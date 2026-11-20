Jak vlastně odér starého člověka popsat slovy? Specifický tělesný pach obvykle nepřipomíná klasický pot, ale může působit spíše zatuchle. Jeho vznik souvisí s přirozenými změnami kožního mazu, jehož složky jsou s přibývajícím věkem náchylnější k oxidaci.
Typický stařecký odér se objevuje už po čtyřicítce. Vědci odhalili, co za ním stojí
Typický pach starších lidí vnímáme jako přirozenou součást stárnutí. Charakteristický odér se ale nemusí objevovat až ve vysokém věku. Někdy ho lze zaznamenat i u podstatně mladších lidí, například čtyřicátníků. Proč k této změně tělesného pachu dochází, co ji způsobuje a dá se jí vůbec předcházet?
Jak vlastně odér starého člověka popsat slovy? Specifický tělesný pach obvykle nepřipomíná klasický pot, ale může působit spíše zatuchle. Jeho vznik souvisí s přirozenými změnami kožního mazu, jehož složky jsou s přibývajícím věkem náchylnější k oxidaci.
Nejde přitom o nic neobvyklého ani o známku nedostatečné hygieny. Změna tělesného pachu je přirozenou součástí stárnutí a představuje běžný fyziologický proces, nikoli zdravotní problém. S přibývajícími roky se totiž mění složení i vlastnosti kožního mazu, což se může projevit právě tímto specifickým odérem.
Japonská studie z roku 2001 upozornila na přítomnost specifické látky v organismu, která za typickým pachem stárnoucí pokožky stojí. Jmenuje se 2-nonenal a vzniká při oxidaci omega-7 nenasycených mastných kyselin obsažených v kožním mazu. Zajímavé je, že vědci ji ve svém výzkumu zachytili už u čtyřicátníků. Její množství navíc s přibývajícím věkem postupně narůstalo.
Na stařeckém pachu se podílí celá řada chemických látek a ovlivňuje ho souhra několika faktorů, mezi které patří činnost mazových žláz, hormonální výkyvy i bakterie přirozeně žijící na povrchu těla. Pokožka totiž slouží jako ochranný štít před vnějšími vlivy a k tomu potřebuje dostatek vláhy i přirozenou tukovou vrstvu.
S přibývajícím věkem se totiž produkce kožního mazu snižuje a pokožka má tendenci více vysychat. „Můžete si to představit jako starý pár kožených bot. Pokud je nenamastíte, zvrásní se a opotřebují,“ zdůrazňuje profesor Cohen, význam péče o pokožku.
Evoluční stopy i předsudky
Proměny lidského zápachu napříč životními fázemi měly v minulosti svůj hluboký smysl. Zatímco specifická vůně novorozenců usnadňuje budování mateřského pouta, pachové signály dospělých pomáhaly v přírodě signalizovat biologickou zralost i zdravotní stav.
Přesto je tento přirozený jev, kterému se v průběhu života nevyhne nikdo z nás, ve společnosti často neprávem spojován se špatnou osobní hygienou. Překvapivá zjištění v tomto ohledu přinesl vědecký experiment z roku 2012.
Účastníci testu posuzovali vzorky pachu odebrané z podpažních vložek tří věkových skupin.
Přestože hodnotitelé dokázali vzorky od nejstarších účastníků poměrně spolehlivě rozpoznat, jejich pach paradoxně označovali za méně intenzivní a méně nepříjemný než pach mladších ročníků. Výsledky tedy jasně naznačují, že negativní pohled na tělesný pach ve stáří může souviset spíše se společenskými předsudky a zažitými představami o stárnutí než se samotným čichovým vnímáním.
Proč ale k tělesné proměně dochází už po čtyřicítce? Důvod je nasnadě. S věkem se zcela mění složení přirozeného kožního mazu. Lipidy, které vytvářejí ochrannou bariéru pokožky a brání ztrátě vlhkosti, se s věkem stávají náchylnějšími k oxidaci. A právě k tomuto chemickému procesu začíná nenápadně docházet už kolem čtyřicátého roku života.
Řešením bohužel nejsou klasické deodoranty a antiperspiranty, které jsou koncipovány tak, aby redukovaly pocení nebo potlačovaly bakterie rozkládající vodnatý pot. Sloučenina 2-nonenal však nevzniká z potu, ale z oxidace mastných kyselin v kožním mazu, takže se na ni nevztahuje běžná vodou rozpustná péče.
Zvýšená péče o tělo je však namístě. Jedním z nejčastějších míst, kde vzniká nepříjemný zápach, jsou totiž nenápadné kožní záhyby, především oblast za ušními boltci. Panuje zde teplo, pokožka bývá mastnější a místo je do značné míry chráněno před přirozeným prouděním vzduchu. Snadno se zde proto hromadí kožní maz, odumřelé kožní buňky a bakterie, jejichž působení může vznik nepříjemného zápachu ještě zesilovat.
Někteří odborníci doporučují také speciální mýdla s extraktem z kaki, jehož rostlinné třísloviny (taniny) dokážou molekuly 2-nonenalu chemicky neutralizovat, namísto pouhého překrývání zápachu parfémem. Neméně důležité je časté praní ložního prádla, ručníků a pyžam, v nichž se mohou oxidované tuky a související pachové látky zachytávat.