Menopauza bývá nejčastěji spojována s návaly horka, nočním pocením nebo změnami nálad. Mnohé ženy ale překvapí něco úplně jiného. Najednou mají problém soustředit se na práci, zapomínají běžná slova a úkoly, které dříve zvládaly automaticky, jim připadají náročnější.
Zapomínáte slova, ztrácíte nit a nedokážete se soustředit? Vědci odhalují, co se děje s mozkem během menopauzy
Jdete do vedlejší místnosti a najednou nevíte proč, nemůžete si vybavit známé jméno nebo se během rozhovoru ztratíte uprostřed věty. Takzvaná mozková mlha patří k častým, ale stále málo probádaným projevům menopauzy. Nové vědecké studie ukazují, proč se objevuje, jak dlouho může trvat a zda se ženy skutečně musí obávat zhoršování paměti.
Pro tyto obtíže se vžil výraz brain fog, česky mozková mlha. Nejde o samostatnou lékařskou diagnózu, ale o souhrn potíží s pamětí, pozorností a mentální pohotovostí. Podle odborníků nejde o ojedinělou zkušenost. Výzkumy citované vědci z King's College London ukazují, že podobné obtíže udává přibližně 40 až 80 procent žen v období menopauzy. Rozdíly mezi studiemi jsou značné, ale jedno je zřejmé: rozhodně nejde o problém několika málo žen
Velká studie přinesla překvapivě uklidňující výsledky
Jednu z nejzajímavějších odpovědí přinesl výzkum zveřejněný v březnu 2026 v odborném časopise Women's Health. Vědci analyzovali údaje 14 234 žen ve věku 45 až 55 let. Účastnice rozdělili podle toho, zda se nacházely před menopauzou, v perimenopauze, nebo již po ní. Vedle vlastního hodnocení paměti absolvovaly osm počítačových testů zaměřených na různé rozumové schopnosti. Výsledky odhalily zajímavý rozpor.
Ženy v perimenopauze častěji uváděly, že mají potíže s pamětí a soustředěním. V objektivních testech se však jejich výsledky od ostatních skupin lišily jen minimálně.
Vedoucí autorka studie, doktorka Laura Naysmithová, zdůraznila, že tyto obtíže mohou být velmi nepříjemné a významně zasahovat do každodenního života. Zároveň ale výsledky podle ní naznačují, že základní rozumové schopnosti mohou zůstávat zachované, přestože jejich používání vyžaduje větší úsilí. Jinými slovy: žena může mít skutečný pocit, že jí mozek nefunguje jako dřív, aniž by to nutně znamenalo měřitelný úbytek jejích schopností.
Autoři ale upozorňují na důležitou hranici svého výzkumu. Šlo o průřezovou studii, která porovnávala různé skupiny žen v jednom období. Sama o sobě proto nemůže potvrdit, jak se paměť konkrétní ženy mění během dalších let.
Proč se tedy ženy cítí, jako by jim mozek vypovídal službu?
Vědci zatím nemají jedinou odpověď. Pravděpodobně se na mozkové mlze podílí několik vzájemně propojených faktorů. Během perimenopauzy kolísají hladiny hormonů, zejména estrogenu. Hormonální změny mohou ovlivňovat řadu tělesných funkcí včetně spánku a nálady.
Právě spánek přitom může sehrávat významnou roli. Žena, která se v noci opakovaně budí kvůli pocení nebo návalům horka, může být následující den unavená, hůře se soustředit a obtížněji si vybavovat informace.
Studie z King's College London navíc zjistila, že subjektivní potíže s pamětí souvisely výrazněji s psychickými příznaky, například úzkostí a zhoršenou náladou, než se samotnými výsledky kognitivních testů. To ovšem neznamená, že si ženy mozkovou mlhu pouze namlouvají. Znamená to, že to, jak mozek funguje při laboratorním testu, nemusí přesně odpovídat tomu, jak náročný je pro člověka běžný den.
Kdy je zapomínání ještě běžné a kdy už vyhledat lékaře?
Občasné hledání slov, horší soustředění po nevyspání nebo pocit mentální únavy mohou být během perimenopauzy relativně běžné. Není však správné automaticky přičítat menopauze každou změnu paměti. Pokud se potíže rychle zhoršují, výrazně narušují každodenní fungování nebo se objevují společně s dezorientací či výraznými změnami chování, je namístě lékařské vyšetření. Podobné příznaky mohou mít i jiné příčiny, například poruchy spánku, deprese, některé léky či onemocnění štítné žlázy.
Pomoci může pravidelný pohyb, dostatek spánku, vyvážená strava a řešení obtěžujících menopauzálních příznaků s gynekologem nebo praktickým lékařem. U některých žen přichází v úvahu také hormonální léčba, o které je potřeba rozhodovat individuálně.
Mozková mlha není důkazem přicházející demence
Právě strach ze závažného onemocnění bývá pro mnohé ženy jednou z nejtěžších součástí celé zkušenosti. Současné výzkumy ale přinášejí důležitý vzkaz: pocit horší paměti během menopauzy sám o sobě neznamená, že se u ženy rozvíjí demence.
Věda ještě nedokáže přesně vysvětlit, proč jsou některé ženy mozkovou mlhou zasaženy výrazněji než jiné. Stále jasnější je však to, že jejich obtíže zasluhují pozornost, nikoli zlehčování. A také to, že náročné období hormonálních změn nemusí znamenat trvalou ztrátu duševní výkonnosti.