Léto si většina lidí spojuje se sluncem, a tedy i s dostatkem vitamínu D. Jenže během tropických dnů může nastat přesný opak. Kvůli vysokým teplotám trávíme více času doma, v kancelářích, obchodech nebo jiných klimatizovaných prostorách a ven vyrážíme až večer. Přirozené tvorby vitamínu D v pokožce tak může být méně, než bychom čekali.
Vedra mohou připravit tělo o vitamín D. Odborník varuje před nenápadným problémem, který tím může vzniknout
Léto a slunce by měly znamenat dostatek vitamínu D. Tropická vedra ale naše návyky mění a stále více času trávíme uvnitř nebo ve stínu. Odborníci upozorňují, že právě tím si můžeme zadělat na problém, který bychom v tomto období nečekali.
Vitamín D je přitom důležitý pro správné fungování kostí, svalů i imunitního systému. Jeho hlavním přirozeným zdrojem je působení slunečního záření na pokožku, a právě proto se jeho nedostatek nejčastěji spojuje s podzimními a zimními měsíci. Ani léto však automaticky neznamená, že ho máme dost.
Kvůli vedru nemusíte být celý den doma
Při vysokých teplotách je samozřejmě rozumné vyhýbat se pobytu na přímém slunci v nejteplejší části dne. Problém nastává ve chvíli, kdy se člověk ven nedostane téměř vůbec.
„Před největším horkem se samozřejmě musíme chránit. Chybou ale je kvůli vysokým teplotám přestat chodit ven úplně. V létě může k tvorbě vitamínu D stačit přibližně 20 minut denně, kdy slunci vystavíme obličej a předloktí. Pobyt venku je však vhodné přesunout na ráno nebo podvečer,“ říká lékárník Mgr. Ondřej Pleskot.
Krátká procházka ráno nebo navečer tak může být kompromisem mezi ochranou před přehřátím a pravidelným pobytem na čerstvém vzduchu. Délka pobytu potřebná k tvorbě vitamínu D se ale liší podle typu pokožky, věku, ročního období, intenzity slunečního záření i toho, kolik kůže je odkryté.
Ani v létě nemusí být vitamínu D dost
Vyšší riziko nedostatku se týká především lidí, kteří většinu času tráví uvnitř. Patřit mezi ně mohou například senioři, lidé pracující z domova nebo v kanceláři, ale také ti, kteří se slunci záměrně vyhýbají.
Podle Pleskota může mít proto v některých případech smysl myslet také na doplňování vitamínu D. „Pro dospělé se běžně doporučuje denní příjem 1 000 až 2 000 IU. U malých dětí, těhotných žen, žen po menopauze nebo lidí se zdravotními obtížemi je ale potřeba dávku stanovit individuálně. Na suplementaci vitamínu D nezapomínejte ani v létě,“ doplňuje lékárník.
Právě u doplňků stravy ale neplatí, že více znamená automaticky lépe. Dlouhodobě vysoké dávky vitamínu D mohou být nežádoucí, a proto je při vyšším dávkování nebo zdravotních potížích vhodné poradit se s lékařem či lékárníkem.
Jak poznat, zda vitamín D skutečně chybí
Nedostatek vitamínu D nemusí mít žádné jednoznačné příznaky. Někdy se může projevit únavou, svalovou slabostí nebo zhoršením kondice, podobné obtíže však mají celou řadu jiných příčin.
Nejspolehlivější odpověď proto dává laboratorní vyšetření hladiny 25-OH vitamínu D v krvi. To může ukázat, zda jsou zásoby dostatečné, nebo zda má smysl další postup konzultovat s lékařem.
Vyšetření může být užitečné především pro lidi, kteří dlouhodobě tráví minimum času venku, seniory, těhotné ženy, osoby se zvýšeným rizikem osteoporózy nebo například sportovce, u nichž se výrazný nedostatek může projevit také na svalové výkonnosti.
Tropické počasí tedy není důvodem vyrážet v poledne na rozpálené slunce. Stejně tak ale nemusí být ideální strávit celé léto mezi klimatizovanou kanceláří a bytem. I krátký pravidelný pobyt venku mimo největší vedro může mít pro organismus větší význam, než se na první pohled zdá.