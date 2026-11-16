Ráno otevřete počítač, víte, že máte něco udělat, ale najednou si nemůžete vzpomenout co. Při rozhovoru vám vypadne slovo, které běžně používáte. Přečtete odstavec, ale jeho obsah se vám okamžitě vykouří z hlavy. A úkol, který byste jindy zvládli za dvacet minut, najednou zabere hodinu. Podobné stavy jsou často označovány jako mozková mlha neboli brain fog.
Zapomínání, únava a zpomalené myšlení. Za mozkovou mlhou se někdy skrývá překvapivě řešitelná příčina
Čtete jednu větu potřetí a stále nevíte, co v ní bylo? Nemůžete si vybavit jméno člověka, kterého znáte roky, nebo se nedokážete soustředit na jednoduchý úkol? Možná zažíváte takzvanou mozkovou mlhu. Co ji způsobuje a kdy už je čas zpozornět?
Nejde přitom o samostatnou diagnózu. Je to spíše souhrn různých potíží, které mohou zahrnovat horší soustředění, pomalejší myšlení, zapomínání nebo problémy s vybavováním slov a informací. Jednorázová „mlha“ po probdělé noci není důvodem k panice. Pokud se ale problémy opakují nebo trvají delší dobu, stojí za to hledat jejich příčinu.
Na vině může být spánek i stres
Jedním z nejčastějších a zároveň nejjednodušších vysvětlení je nedostatek spánku. Nejde přitom jen o počet hodin. Roli hraje také pravidelnost a kvalita spánku. Dlouhodobý spánkový deficit se může projevit zhoršenou pozorností, pamětí i schopností soustředit se.
Mozek
může „zamlžit“ také dlouhodobý stres. Pokud člověk tráví
týdny nebo měsíce pod tlakem, neustále přeskakuje mezi úkoly a
prakticky nemá prostor na odpočinek, může se zhoršit jeho
schopnost soustředit se. K problémům se může přidat únava,
podrážděnost nebo nekvalitní spánek.
Soustředění může ovlivnit i nedostatek tekutin. Dehydratace se může projevit únavou, bolestí hlavy nebo zhoršením některých kognitivních funkcí.
Téměř každý třetí?
Mozková mlha rozhodně není ojedinělý pocit. V rozsáhlé studii zahrnující 25 796 dospělých lidí ji uvedlo 28,2 procenta účastníků. Nejčastěji popisovali potíže se soustředěním a následováním rozhovoru. Studie také zjistila, že mozková mlha byla výrazně častější u lidí s long covidem. Autoři ale zdůrazňují, že mozková mlha není specifická pouze pro covid – souvisela také například s migrénami nebo prodělaným otřesem mozku.
Někdy pomůže podívat se na jídelníček
Pozornost si zaslouží také způsob stravování. Výkyvy hladiny cukru v krvi mohou být spojeny s únavou a problémy se soustředěním. U některých lidí mohou ke kognitivním potížím přispívat také nedostatky konkrétních živin jako je třeba železo nebo vitamin B12. Jejich nedostatek patří mezi příčiny, které lze poměrně jednoduše ověřit laboratorním vyšetřením. Riziko nedostatku B12 může být vyšší například u lidí s některými stravovacími omezeními jako jsou vegani a vegetariáni nebo lidé po operaci trávicího traktu.
„Když člověk řeší výživu, často hledá jednu konkrétní látku nebo doplněk, který by mohl všechno vyřešit. Důležitější je ale začít u celého jídelníčku a celkového životního stylu. Doplňky stravy mohou tento přístup vhodně doplnit. Za nás je důležité, aby měly co nejčistší a srozumitelné složení a aby v nich byly jednotlivé látky zastoupené v množství, které dává smysl,“ říká Michal Krásný, spoluzakladatel značky Natios.
Co můžete udělat ještě dnes?
Pokud máte pocit, že vám hlava nefunguje tak dobře jako dříve, nemusíte začínat složitými změnami. Pomoci může několik základních návyků:
- Dopřejte si pravidelný spánek. Snažte se chodit spát a vstávat přibližně ve stejnou dobu a neřešit dlouhodobý spánkový deficit jen víkendovým dospáváním.
- Pijte průběžně během dne. Na dostatek tekutin je snadné zapomenout především při práci u počítače nebo ve vytíženém dni.
- Jezte pravidelně a pestře. Základem by měla být pestrá strava s dostatkem bílkovin, komplexních sacharidů, ovoce, zeleniny a dalších zdrojů důležitých živin. Pokud víte, že vám některé vitamíny a minerály mohou chybět, zapojte doplňky stravy.
- Dopřejte mozku pauzu. Neustálé přepínání mezi e-maily, telefonem, sociálními sítěmi a několika pracovními úkoly současně zvyšuje nároky na pozornost. Pomoci může práce v kratších soustředěných blocích s pravidelnými přestávkami.
- Hýbejte se. Nemusí jít o hodiny v posilovně. Pravidelná chůze nebo jiná přiměřená fyzická aktivita může být součástí režimu, který podporuje celkovou kondici a regeneraci.
„U soustředění podle mě často zapomínáme na úplné základy. Když člověk málo spí, celý den sedí u počítače, jí ve spěchu a prakticky nevypne, je těžké očekávat, že bude fungovat na sto procent. Proto má smysl nejdříve si srovnat každodenní režim,“ říká Michal Krásný.
Kdy už nestačí změnit režim
Mozková mlha může být banální důsledek náročného období, ale někdy může upozorňovat na problém, který stojí za vyšetření. Pokud potíže trvají několik týdnů, postupně se zhoršují nebo výrazně zasahují do práce a běžného života, je vhodné obrátit se na lékaře.
Odborník může hledat například souvislost s anémií, nedostatkem některých vitaminů, poruchou štítné žlázy, cukrovkou, užívanými léky nebo dalšími zdravotními obtížemi. Při výrazných či nově vzniklých neurologických příznacích je namístě vyhledat lékařskou pomoc bez odkladu.
Mozková mlha není něco, co by člověk měl automaticky přičítat hektickému životnímu stylu. Stejně tak ale není důvod při prvním zapomenutém jménu hledat vážné onemocnění. Důležité je všímat si, jak často se potíže objevují, jak dlouho trvají a zda se jejich intenzita mění. „Únava nebo horší soustředění mohou mít celou řadu příčin a není dobré automaticky předpokládat, že je vyřeší nějaký doplněk stravy. Pokud člověk své potíže vnímá delší dobu, měl by nejdříve zjistit, co za nimi skutečně stojí. Teprve podle toho může dávat smysl řešit, jestli mu například ve stravě něco chybí,“ dodává závěrem Krásný.