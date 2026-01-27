Známý fotograf Tomáš Třeštík prochází nepříjemným obdobím, které se mu evidentně podepsalo i na zdraví. Na sociálních sítích zveřejnil fotografii s výrazně zarudlýma očima a přiznal, že potíže se s ním táhnou už několik týdnů. „Já dostal v půlce prosince přiblblej zánět spojivek a mezi svátky se k tomu přidal dost nepříjemnej zánět rohovky na levém oku,“ napsal otevřeně.
Třeštík vyděsil fanoušky krvavě rudýma očima: „Zánět rohovky je dost nepříjemnej.“ Léčí se už měsíc
Fotograf Tomáš Třeštík na sociálních sítích ukázal zarudlé, nemocné oči a přiznal, že se s potížemi trápí už déle než měsíc. Po zánětu spojivek se u něj přidal i zánět rohovky na levém oku, kvůli kterému stále vidí rozmazaně. Do komentářů se s nadsázkou připojila i jeho sestra Hana Třeštíková.
Třeštík zároveň popsal, že léčba už konečně zabírá, i když úplně vyhráno zatím nemá. „Už je to lepší, staraj se o mě na očním na Vinohradech. Na levé oko sice vidím furt neostrý kulový, ale jsem opatrnej optimista,“ dodal.
Do debaty se s nadsázkou zapojila i jeho sestra, producentka Hana Třeštíková, která přiznala, že také bojuje se zánětem spojivek – jen k tomu má „bonus“ v podobě malého dítěte. „Dorovnala bych tvůj zánět spojivek svým aktuálním zánětem spojivek a přihodila péči o batole v tomhle stavu,“ vzkázala bratrovi. Zároveň ale uznala, že v tomhle „soutěžení“ má Tomáš přece jen navrch. „Zánět rohovky je eso a tenhle závod, v kterým nikdo soudnej nechce závodit, vyhráváš…“ napsala mu.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Byla jsem ochotná s někým být jen proto, aby mi udělal dítě,“ přiznává Třeštíková
Stará se o něj lékařka
Přítelkyně Tomáše Třeštíka, Eva Müllerová pracuje na známé klinice v oboru estetické dermatologie. Jde o korektivní dermatoložku, která působí na brněnském pracovišti zhruba dva roky. Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a má atestaci z dermatovenerologie. Ve své praxi se věnuje řadě zákroků a procedur – od mezoterapie přes injekční lipolýzu až po chemické peelingy – a kvůli práci také často cestuje do zahraničí.
Pár se společně ukázal na veřejnosti v polovině roku 2025. A kdo by čekal, že jeho bývalá partnerka Eva Decastelo ponese Třeštíkův rychlý „nový začátek“ s hořkostí, šlápl by vedle. Herečka naopak překvapila velkorysostí a pod jeho příspěvkem nechala vzkaz, který zní spíš jako upřímné popřání než jízlivá poznámka. „Krásná, chytrá a milá holka, přesně jak jsi mi říkal. Sluší vám to spolu. Hodně štěstí,“ napsala Decastelo k fotce, na níž Tomáš Třeštík poprvé ukázal novou partnerku.