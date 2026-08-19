Do proměny vstupovala se 144 kilogramy. O rok později přišla na závěrečný galavečer s váhou 79 kilogramů. Celkem tak shodila úctyhodných 65 kilo a změna byla patrná nejen na její postavě. Dominika působila mnohem spokojeněji a sebevědoměji. Nadšení neskrývali ani trenér Maroš Molnár a jeho manželka Zuzana, kteří ji během náročného roku podporovali.
Těžké dětství, 144 kilo a pak obrovský zlom. Dominika změnila svůj život k nepoznání
Další díl Extrémních proměn ukázal příběh mladé ženy, která si už od dětství prošla mnoha těžkými chvílemi. Dominika Kubičková musela dospět mnohem dříve než její vrstevníci a řadu let bojovala nejen s nadváhou, ale také s následky složitých rodinných vztahů. Přesto v sobě nakonec našla sílu svůj život zásadně změnit.
Cesta k nové postavě přitom rozhodně nebyla bez komplikací. Dominika během proměny přišla o práci a zároveň se snažila vyrovnat s problémy, které si nesla z minulosti. Po několika neúspěšných pokusech se také rozhodla znovu pracovat na komplikovaném vztahu se svou matkou.
Výsledek však vnímá jako obrovskou odměnu. „Když mě potkají lidé, kteří mě opravdu dlouho neviděli, musím je oslovit já, protože mě nikdo nepozná. Je to tak dobrý pocit, když mi někdo řekne: ‚Co to se sebou děláš? Jak jsi hubená!‘ Nikdy předtím jsem nezažila, aby mi někdo řekl, jak jsem hubená,“ svěřila se po galavečeru spokojená Dominika.
Za působivým výsledkem se ale skrývá rok plný každodenní disciplíny. „Nejtěžší bylo překonávat se každý den, hlavně samu sebe,“ přiznala.
S problémy s váhou se Dominika potýkala prakticky celý život. Její dětství navíc poznamenaly složité rodinné poměry. Otec odešel od rodiny, když jí byly pouhé tři měsíce, a ve třech letech z jejího života na čas zmizela také matka, která odjela do Švýcarska.
„Od narození jsem obézní. Když jsem byla malá, kvůli tomu, jak jsem vypadala, si lidé mysleli, že jsem postižená. Pak už jsem jen rostla a rostla,“ popsala otevřeně své dětství.
Právě přihláška do Extrémních proměn se pro ni nakonec stala zásadním zlomem. Během roku se jí podařilo změnit jídelníček, začít pravidelně cvičit a postupně se dostat až na 79 kilogramů. Na konci celé cesty proto neskrývala vděčnost vůči lidem, kteří ji provázeli.
„Chci poděkovat za krásný rok hlavně tobě, Maroši, a Zuzce. Ukázalo mi to, jak pokračovat dál a nevzdávat se. A také že mám věci vnímat úplně jinak, než jsem je vnímala doposud. Jsem ráda, že jste to se mnou nevzdali,“ řekla Dominika.
Ani po skončení televizní proměny se podle svých slov nevrátila ke starému způsobu života. Váhu si dokázala udržet kolem osmdesáti kilogramů a mezitím podstoupila také plastickou operaci, která bývá po výrazném úbytku hmotnosti dalším krokem celé proměny.
„Váhu 80 kilogramů si držím,“ uvedla. Tím pro ni ale práce na sobě nekončí. „Moje hubnutí pokračuje dál. Stravuji se tak, jak mám, a po létě jsem zvýšila intenzitu cvičení,“ dodala.