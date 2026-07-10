Léto s sebou nepřináší jen slunce a dovolené, ale také vyšší riziko infekcí, kožních potíží a dalších zdravotních komplikací. Horko, pocení a častější pobyt na veřejných místech vytvářejí ideální podmínky pro množení bakterií a plísní. Řadě problémů přitom lze předejít několika jednoduchými změnami každodenních návyků. Některé z nich vás možná překvapí.
Vedra odhalují chyby, které tělo neodpouští. Těchto pět návyků může spustit nepříjemné zdravotní potíže
Vedra nejsou jen otázkou nepohodlí. Vysoké teploty zvyšují riziko kožních, intimních i střevních infekcí a některé běžné letní návyky mohou tělu spíše škodit. Odborníci radí, čemu se vyhnout. Tady je jejich pět doporučení, která pomohou zvládnout horké letní dny ve zdraví.
Ledovou sprchu vyměňte za vlažnou
Po návratu z rozpáleného města většina lidí míří pod studenou sprchu. Právě ta ale podle odborníků není nejlepší volbou, protože může způsobit prudké stažení cév, po kterém se organismus může znovu intenzivně zahřívat. Ledová sprcha sice přináší rychlý pocit úlevy, podle studie však nemusí účinně snižovat teplotu tělesného jádra. Ideální je osprchovat se vlažnou vodou, která tělo ochladí postupně. Sprchování by navíc nemělo trvat déle než pět až deset minut. Největší pozornost je vhodné věnovat podpaží, tříslům, obličeji, kde se pot drží nejvíce.
Spaní bez spodního prádla může prospět zdraví
Odložení spodního prádla během spánku pomáhá omezit odírání a podráždění pokožky v intimní oblasti, u žen navíc snižuje riziko množení bakterií a kvasinek. Těsné spodní prádlo, zvláště ze syntetických materiálů, totiž vytváří teplé a vlhké prostředí, které jejich růstu prospívá.
Podle odborníků může mít spaní bez spodního prádla pozitivní vliv nejen na zdraví, ale i na partnerskou intimitu. „Spánek bez spodního prádla rovněž přispívá k lepšímu proudění lymfy v oblasti slabin, což má pozitivní dopad na celkové zdraví. Pokud partneři sdílejí postel, může navíc větší kontakt kůže na kůži podpořit pocit blízkosti a pozitivně ovlivnit jejich intimní život,“ říká Lucie Slováčková, odbornice na zdravou sexualitu.
V létě dejte přednost merino ponožkám
Zpocené nohy patří mezi nejčastější letní potíže. Každé chodidlo obsahuje tisíce potních žláz a vlhké prostředí podporuje množení bakterií i plísní. Podiatři proto doporučují nosit prodyšnou obuv a místo klasických bavlněných ponožek zvolit ponožky z merino vlny nebo moderních funkčních materiálů. Ty odvádějí vlhkost od pokožky účinněji než běžná bavlna a pomáhají udržet nohy déle v suchu.
Nepodceňujte hygienu
Vyšší teploty, častější cestování i pobyt na veřejných místech zvyšují riziko šíření bakterií, virů a dalších mikroorganismů. Pravidelné mytí rukou proto patří mezi nejúčinnější způsoby prevence. Zvýšené riziko představují zejména veřejné toalety na koupalištích, festivalech nebo v kempech.
„Lidé se často bojí hlavně prkénka, ale největší problém bývají spíš neumyté ruce a povrchy, kterých se dotýká hodně lidí – kliky, splachovadla nebo kohoutky. Největší riziko bývá u střevních infekcí a bakterií přenášených přes ruce. Pohlavně přenosné infekce z prkénka veřejného WC prakticky nechytíte,“ vysvětluje gynekoložka Kamila Žižková. Podle ní je základem důkladná hygiena rukou. „Ideálně si ruce umýt mýdlem, případně použít dezinfekci,“ radí lékařka.
Léto zároveň zvyšuje riziko intimních obtíží. Kombinace horka, pocení, mokrých plavek a těsného oblečení může narušit přirozené prostředí intimních partií a přispět ke vzniku podráždění nebo infekcí. Gynekoložka Ester Hladíková doporučuje nosit prodyšné bavlněné spodní prádlo, po koupání se co nejdříve převléknout z mokrých plavek a vyhnout se nadměrnému používání agresivních mycích prostředků.
„Je dobré dodržovat intimní hygienu, ale zároveň se vyvarovat nadměrnému mytí nebo používání agresivních mýdel, která narušují přirozené pH. Vhodné je také podporovat vaginální mikroflóru pomocí probiotik – buď ve formě doplňků stravy, nebo vaginálních čípků,“ říká gynekoložka.
Kamila Žižková v souvislosti s hygienickými návyky zase upozorňuje, že není vhodné dlouhodobě zadržovat močení ani se neumytýma rukama dotýkat obličeje či intimních partií, například při výměně menstruačních pomůcek. „Hodně žen nad záchodovou mísou ‚visí‘, což může paradoxně zhoršovat vyprazdňování pánevního dna a močového měchýře,“ dodává.
Antiperspirant patří na noc
V letních měsících je hygiena podpaží obzvlášť důležitá. Vyšší teploty způsobují intenzivnější pocení, které samo o sobě sice nezapáchá, ale v kombinaci s bakteriemi přirozeně se vyskytujícími na pokožce vzniká nepříjemný tělesný zápach. Pravidelné mytí podpaží, nošení čistého a prodyšného oblečení i používání vhodných přípravků, jako jsou deodoranty nebo antiperspiranty, pomáhají udržet svěžest po celý den.
Experti však upozorňují, že deodorant a antiperspirant nejsou totéž. Deodorant omezuje množení bakterií a překrývá nepříjemný zápach, zatímco antiperspirant snižuje samotnou tvorbu potu tím, že dočasně blokuje potní žlázy. Ačkoliv si mnoho lidí antiperspirant aplikuje ráno, z hlediska účinnosti je vhodnější jeho použití večer před spaním. Během noci se totiž účinné látky lépe vstřebají do potních žláz, a ochrana tak přetrvává i během následujícího dne.