výsledky ukázaly, že ženy užívající zázvor pociťovaly v průměru menší bolest než ty, které dostávaly neúčinný přípravek. V některých studiích se dokonce jeho účinek významně nelišil od běžných protizánětlivých léků proti bolesti.

To samozřejmě neznamená, že by šálek zázvorového čaje dokázal nahradit léky. Přesto jde o zajímavé zjištění, zvlášť pro ženy, které hledají další možnosti, jak nepříjemné dny zvládnout.

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Kolik zázvoru si tedy dopřát?

Pokud si zázvorový čaj připravujete jen pro chuť, nemusíte nic složitě počítat. Několik tenkých plátků čerstvého kořene zalitých horkou vodou je jednoduchý způsob, jak si ho dopřát. Je ale dobré vědět, že množství účinných látek v domácím nápoji se může výrazně lišit. Záleží na tom, kolik zázvoru použijete, jak ho nakrájíte i jak dlouho ho necháte louhovat.

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Zázvor je při běžném používání v kuchyni pro většinu lidí bezpečný. Ve větších dávkách však může způsobovat pálení žáhy, průjem nebo podráždění žaludku. Pokud pravidelně užíváte léky, jste těhotná nebo chcete zázvor užívat ve formě koncentrovaných doplňků, je vhodné poradit se s lékařem.

A co tedy od každodenního zázvorového čaje čekat? Především příjemný nápoj, který může být součástí zdravého životního stylu. Některé zdravotní účinky zázvoru jsou podložené vědeckými studiemi, ale většinou se týkají konkrétních přípravků a dávek, nikoli obyčejného čaje. To však jeho kouzlu nic neubírá. Jen je dobré vědět, že největší síla zázvoru nespočívá v zázračných slibech, ale v několika docela zajímavých účincích, které vědci skutečně pozorovali.

Zdroj: PubMed, NIH, PubMed

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