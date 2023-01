Kdo tají dietu, tím spíše v ní selže. S podporou přátel se hubne lépe

Až třetina lidí, kteří se pokoušejí shodit kila v tajnosti, vnímá jako největší benefit fakt, že se nikdo nedozví o jejich případném neúspěchu. Více než 35 procent lidí ze zkoumaného vzorku se naopak spoléhá na své okolí a váží si podpory a motivace přátel, kteří se rozhodnou hubnout s nimi. Výsledky vyplynuly ze šetření agentury One Poll.

Největší podíl těch, kteří hubnou v tajnosti, je mezi mladými dospělými do 24 let - jde o 81 procent z nich. Dále se ukázalo, že muži mají častěji než ženy tendenci i během redukce předstírat, že se stravují jako dříve, a neodmítají například sladkosti v pracovním kolektivu. Takto se chová téměř polovina hubnoucích mužů a více než třetina hubnoucích žen.

Výzkum na dvou tisících dospělých také ukázal, že se v uplynulých třech letech pokoušeli hubnout průměrně čtyřikrát. Ti, kteří o svém plánu nikomu neřekli, se v desetině případů vzdali svého cíle právě kvůli tomu, že se cítili osamělí.

"Starosti ohledně váhy a rozhodnutí začít hubnout jsou velmi osobní, a je proto přirozené si myslet, že bude nejlepší, když se do toho pustíme sami. Zdravá změna životního stylu je ale pozitivní krok a lidé by se za něj neměli stydět," řekla pro britský deník The Independent odbornice na hubnutí ze společnosti Slimming World Jacquie Lavinová.

Doporučuje překonat stud a spojit síly s dalšími lidmi, kteří se snaží o totéž. Z průzkumu vyplynulo, že největší výhodou skupinového hubnutí je motivace, která přichází s úspěchy ostatních.

Podle Lavinové je redukce hmotnosti vždycky obtížná, a pokud je člověk ve svém boji sám, těžko hledá vůli ke změně. "Ve skupině člověk cítí vzájemnou motivaci, podporu a pochopení. Ostatní mu také mohou pomoci pokračovat, když prožívá obtížné období," radí odbornice na hubnutí.

Video: Dietní zlozvyky Čechů? Moc alkoholu a málo vlákniny, říkají nutriční terapeutky (31. 12. 2022)

Začít hubnout se dá kdykoliv, klidně i od 1. ledna. Kdo chce ale udělat radikální změnu většinou není tak úspěšný jako ten, kdo k tomu dojde postupně. | Video: Michael Rozsypal