Marek Dvořák je nejslavnější český záchranář, kterého lidé nesledují jen kvůli jeho práci v terénu, ale i díky schopnosti mluvit o první pomoci srozumitelně, lidsky a bez zbytečného strašení. Na sociálních sítích ukazuje, že rozhodnout o životě člověka mohou někdy obyčejné minuty, klidná hlava a znalosti, které by měl mít každý z nás.
Tonutí není jako ve filmu. Lékař varuje před letními chybami, které mohou během chvíle skončit tragédií
Slunce svítí, voda láká a prázdninová nálada velí užívat si naplno každou minutu. Co nepodcenit v horkých dnech, na koupališti, při sportu, na cestách nebo při hlídání dětí? Zkušený lékař letecké záchranky Marek Dvořák sestavil 10 jednoduchých doporučení, která mohou pomoci prožít (nejen) léto bezpečněji a ve zdraví.
„Situací či úrazů, které budou vyžadovat vaši pomoc, můžou nastat desítky. Pokud na ně chcete být připraveni, zásady první pomoci jsme přehledně sepsali do naší nové knížky. Jmenuje se Už letím a připraví vás nejen na léto,“ dodává Marek Dvořák.
Novinka Už letím je společným dílem Marka Dvořáka a Martina Moravce. V třiceti příbězích z praxe lékaře letecké záchranky zachycuje osudy pacientů, emoce jejich blízkých a náročnou práci zdravotníků. Na konci každého příběhu je praktický průvodce první pomocí: jak zachovat chladnou hlavu, co v dané situaci dělat nebo jak se do ní vůbec nedostat. Nejde tudíž jen o svědectví ze zákulisí záchranky, ale taky o knihu, díky které jednou můžete zachránit život.
Nepodceňujte pití a alkohol není hydratace
1.
Nepodceňujte pití. Když dostanete žízeň, už máte zpoždění.
V horku pijte průběžně, ne až ve chvíli, kdy vás začne bolet
hlava.
2. Alkohol není hydratace. Pivo na koupališti chutná možná skvěle. Jenže odvodňuje a taky zvyšuje riziko úrazu a tonutí. Každé pivo si zaslouží sklenici vody navíc.
Nepodceňujte pití a alkohol není hydratace
1.
Nepodceňujte pití. Když dostanete žízeň, už máte zpoždění.
V horku pijte průběžně, ne až ve chvíli, kdy vás začne bolet
hlava.
2. Alkohol není hydratace. Pivo na koupališti chutná možná skvěle. Jenže odvodňuje a taky zvyšuje riziko úrazu a tonutí. Každé pivo si zaslouží sklenici vody navíc.
Pozor na děti a zvířata v autě, tonutí je tiché
3. Pozor na děti a zvířata v autech. Nenechávejte je tam samotné ani na minutu. Ani s pootevřeným oknem. Teplota v autě stoupá děsivě rychle.
4. Tonutí je tiché. Nekřičí se, nemává se. Děti u vody sledujte neustále. Když je kolem bazénu nebo rybníka najednou ticho, zpozorněte.
SPF ochrana a sport
5.
Chraňte si kůži.
Už
nyní se objednejte na prevenci ke svému
dermatologovi, termín na podzim je ideální. Spálenina není
suvenýr z dovolené.
Opalovací krém
používejte
opakovaně během dne, nejen ráno.
6. Nečekejte se sportem na poledne. Běh nebo kolo ve 35 °C není známka odolnosti. Je to častá cesta k přehřátí a kolapsu.
Bosé nohy a léky
7.
Nenechávejte děti běhat
bosé
všude.
Popálené
plosky
od rozpáleného
povrchu jsou každé
léto
překvapivě
časté.
8. Myslete na léky. Některé léky zvyšují citlivost na slunce nebo zhoršují toleranci horka. Některá antibiotika po oslunění způsobí vyrážku. Pokud je užíváte, zjistěte si jejich omezení.
První pomoc
9.
Chlaďte hlavu, ne ego. Když se
vám
motá hlava, je vám
na omdlení
nebo přestáváte
normálně
fungovat, schovejte se do stínu. Přehřátí
není
ostuda.
10. Naučte se první pomoc. Protože léto je období kol, trampolín, bazénů, grilování, výletů a dobrodružství. A někdy stačí člověk, který ví, co dělat během prvních minut.