Není náhoda, že ruce stárnou rychleji než obličej. Pokožka na hřbetu rukou je přirozeně tenčí a obsahuje méně podkožního tuku než ostatní části těla. S přibývajícím věkem se tato tuková vrstva navíc dále ztenčuje, což vede k výraznější viditelnosti žil, ztrátě objemu a změnám textury kůže. Tyto estetické změny se přitom mohou začít objevovat již kolem třicátého či čtyřicátého roku života.
Věk na rukou neschováte. Vědci ale přišli na to, jak proces stárnutí účinně zmírnit
Děláme, jako by k nám snad ani nepatřily. Přitom právě ruce patří k místům, na kterých se čas podepisuje překvapivě rychle – a jeho stopy se na nich jen těžko skrývají. Jemné vrásky, pigmentové skvrny, sušší pokožka nebo výraznější žíly se neobjeví ze dne na den. Přicházejí postupně a často jim věnujeme jen zlomek času. Co jejich stárnutí skutečně zpomaluje a proč se vyplatí začít s péčí včas?
Není náhoda, že ruce stárnou rychleji než obličej. Pokožka na hřbetu rukou je přirozeně tenčí a obsahuje méně podkožního tuku než ostatní části těla. S přibývajícím věkem se tato tuková vrstva navíc dále ztenčuje, což vede k výraznější viditelnosti žil, ztrátě objemu a změnám textury kůže. Tyto estetické změny se přitom mohou začít objevovat již kolem třicátého či čtyřicátého roku života.
Ruce jsou navíc každodenně vystaveny fyzickému opotřebení, častému mytí a chronickému slunečnímu záření. Během let dochází v kůži k úbytku kolagenu a elastinu, pokožka ztrácí schopnost zadržovat vodu, vysušuje se a tvoří se na ní jemné vrásky, stařecké skvrny či drsné šupinaté plochy. K celkovému stárnutí rukou pak také přispívá znečištěné prostředí, kouření nebo nedostatek vyvážené stravy.
Jak červené paprsky probouzí kožní buňky
Existuje vůbec něco, co dokáže tento nepříznivý proces zbrzdit? Velkým trendem moderní péče se stalo červené a blízké infračervené světlo, odborně nazývané fotobiomodulace. Princip této metody přitom není žádná vědecká fantastika: světelné paprsky speciálních vlnových délek pronikají pod povrch kůže, kde je pohlcují mitochondrie – drobné generátory buněčné energie.
Když mitochondrie načerpají světelnou energii, zvýší produkci molekul ATP, což pro buňky funguje jako vydatný povzbuzující nápoj. Takto stimulované buňky se pouští do intenzivnější výroby kolagenu a elastinu, zlepšuje se prokrvení tkání a dochází k přirozenému tlumení zánětlivých procesů. Při pravidelné aplikaci se tak pokožka postupně zpevňuje, jemné vrásky se vyhlazují a posiluje se přirozená kožní bariéra.
Dermatologové navíc vyzdvihují, že světelná terapie pomáhá kůži eliminovat takzvané senescentní neboli „zombie“ buňky, které již neplní svou funkci, ale v tkáni zůstávají a způsobují barevnou nejednotnost, ochabování a dojem povadlé pleti. Příjemným vedlejším efektem u řady uživatelů bývá také úleva od bolesti kloubů a zánětů spojených s artritidou.
Co říká věda a klinické studie?
Vědecké výzkumy účinky červeného LED světla potvrzují a ukazují, že pravidelná terapie vede ke zlepšení tónu pleti, zjemnění vrásek i k hladší struktuře pokožky. Například klinická studie zkoumající neablativní frakční laserový výbrus u pacientů s fotopoškozením rukou zaznamenala po pěti ošetřeních průměrné zlepšení pigmentace o 51 až 75 procent a zlepšení vrásčitosti i drsnosti o 25 až 50 procent, což potvrdila i vyšší hustota kolagenu v kožních biopsiích.
Odborníci nicméně nabádají k realistickým očekáváním, protože komerční boom domácích přístrojů částečně předběhl dostupné vědecké důkazy a účinky domácích LED diod nemusí dosahovat stejné intenzity jako profesionální laserové systémy v ordinacích.
Základní pravidla pro dlouhotrvající mládí rukou
Klíč k dlouhodobě mladistvému vzhledu spočívá v každodenní preventivní péči. Absolutním základem je každodenní nanášení širokospektrálního voděodolného opalovacího krému s SPF 30 nebo vyšším na hřbety rukou před odchodem ven, a to v jakémkoliv počasí.
Stejně důležitá je ochrana rukou ochrannými rukavicemi při úklidu se saponáty, mytí nádobí nebo práci na zahradě. Nezapomínejte ani na pravidelnou hydrataci ihned po mytí. A pokud vás trápí křehké nehty s rýhami, dopřejte jim na noc výživný krém s ureou či minerálními oleji schovaný pod lehkými bavlněnými rukavicemi.