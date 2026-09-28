Když se lidé Anny Marie Harmáčkové ptají, jak dokázala zhubnout 60 kilogramů, často podle ní čekají jednoduchou odpověď. Něco, co se dá shrnout do jedné věty a ideálně začít praktikovat hned zítra. Přestat jíst pečivo. Vynechat těstoviny. Nejíst večer. Najít jednu potravinu, která všechno změní.
Zázračná zkratka neexistuje. Harmáčková po minus 60 kilech říká, co lidé slyšet nechtějí
Anna Marie Harmáčková zhubla 60 kilogramů bez zázračných diet a zákazů. Místo rychlých řešení postupně změnila jídlo, pohyb i každodenní návyky. Otevřeně přitom říká, že hubnutí jí nevytvořilo nový život a že nejtěžší není začít, ale vydržet dlouhé měsíce a roky.
Jenže přesně tak její cesta nevypadala.
Nebyl ani jeden konkrétní den, kdy by se ráno probudila a rozhodla se, že odteď bude všechno jinak. Spíš šlo o dlouhé období, kdy věděla, že současný způsob života už nechce udržovat dál. Několik týdnů, možná měsíců přemýšlela, co změnit a hlavně jak to udělat tak, aby u toho vydržela.
Právě v tom dnes vidí jeden z hlavních důvodů, proč se jí podařilo pokračovat tak dlouho. Nezačala revolucí. Přidávala pohyb, postupně měnila jídlo a učila se nové návyky. „Neudělala jsem najednou obří změnu,“ říká.
Žádné tajné číslo ani zázračný jídelníček
O výsledku mluví otevřeně: minus 60 kilogramů. Kolik ale vážila na začátku a kolik váží dnes, si nechává pro sebe. Má k tomu velmi osobní důvod. Číslo na váze pro ni už od dětství nebylo jen neutrálním údajem. Na základní škole kvůli němu zažívala posměch od učitelů, a tak nemá potřebu ho dnes nabídnout veřejnosti.
Zároveň tím nastavuje hranici mezi tím, co chce sdílet, a tím, na co podle ní publikum automaticky nárok nemá. Stejně zdrženlivá je i k představě, že by měla lidem rozdávat přesný jídelníček, podle kterého zhubnou stejně jako ona. Žádný takový sama nemá. Jí podle sebe, sleduje energetický příjem a na sociálních sítích raději ukazuje reálné dny a konkrétní jídla než univerzální plán.
Její zkušenost totiž stojí spíš na pochopení toho, co vlastně člověk jí. Jedním z překvapení pro ni bylo, že pocit „jím málo“ nemusí znamenat, že člověk skutečně přijímá málo energie. Dřív podle sebe jedla malé porce, ale kaloricky bohaté. Dnes má na talíři často víc jídla než tehdy, jen s nižší energetickou hodnotou. „Množství jídla se nerovná počtu kalorií,“ shrnuje.
Nejtěžší není začít, ale pokračovat i po letech
Začátek bývá v příbězích o hubnutí často vykreslován jako nejtěžší část. Harmáčková to vidí jinak. Skutečný problém podle ní přichází ve chvíli, kdy úvodní motivace dávno zmizí a člověk musí nové návyky opakovat pořád dokola. Ne několik týdnů, ale měsíce a roky.
Naučit se chodit cvičit pro ni paradoxně nebylo tak složité jako změnit způsob stravování, který si člověk budoval desítky let. Právě jídlo je spojené s rutinou, emocemi, společenskými situacemi i tím, co má člověk rád.
A po dvou a půl letech samozřejmě přichází únava. Ne vždy má chuť řešit každé jídlo nebo přemýšlet nad tím, co bude jíst další den. Nikdy ale nepřišel moment, kdy by se rozhodla všechno zahodit.
Možná i proto, že si od začátku nenastavila hubnutí jako krátkou etapu, po které se život zase vrátí „do normálu“. Postupně se z nových věcí jednoduše stal její normál.
Zhubnout neznamená začít nový život
Proměna o 60 kilogramů působí zvenčí dramaticky. Harmáčková ale odmítá jeden z nejčastějších příběhů, který se kolem velkého hubnutí vytváří: že předtím byl člověk nešťastný, nenáviděl své tělo a až po zhubnutí začal skutečně žít. Sama říká, že takový příběh nikdy neměla.
Ani při vyšší hmotnosti si nepřipadala ošklivá. Starala se o sebe, líčila se, oblékala se tak, jak se jí líbilo, měla vztahy, přátele, práci i svůj život. Po zhubnutí se samozřejmě změnilo množství pohybu, způsob vaření a řada každodenních rozhodnutí. To hlavní ale zůstalo. „Já nežiju žádný nový život,“ říká.
Partnerský, pracovní i přátelský svět je pořád stejný. A právě to je podle ní důležité říkat i nahlas. Nižší číslo na váze totiž automaticky nespraví nefunkční vztah, nepřinese lepší práci ani z člověka neudělá šťastnější osobnost. Zhubnout může přinést lepší zdraví a fyzickou kondici. Není to ale kouzelný restart.
Ani po 60 kilech nemusí přijít pocit dokonalosti
S rostoucím počtem sledujících se Harmáčková postupně stala pro mnoho lidí inspirací. Neznamená to však, že by se snažila působit dokonale. Naopak. Sdílí i dny, kdy se jí něco nepodaří, kdy nemá motivaci nebo kdy má pocit, že se nikam neposouvá. Právě tyto příspěvky podle ní často přinesou nejvíc reakcí.
Lidé jí píšou, že zažívají totéž, jen se o tom běžně nemluví. To je pro ni důležitější než vytvářet iluzi bezchybné proměny. Sociální sítě totiž mohou snadno vytvořit představu, že cesta mezi dvěma fotografiemi „před“ a „po“ byla přímá. Ve skutečnosti je mezi nimi spousta obyčejných dní, pochybností a situací, které se nepovedou podle plánu.
Ozempic? Každý si může vybrat vlastní cestu
Hubnutí je dnes navíc jiné téma než v době, kdy sama začínala. Do veřejné debaty výrazně vstoupily léky jako Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro. Harmáčková je sama nevyužívá a tato cesta by jí osobně nedávala smysl. Hubnout začala mimo jiné proto, že chtěla snížit riziko, že bude jednou léky kvůli zdravotním problémům potřebovat.
Lidi, kteří si zvolí farmakologickou léčbu obezity, ale nesoudí. Vadí jí něco jiného: když jí lidé bez jakéhokoli podkladu píšou, že právě díky Ozempicu zhubla ona. „Nesnáším, když si lidi dovolí o cizích lidech lhát,“ říká.
Co jí 60 kilo vzalo a co dalo
Když se na svou cestu podívá zpětně, nemluví jen o tom, co získala. Doufá, že si díky změně přidala roky zdravějšího života a výrazně zlepšila fyzickou kondici. Zároveň ale přiznává, že tak dlouhá proměna něco stojí. Čas. Peníze. Pozornost. Neustálé rozhodování.
Možná právě proto nemá pro člověka na začátku žádný efektní motivační slogan. Neslibovala by mu, že to bude snadné. Neslibovala by mu ani to, že po zhubnutí začne úplně nový život. Řekla by mu hlavně, aby vydržel i ve chvíli, kdy bude mít pocit, že se nic nedaří. Protože její vlastní příběh není příběhem jednoho velkého rozhodnutí. Je to příběh stovek malých rozhodnutí, která se opakovala tak dlouho, až dohromady znamenala 60 kilogramů. A také zjištění, že člověk se kvůli tomu nemusí stát někým úplně jiným.
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