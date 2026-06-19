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Tonutí není jako ve filmu. Lékař varuje před letními chybami, které mohou během chvíle skončit tragédií

Marek Dvořák
Ještě jsem nevyhořel, a i když má každá práce svoje pro a proti, nevolil bych nic jiného, říká Marek Dvořák.Foto: HN – Václav Vašků
Marek Dvořák
Ještě jsem nevyhořel, a i když má každá práce svoje pro a proti, nevolil bych nic jiného, říká Marek Dvořák.Foto: HN – Václav Vašků
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Slunce svítí, voda láká a prázdninová nálada velí užívat si naplno každou minutu. Co nepodcenit v horkých dnech, na koupališti, při sportu, na cestách nebo při hlídání dětí? Zkušený lékař letecké záchranky Marek Dvořák sestavil 10 jednoduchých doporučení, která mohou pomoci prožít (nejen) léto bezpečněji a ve zdraví.

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Marek Dvořák je nejslavnější český záchranář, kterého lidé nesledují jen kvůli jeho práci v terénu, ale i díky schopnosti mluvit o první pomoci srozumitelně, lidsky a bez zbytečného strašení. Na sociálních sítích ukazuje, že rozhodnout o životě člověka mohou někdy obyčejné minuty, klidná hlava a znalosti, které by měl mít každý z nás.

„Situací či úrazů, které budou vyžadovat vaši pomoc, můžou nastat desítky. Pokud na ně chcete být připraveni, zásady první pomoci jsme přehledně sepsali do naší nové knížky. Jmenuje se Už letím a připraví vás nejen na léto,“ dodává Marek Dvořák.

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Novinka Už letím je společným dílem Marka Dvořáka a Martina Moravce. V třiceti příbězích z praxe lékaře letecké záchranky zachycuje osudy pacientů, emoce jejich blízkých a náročnou práci zdravotníků. Na konci každého příběhu je praktický průvodce první pomocí: jak zachovat chladnou hlavu, co v dané situaci dělat nebo jak se do ní vůbec nedostat. Nejde tudíž jen o svědectví ze zákulisí záchranky, ale taky o knihu, díky které jednou můžete zachránit život.

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Nepodceňujte pití a alkohol není hydratace

Letní imunita
Foto: Shutterstock

1. Nepodceňujte pití. Když dostanete žízeň, už máte zpoždění. V horku pijte průběžně, ne až ve chvíli, kdy vás začne bolet hlava.

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2. Alkohol není hydratace. Pivo na koupališti chutná možná skvěle. Jenže odvodňuje a taky zvyšuje riziko úrazu a tonutí. Každé pivo si zaslouží sklenici vody navíc.

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