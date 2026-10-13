Každý den dbáme na to, abychom pečovali o svou pleť, dopřávali si kvalitní stravu a vyhýbali se zbytečné chemii. Svět kolem nás se však mění a s ním i výzvy, kterým náš organismus čelí. Vědci stále častěji upozorňují na mikroskopické plastové částice vznikající rozpadem větších obalů a odpadů, které měří méně než jeden mikrometr.
Vědci objevili způsob, jak dostat mikroplasty z těla. Pomoci má bakterie z kvašeného korejského zelí
Mikroplasty se staly nechtěnou součástí našich životů a zároveň neviditelnou hrozbou moderní doby. Do těla se dostávají mimo jiné prostřednictvím potravin a pitné vody. Naději na řešení teď přinášejí jihokorejští vědci. Zjistili, že určitý druh probiotických bakterií z tradičního korejského pokrmu kimči na sebe dokáže navázat částice plastu a podpořit jejich vyloučení z těla.
Každý den dbáme na to, abychom pečovali o svou pleť, dopřávali si kvalitní stravu a vyhýbali se zbytečné chemii. Svět kolem nás se však mění a s ním i výzvy, kterým náš organismus čelí. Vědci stále častěji upozorňují na mikroskopické plastové částice vznikající rozpadem větších obalů a odpadů, které měří méně než jeden mikrometr.
Právě kvůli své velikosti představují tyto mikroplasty velkou záludnost. Když je nepozorovaně přijmeme v potravě či nápojích, dokážou snadno překonat přirozenou střevní bariéru a vstřebat se do těla. Odtud se pak postupně hromadí v klíčových orgánech, jako jsou ledviny, nebo dokonce mozková tkáň. Výzkum biologických metod, které by dokázaly akumulaci těchto látek v trávicím traktu zabránit, byl přitom až dosud v úplných počátcích.
Nadějný objev z laboratoří
Průlomové řešení nyní přinesli odborníci z jihokorejského Výzkumného ústavu kimči (WiKim), státní instituce spadající pod tamní Ministerstvo vědy a informačních technologií. Výzkumný tým vedený doktorkou Se Hee Lee a doktorem Tae Woong Whonem se rozhodl podrobněji prozkoumat tajemství tradiční asijské fermentované zeleniny.
Zajímalo je, zda by užitečné bakterie mléčného kvašení nemohly působit jako přirozený filtrující prvek proti nečistotám z prostředí. Vědci se zaměřili na konkrétní probiotický kmen označený jako Leuconostoc mesenteroides CBA3656, který byl izolován přímo z kvašeného salátu kimči.
Výsledky jejich práce, které nedávno otiskl prestižní vědecký časopis Bioresource Technology, překvapily i samotné odborníky. Ukázalo se totiž, že tato přátelská bakterie dokáže polystyrenové plastové částice velmi účinně vyhledat a pevně se na ně navázat.
Když bakterie z kimči porazí náročné prostředí střev
Při prvotních zkouškách v běžných laboratorních podmínkách vykazovala bakterie z kimči vysokou schopnost vázat plastové částice a dosáhla účinnosti až osmdesát sedm procent, což bylo srovnatelné s jinými běžnými probiotickými kmeny. Skutečný průlom však nastal ve chvíli, kdy vědci nasimulovali reálné a velmi náročné prostředí lidského střeva.
Zatímco schopnost běžných srovnávaných bakterií v prostředí simulovaného střeva dramaticky poklesla na pouhá tři procenta, probiotický kmen z kimči si udržel obdivuhodně stabilní účinnost na úrovni padesáti sedmi procent. Tato výjimečná odolnost znamená, že se mikrob dokáže na plasty pevně přilnout i v náročném prostředí trávicího traktu, čímž brání jejich hromadění v těle.
Dvakrát více vyloučených plastů
To, co fungovalo v simulovaném prostředí, následně potvrdily i experimenty na živých organismech. Vědci podávali kmen Leuconostoc mesenteroides samcům i samicím na speciálním myším modelu. Výsledky byly jednoznačné: u jedinců, kteří dostávali tato probiotika z kimči, bylo v trusu naměřeno více než dvojnásobné množství vyloučených plastových částic ve srovnání s kontrolní skupinou bez probiotik.
Bakterie tak v praxi fungují jako jakési mikroskopické magnety. Plastové částice v trávicím traktu obklopí, navážou je na sebe a pomohou je přirozenou cestou vyloučit z těla ven dříve, než stihnou proniknout do orgánů.
Nová dimenze pro každodenní jídelníček
Vedoucí výzkumu doktorka Se Hee Lee zdůrazňuje, že znečištění plasty se stále výrazněji stává nejen ekologickým problémem, ale také přímou výzvou pro veřejné zdraví. Tento objevený mechanismus ukazuje, že mikroorganismy z tradičních fermentovaných potravin mohou nabídnout zcela nový biologický přístup k ochraně našeho organismu.
Kvašené potraviny tak získávají v moderní gastronomii a péči o tělo zcela nový rozměr. Už nejsou jen skvělým zdrojem vlákniny pro spokojené bříško při nadýmání a krásnou pleť, ale mohou fungovat jako přirozený ochranný štít proti vlivům moderního prostředí.
Zařazení kimči do jídelníčku je přitom velmi snadné a elegantní. Pikantní a křupavá kvašená zelenina dokáže nádherně doladit každý hlavní chod. A co víc – pravidelná porce kvašených dobrot představuje nejen kulinářský zážitek, ale i jemnou a účinnou péči o vnitřní zdraví.