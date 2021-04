Když touha po štíhlosti zabíjí: Influenceři propagují nebezpečný sirup na hubnutí

Pro devatenáctiletou modelku Altou Mvuamaovou je důležité mít štíhlé tělo s ženskými křivkami - takové totiž znamená více lajků na Instagramu, a tím pádem i víc pracovních nabídek. Aby takové tělo získala, začala užívat stejně jako další tisícovky lidí sirup Apetamin. Stanice BBC o zázračném léku na hubnutí natočila dokument. Jak se totiž ukázalo, přípravek způsobuje vážné zdravotní problémy.

Apetamin je sirup, který má podle propagace na sociálních sítích omezovat chuť k jídlu a zajistit svým uživatelům tzv. slim thick postavu, tedy figuru s úzkým pasem, širokými boky a tvarovaným pozadím. Přesně takové křivky, které proslavila například Kim Kardashianová.

Nelegální lék, jenž vyrábí indická firma, začali propagovat influenceři na svých sociálních sítích. Jedním z nich byla také Altou Mvuamaová, která přípravek podporovala, aniž by si zjistila jeho složení. V dokumentu britské stanice BBC Dangerous Curves: Get Thicc, Get Sick devatenáctiletá modelka a influencerka popisuje, že únavou usnula na stole ve škole. Její matka po dávce sirupu dokonce upadla do kómatu. Ostatní uživatelé v důsledku nesoustředění způsobili autohavárii, spadli ze schodů nebo jim začala selhávat játra.

Po premiéře dokumentu 21. dubna začala britská zdravotnická a medicínská organizace (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) produkt a jeho distribuci vyšetřovat. Sociální média a on-line nákupní platformy jako Amazon a Instagram se snaží zamezit nabídku tohoto produktu na svých stránkách. Do té doby byl na nich volně prodejný.

Podle doktorky Victorie Garlandové, která složení a účinky sirupu zkoumá, je nebezpečná právě prezentace produktu. "Mluví se o něm jako o vitamínovém přípravku, což naznačuje, že je bezpečný a přírodní. Přitom má vliv na poškození jater a způsobuje únavu." V souvislosti s tím ženy v dokumentu uvádí, že navíc sirup neměl žádné hubnoucí účinky.