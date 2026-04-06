Možná vám to zní paradoxně – proč bychom měli své tělo vystavovat extrémnímu mrazu, abychom se cítili lépe? Odpověď leží v hlubokých biologických procesech. Když se ocitneme v nízké teplotě, naše cévy se prudce stáhnou a lokální krevní oběh se zpomalí. V tu chvíli se zánětlivé procesy v těle utlumí a tkáň se na malý moment doslova „vypne“. Skutečné kouzlo se ale děje ve chvíli, kdy se začnete opět zahřívat. „Cévy se prudce rozšíří a do místa se nahrne čerstvá, okysličená krev. Tělo tak dostává silný signál k opravám a regeneraci,“ vysvětlují odborníci na tento fenomén. Tento princip není žádným módním výstřelkem posledních let. Už staří Egypťané používali led a studenou vodu k mírnění bolesti a léčení zranění. Řekové a Římané chlad doporučovali v boji proti zánětům a v Japonsku či Skandinávii byl odjakživa přirozeným lékem na unavené svaly a klouby.
Zastavte čas v –140 stupních: Ledová terapie léčí tělo, vyhladí vrásky a probudí radost ze života
V dnešní uspěchané době, kdy se neustále snažíme balancovat mezi kariérou, rodinou a péčí o sebe sama, hledáme způsoby, jak se efektivně restartovat. Zapomeňme ale na horké lázně a napařování. Dnešním symbolem regenerace, krásy a vnitřní síly se stává něco, co jsme dříve vnímali spíše jako nepřítele – mráz. Ten slibuje nejen pevnější pleť, konec bolestí, ale i nečekaný příval mentální čistoty.
Tři minuty v jiném světě
Představte si kabinu, která připomíná luxusní saunu, ale místo horké páry vás obklopí suchý, mrazivý vzduch. Celotělová kryoterapie je zážitek, který v posledních letech plní sociální sítě celebrit, ale její přínos je mnohem hlubší než jen estetický. Dominik Volavý, terapeut a provozovatel regeneračního centra, k tomu říká: „Teplota v komoře se pohybuje přibližně mezi –110 až –140 °C. Pobyt je však velmi krátký, obvykle 3 až 4 minuty, takže tělo není ochlazováno do hloubky, ale reaguje především nervový a hormonální systém.“ Právě tato reakce nervového systému je klíčová. Po opuštění komory lidé nepopisují pocit zimy, ale naopak neuvěřitelnou lehkost, příval energie a to, co mnozí nazývají „mentálním restartem“. Seznam těch, pro které je tento mrazivý zážitek vhodný, je překvapivě dlouhý. „Nejčastěji ji využívají sportovci – profesionální i rekreační – pro rychlejší regeneraci, snížení svalové únavy a prevenci zranění. Velmi často za námi ale chodí také lidé s chronickými bolestmi zad, kloubů, s revmatickými obtížemi, migrénami nebo dlouhodobým stresem a vyčerpáním,“ vypočítává Dominik Volavý. Pokud vás trápí nespavost, oslabená imunita nebo takzvaná mozková mlha – ten pocit, kdy se vaše myšlenky vlečou jako v medu – může být právě kryokomora tou správnou cestou. A jak se na takové rande s mrazem připravit? Žádná věda v tom není. „Důležité je přijít suchý, bez krémů na kůži, ideálně se neholit těsně předem. A hlavně – klidně dýchat a brát to jako krátký impulz, ne jako zátěž,“ radí Volavý.
Lokální pomoc tam, kde to „tuhne“
Někdy nepotřebujeme restartovat celé tělo, ale jen ulevit konkrétnímu místu. K tomu slouží lokální kryoterapie, která využívá sílu kapalného dusíku. Ten se v rukou profesionálů mění v ledovou mlhu, která cílí přesně tam, kde cítíte napětí nebo bolest. Nejčastěji se takto ošetřují kolena, ramena, achilovky nebo přetížená záda. Ačkoliv pohled na mrazivou mlhu může působit děsivě, procedury se bát nemusíte. „Lidé v kryokomoře cítí silný chlad nebo štípání, které rychle odezní,“ uklidňuje Dominik Volavý všechny váhavé duše. Z procedury sice jde mráz po zádech, ale bolest rozhodně nečekejte.
Krása vykovaná v mrazu: Od bradavic po věčné mládí
Chlad hraje nezastupitelnou roli i v péči o naši pleť, a to hned ve dvou rovinách: v medicínské a v kosmetické. V dermatologii se chlad používá k cílené destrukci problematických tkání. Lékaři pracují s extrémní teplotou až -196 °C, která si poradí s bradavicemi, pigmentovými skvrnami nebo fibromy. Dermatoložka Martina Medňanská vysvětluje, že moderní technologie posunuly tuto metodu na novou úroveň: „Kryoterapii kapalným dusíkem je možné bezpečně používat i na tvář a jiná citlivá místa.“ Zapomeňte na staré vatové tyčinky. Dnes se používají přesné bezkontaktní aplikátory, které zasáhnou jen to, co mají, a nezanechávají jizvy. Pokud vás netrápí kožní výrůstky, ale toužíte po mladistvém vzhledu, pak je tu pro vás kryokosmetika. Tato moderní disciplína využívá chladivé rollery, masky nebo proud studeného vzduchu k tomu, aby vaši pleť doslova probudila k životu. Chlad podporuje mikrocirkulaci a tvorbu kolagenu i elastinu, což jsou svaté grály pevné a jasné pleti. V kosmetických salónech se chladem bojuje proti akné, zarudnutí, otokům v obličeji i unavenému vzhledu. Výsledek? Pleť, která vypadá, jako byste se právě vrátila z dlouhé procházky na čerstvém horském vzduchu.
Jak si pozvat mráz do koupelny?
Nemáte-li zrovna cestu do kryocentra, můžete blahodárné účinky chladu vyzkoušet i v pohodlí domova. Není to sice –140 °C, ale i tak dokáže domácí otužování divy.
- Ranní šok pro krásu: Pokud si na celkovou studenou sprchu netroufáte, začněte střídáním teplé a studené vody. Je to nejjednodušší způsob, jak podpořit regeneraci a nastartovat imunitu.
- Ledové pohlazení: Trápí vás ráno opuchlé oči? Zkuste masáž obličeje kostkou ledu. Tato blesková procedura nastartuje prokrvení, stáhne póry a pleť viditelně rozzáří. Je to ten nejlevnější a nejúčinnější „lifting“, který existuje.