Další účastník slovenských Extrémních proměn ukázal, že cesta za novým životem nemusí být jen dojemným příběhem o vůli a odhodlání. Dvaadvacetiletý Jaroslav Krempaský z Košic vážil na začátku natáčení neuvěřitelných 265 kilogramů a věděl, že se svým životem musí něco udělat. Jenže chtít změnu a skutečně pro ni něco obětovat, to jsou dvě velmi odlišné věci.
Vážil 265 kilo a měl poslední šanci. Jaroslav z Extrémních proměn ji ale proměnil v sérii lží a výmluv
Na začátku to vypadalo jako příběh o poslední šanci. Dvaadvacetiletý Jaroslav vážil 265 kilogramů, bál se vycházet z domu a sliboval, že chce změnit svůj život. Jenže postupně začalo vycházet najevo, že největší překážkou není jen jeho váha.
Jaroslav roky téměř nevycházel z domu. Pohledy lidí na ulici ho zraňovaly natolik, že se raději zavřel mezi čtyři stěny. Dny trávil hraním na PlayStationu, sledováním televize, spánkem a jídlem. Když dostal hlad, dokázal sníst porci za několik lidí. Přitom dobře tušil, že jeho zdravotní stav je vážný a že takhle dál žít nemůže.
Papoušci, rostliny a panické záchvaty
„Jdeme se pokusit o nemožné,“ prohlásil trenér Maroš Molnár, když si Jaroslava do pořadu vybral. Mladík měl kromě jídla jen několik zájmů: automobilové závody, seriály, chov papoušků, pěstování rostlin a spánek. Jeho přítelkyně Ivana přiznávala, že dostat ho ven z bytu je téměř nemožné.
„Není to moc dobrý pocit, když jdete po ulici a lidi na vás hledí. Snažím se to ignorovat, ale občas dostanu panický záchvat, tím pádem nechodím ani na nákupy,“ svěřil se Jaroslav. „Nejraději sedí na gauči a společně sledujeme telku,“ doplnila Ivana.
Obavy o něj měla i jeho matka Dana. „Pořád je doma, ostatní se mu přizpůsobují, aby nebyl sám. Odmalička byl takový, že kam jsme ho posadili, tam seděl,“ popsala. Jaroslav sám přiznal, že problémy s váhou měl už jako dítě. Ve škole se kvůli tomu stal terčem posměchu i útoků.
„V deseti letech jsem vážil devadesát kilo, v patnácti, když jsem šel na střední školu, sto padesát. Začaly se na mě hrnout fyzické útoky, což jsem držel v sobě. A pak to doma zajídal,“ řekl mladík.
Podle jeho matky se na jeho váze podepsala i rodina, která mu od malička dopřávala. „Všichni mu přáli – babička, děda, a tak to taky potom dopadlo,“ dodala Dana.
Matka kvůli němu plakala, pak si rodina zvykla
Když se Jaroslav začal stále víc uzavírat do sebe, obrátil se jeho režim úplně naruby. V noci jedl a ráno chodil spát, kvůli čemuž nezvládal ani školu. Rodina se mu snažila pomoci, ale bez většího úspěchu.
„Snažili jsme se, chodili s ním po vyšetřeních. Když držel diety, tak jen krátce. Hodně jsem při něm proplakala, ale už jsme si zvykli,“ přiznala Dana.
Jaroslav popisoval, že jídlem nezahání jen hlad, ale i smutek. Po jídle prý často stejně cítil prázdnotu, kterou se snažil znovu zaplnit. Do pořadu vstupoval s tím, že chce dokázat sobě i lidem, kteří se mu smáli, že změnu zvládne. „Chtěl bych dokázat lidem, co se mi smáli, že hubnutí pod dohledem trenéra zvládnu, abych neumřel mladý,“ řekl.
Maroš Molnár za ním nakonec přijel přímo domů. A to, co v bytě uviděl, ho zaskočilo. „V bytě, kde žije s rodiči a přítelkyní, jsem se absolutně zhrozil. Všude vidím to, co by konzumovat neměl. Proč jsi vlastně s ním, co od něj čekáš?“ zeptal se trenér Ivany.
„Je líný, dost často se vzdává, ale láska dělá divy,“ odpověděla mu.
Sliboval změnu, ale tréninky vynechával
Po bootcampu se Jaroslav vrátil domů a Maroš mu zajistil osobního trenéra, který na něj měl dohlížet. Jenže ani to nestačilo. Jaroslav začal porušovat domluvený režim, vynechával tréninky a podle pořadu lhal nejen Marošovi, ale i vlastní rodině.
Výsledky tomu odpovídaly. Nesplnil cíl ani při tříměsíčním, ani při půlročním vážení. Maroš se proto rozhodl převzít nad jeho proměnou větší kontrolu. Přemluvil Jaroslava, aby se přestěhoval do Bratislavy, kde mohl chodit přímo k němu na tréninky. Dokonce mu pomohl zajistit i práci.
Ani přesun do nového prostředí ale nepřinesl zlom, v jaký všichni doufali. Na devítiměsíčním vážení Jaroslav znovu nesplnil stanovený cíl. Navíc přišel o práci a kvůli nedostatečným výsledkům nebyl vhodným kandidátem na plastickou operaci.
Když mu Maroš oznámil, že už nebude součástí jeho proměny a znovu se uvidí až na ročním vážení, Jaroslav situaci neunesl. Vybuchl, začal trenérovi vulgárně nadávat a odešel. Když se po třech měsících znovu setkali, ukázalo se, že se u něj příliš nezměnilo. Znovu přicházely výmluvy a vysvětlení, proč to nešlo.
Tentokrát Jaroslav mluvil i o těžkém období v osobním životě. Marošovi řekl, že ho zasáhla nevěra přítelkyně, která ho měla během proměny podvést.