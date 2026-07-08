Kamila Zemančíková se do povědomí diváků dostala díky pořadu Extrémní proměny, kam přišla s váhou 157 kilogramů a přáním konečně změnit život. Sama přiznávala, že dlouhé roky bojovala hlavně sama se sebou. Motivace přišla, ale rychle odešla, a věta „začnu od pondělka“ se opakovala pořád dokola. Tento kolotoč trval dlouhých osmnáct let.
„Začnu od pondělka,“ opakovala si 18 let. Kamila zhubla bezmála 80 kilo, vlastní syn ji skoro nepoznal
Kamila dlouhých osmnáct let odkládala změnu s tím, že začne „od pondělka“. Nakonec se ale dokázala vzepřít sama sobě, zhubla téměř 80 kilo a proměnu si drží i měsíce po natáčení Extrémních proměn. Dnes ukazuje, že skutečná výhra nezačíná na váze, ale v hlavě.
Kamila působí jako žena, která má kolem sebe pevné zázemí. Už téměř dvacet let žije po boku partnera Jana a společně tvoří rodinu se dvěma syny, na které je pyšná. Ještě předtím ale prošla vztahem, který v ní zanechal hluboké rány. „Manžel byl věčně opilý, bil mě, najednou se sbalil a bez vysvětlení odešel k jiné ženě,“ svěřila se Kamila s bolestnou kapitolou svého života. Podle její maminky se po jeho odchodu zhroutila. Měsíce prý jen plakala, zajídala smutek a nedokázala se z bludného kruhu dostat ven.
Život, ve kterém se začala schovávat
První vážné varování přišlo až u lékaře. Kamila se dozvěděla, že se jí tuk začíná ukládat už i na plicích. Tehdy už dávno nebyla tou mladou štíhlou dívkou, kterou bývala. Nadbytečná kila jí začala brát nejen zdraví, ale i sebevědomí a chuť normálně žít. „Poprvé jsem byla těhotná v osmnácti letech. Když jsem odcházela z porodnice, vážila jsem pětašedesát kilo. Mrzí mě, že s Janem nemáme vlastní dítě, vím, že by si ho přál. Jsem mu moc vděčná, že se ujal výchovy mých dvou synů. Přišel k nám, když jim bylo čtyři a pět let. Bez něj by nemohli chodit na hokej, neměli bychom kde bydlet,“ popsala Kamila, která si dobře uvědomuje, jak důležitou roli Jan v jejím životě sehrál.
Přestože měla doma partnera, o kterého se mohla opřít, uvnitř se dál potýkala s pocity zoufalství. Přibývající váha se pro ni postupně stala nejen zdravotním problémem, ale i způsobem, jak se schovat před bolestí, kterou si nesla z minulosti.
Na podzim roku 2024 ale diváci viděli výsledek, který mnohým vyrazil dech. Během galavečera, který se natáčel už v červnu, Kamila ukázala neuvěřitelnou proměnu. Zhubla na váhu 78 kilogramů a na pódiu stála jako úplně jiná žena. „Krásné, jako by omládla o patnáct let,“ reagoval tehdy její syn Tomáš.
Cesta za novým tělem přitom nebyla jen o dietě, trénincích a disciplíně
Během natáčení Kamilu zasáhla i osobní tragédie, když přišla o otce. Jejich vztah nebyl jednoduchý, a o to bolestnější pro ni bylo, že si některé věci už nestihli vyříkat. Přesto dokázala pokračovat dál a proměnu dotáhnout do konce.
Velký moment se udával i v soukromí. Partner ji během galavečera před všemi požádal o ruku, a večer, který byl oslavou její nové životní etapy, tak dostal ještě emotivnější rozměr.
Kamila ale po skončení natáčení rozhodně nepolevila
Čtyři měsíce po galavečeru prozradila, že se pustila do silových tréninků a dál na sobě pracuje. „Po galavečeru jsem začala se silovými tréninky. Váhu bych chtěla ještě nižší, cvičím každý den, stravu dodržuji na 200 procent, takže vím, že jsem na velmi dobré cestě získat svou vysněnou postavu,“ uvedla.
Zároveň otevřeně přiznala, že číslo na váze už neklesá tak rychle jako dřív. „Moje hubnutí momentálně stojí. Svaly jsou těžší než tuk, takže váha se mi stále pohybuje mezi 75 a 80 kilogramy. Ale na vzhledu vidím, že se tělo mění k lepšímu. Už nejsem jako rosol, tělo začíná být hezké a pevné,“ popsala s tím, že jejím snem je ještě zhubnout přibližně deset kilo. „Chtěla bych mít 65 kilogramů. Všechno má svůj čas.“