Když se Pavol podíval do zrcadla, dokázal se tomu ještě smát. Jeho manželce Betce ale do smíchu dávno nebylo. Podnikatel a táta dvou dětí svou váhu postupně dostal až na 166 kilogramů a morbidní obezitu dlouho schovával za humor. Zatímco on situaci zlehčoval, jeho žena žila ve strachu, že o něj přijde. Nakonec to byla právě ona, kdo ho přihlásil do slovenské verze Extrémních proměn.
Vážil 166 kilo, pil energeťáky a hrozil mu infarkt. Zhubnul a přes slzy nedokázal poděkovat synovi
Pavol Kudroč se svou obezitou dlouho žertoval, jeho manželka Betka ale žila ve strachu, že o něj přijde. Když se táta dvou dětí dostal na 166 kilogramů a nezvládal ani základní péči o sebe, přihlásila ho do Extrémních proměn. Během roku pak dokázal nemožné – shodil 67 kilo a změnil život celé rodině.
Pavol byl typickým příkladem člověka, který problémy zajídá a zároveň je dokáže obratně obrátit v žert. Svůj apetit komentoval s nadhledem, který ale ve skutečnosti zakrýval vážný problém. „Jím jen jednou za den, od rána do večera,“ říkal s úsměvem před kamerami.
Jeho jídelníček se dlouhodobě točil hlavně kolem sladkého. Čokolády, koláče a další dobroty mizely jedna za druhou. „Mám rád, když cítím chuť cukru. Miluju jídlo. Raději dostanu infarkt nad řízkem než při běhu,“ přiznal bez obalu. Situace zašla tak daleko, že doma často snědl i pamlsky určené vlastním dětem. Jakmile něco viděl, nedokázal se ovládnout.
Manželka mu musela stříhat nehty
Nadváha se postupně začala podepisovat na každodenním životě. Pavol už nezvládal věci, které většina lidí považuje za samozřejmost. Kvůli velkému břichu se například nedokázal pořádně ohnout, a tak musel o pomoc prosit manželku. Betka mu stříhala nehty na nohou, protože sám na ně jednoduše nedosáhl.
To, co on ještě dokázal zlehčovat, jeho žena vnímala jako alarmující realitu. Roky sledovala, jak její muž přibírá, a čím dál víc se bála o jeho zdraví. Zlomové chvíle přišly i v nemocnici. „Skončili jsme i v nemocnici. Z nadměrného pití energeťáků začal krvácet z konečníku,“ popsala Betka.
Právě strach, že zůstane sama se dvěma dětmi, ji nakonec donutil jednat. Toužila znovu vidět muže, kterého si vzala, a hlavně chtěla, aby její děti nepřišly o tátu. Pavel nabídku na účast v proměně přijal a pod vedením trenéra Maroše Molnára se pustil do nejtěžšího roku svého života.
Došlo mu, že může skončit odkázaný na rodinu
Během natáčení si začal naplno uvědomovat, kam by jeho životní styl mohl vést. Humor šel stranou a před očima měl mnohem děsivější scénář. „Celá rodina mě bude otáčet a přebalovat, protože budu mít dvě stě kil, dostanu mozkovou příhodu a bude s tím obrovský problém,“ připustil.
Proměna ale nebyla jednoduchá. Pavel si během 365 dnů sáhl na dno a v jednu chvíli dokonce zvažoval, že celý proces předčasně ukončí. Bojoval nejen s kilogramy, ale hlavně se svými starými návyky, s nimiž měl za roky vytvořený až nebezpečně pevný vztah.
Nakonec ale vydržel. A výsledek byl ohromující. Na závěrečném galavečeru se před rodinou objevil jako úplně jiný člověk. Zhubl neuvěřitelných 67 kilogramů a dostal se na vytouženou dvoucifernou váhu 99 kilogramů. Z muže, který většinu času trávil na gauči a vše obracel v žert, se stal aktivní chlap, který znovu převzal odpovědnost za svůj život.
Když pak stanul před svou rodinou, humor ho tentokrát opustil. Došla mu slova a emoce převzaly vládu. V tu chvíli si naplno uvědomil, jak blízko byl tomu, že svou lhostejností připraví Betku i děti o společnou budoucnost.