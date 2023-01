"A vy to s tatínkem taky děláte?" Jak se s dětmi bavit o sexu a nestydět se

Podle psycholožky a porodní asistentky Kristiny Zemánkové není smyslem udělat potomkovi přednášku, ale odpovídat na dotazy ve chvíli, kdy od něj přicházejí. "Přirozeně se zajímají o své tělo od útlého věku. A nejpozději ve chvíli, kdy se kolem nich začnou rodit děti. Budou se ptát, jak se miminko dostane do bříška a ven," říká Zemánková.

I když můžou být takové dotazy rodičům nepříjemné, měli by se podle Zemánkové zamyslet nad tím, co chtějí, aby se potomci o sexualitě dozvěděli. "Chci, aby to dítě raději probíralo se svými vrstevníky a možná si osvojilo spoustu mýtů? Nebo mu to chci říct sama? Pak ale musím předběhnout kamarády a kamarádky. Sexuální výchovu ve školách a školkách také nevnímám ve většině případů jako úplně šťastnou volbu," dává na zváženou Zemánková.

Rodičům radí, aby si o samotě i s partnerem ujasnili, co chtějí, aby dítě o sexualitě vědělo. "Například zda je pro mě především důležité, aby dítě mělo informaci, že při menstruaci je potřeba nosit vložky a při sexu užívat ochranu? Nebo chci jít dál a předat dítěti myšlenku, že sexualita včetně menstruace je něco posvátného a není to nic, za co by se měla dívka stydět?" říká Zemánková a dodává, že pokud máme dobrý vztah k vlastní sexualitě a v páru funguje, mluví se nám o ní snadněji.

