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Tropické noci způsobují únavu, chybovost i podrážděnost. Ráno vyčerpané tělo varuje, že špatně regeneruje

Tropické noci mohou narušit spánek, oslabit regeneraci a způsobit únavu, podrážděnost i horší soustředění, proto odborníci radí nepodceňovat teplotu v ložnici ani večerní návyky.
Tropické noci mohou narušit spánek, oslabit regeneraci a způsobit únavu, podrážděnost i horší soustředění, proto odborníci radí nepodceňovat teplotu v ložnici ani večerní návyky.Foto: Shutterstock – Stokkete
Tropické noci mohou narušit spánek, oslabit regeneraci a způsobit únavu, podrážděnost i horší soustředění, proto odborníci radí nepodceňovat teplotu v ložnici ani večerní návyky.
Tropické noci mohou narušit spánek, oslabit regeneraci a způsobit únavu, podrážděnost i horší soustředění, proto odborníci radí nepodceňovat teplotu v ložnici ani večerní návyky.Foto: Shutterstock – Stokkete
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Budíte se v létě unavení, i když jdete spát včas? Tropické noci mohou výrazně narušit regeneraci organismu, zhoršit soustředění i psychickou odolnost. Fyziolog Radim Šlachta vysvětluje, proč nestačí jen otevřít okno a jak tělu v horku pomoci ke kvalitnějšímu spánku.

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Zatímco během vln veder většina lidí sleduje hlavně denní maxima, odborníci stále častěji upozorňují na jiný problém. Tropické noci. Právě vysoké noční teploty totiž mohou pro organismus představovat větší zátěž než samotné horké dny. Světová zdravotnická organizace WHO upozorňuje, že noční teploty mohou výrazně zatěžovat lidský organismus. Na problém upozorňují i odborné studie, které popisují, že rostoucí noční teploty způsobené klimatickou změnou a urbanizací představují globální hrozbu pro kvalitu spánku.

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Nedostatek spánku přitom neznamená jen únavu druhý den ráno. Krátkodobě se zvyšuje ospalost, chybovost nebo riziko nehod v práci i dopravě. Dlouhodobě může narušená regenerace negativně ovlivňovat metabolismus, odolnost vůči stresu i psychické zdraví.

Regenerace je základ zdraví

Podle fyziologa a odborníka na zdravý životní styl Radima Šlachty bývá kvalitní regenerace často podceňovanou součástí zdraví. „Dnes často řešíme hlavně výkon a produktivitu, ale z pohledu fyziologie je právě kvalitní regenerace základ, na kterém všechno stojí. Na datech, která dlouhodobě sledujeme vidíme, že kvalitní spánek velmi úzce souvisí se schopností těla regenerovat a zvládat každodenní zátěž,“ říká Radim Šlachta, fyziolog a spoluzakladatel longevity tech startupu Elonga.

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Otevřené okno může pomoci, ale ne každému

Právě prostředí, ve kterém spíme, může během tropických nocí výrazně pomoct. Odborníci doporučují podporovat přirozené ochlazování organismu. Pomoci může dobře vyvětraná a chladnější ložnice nebo krátká vlažná sprcha před spaním. „Obecně platí, že chladnější a dobře vyvětraná místnost bývá pro spánek ideální. Tělo totiž před usnutím přirozeně snižuje svou teplotu a mírně chladnější prostředí tento proces podporuje. Mnoho lidí díky tomu usíná rychleji a spánek bývá hlubší a klidnější,“ vysvětluje odborník.

Otevřené okno podle něj může být v létě jednoduchým způsobem, jak zabránit přehřátí místnosti, které kvalitu spánku výrazně zhoršuje. Současně ale upozorňuje, že univerzální doporučení neexistuje. „Velký rozdíl dělá roční období i individuální citlivost člověka. V létě může otevřené okno pomoct hlavně proti přehřátí místnosti. Ne každému však spaní s otevřeným oknem prospívá. Problém může nastat například u alergiků během pylové sezóny nebo u lidí s astmatem a chronickými respiračními obtížemi. Pokud tělo během noci musí řešit tepelný diskomfort, může to paradoxně regeneraci narušovat. Organismus pak zůstává více ve střehu místo toho, aby se dostal do hlubokého regeneračního režimu,“ upozorňuje fyziolog.

Negativně může působit i hluk z okolí, na který mozek reaguje, i když člověka úplně neprobudí. Výsledkem bývá mělčí a méně kvalitní spánek.

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Kofein a noční scrollování raději vynechat

Z pohledu fyziologie by ideální ložnice měla být klidná, tmavá, dobře větraná a spíše chladnější. Za optimální teplotu pro spánek odborníci nejčastěji označují přibližně 17 až 19 stupňů Celsia. Důležitá je také vlhkost vzduchu kolem 40 až 60 procent. Příliš suchý vzduch může dráždit sliznice a zhoršovat dýchání, příliš vlhký zase vytváří pocit těžkého prostředí. „Mozek potřebuje během noci dostat jasný signál, že je čas přepnout do regeneračního režimu. Pomáhá proto tma, pravidelnost a ideálně i omezení stimulantů, jako je kofein nebo modré světlo,“ doplňuje Šlachta.

Alkohol sice může usnadnit usnutí, současně ale zvyšuje vnitřní teplotu těla a podle studií kvalitu spánku spíše zhoršuje. Pomoci může také krátká vlažná sprcha před spaním nebo odpolední siesta, která organismu alespoň částečně pomůže dohnat deficit regenerace během období extrémních teplot.

Regeneraci lze sledovat i objektivně

Tropické noci tak nejsou jen otázkou nepohodlí. Pro organismus představují dlouhodobou zátěž, která se může postupně podepisovat na fyzické i psychické kondici. Často se objevuje větší únava, horší soustředění, podrážděnost nebo nižší odolnost vůči stresu. „Kvalita regenerace se velmi rychle propisuje nejen do fyzického výkonu, ale také do psychiky, koncentrace nebo schopnosti zvládat každodenní stres,“ doplňuje odborník.

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Zdroj: Autorský text, WHOsciencedirect.comtandfonline.com

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