Jediný dotek mu během několika vteřin převrátil celý život naruby. Brit Darren Harris se v roce 2020 dostal do kontaktu s elektrickým proudem o napětí 11 tisíc voltů a jen zázrakem přežil. Z nehody si odnesl rozsáhlé popáleniny, desítky operací i psychické trauma, se kterým se potýká dodnes.
Tělem mu projelo 11 tisíc voltů a byl 14 minut klinicky mrtvý. Následky mu změnily tvář k nepoznání
Stačil jediný dotek a jeho život se během vteřiny změnil k nepoznání. Zásah proudem o napětí 11 000 voltů přežil jen zázrakem, následovala ale dlouhá série operací, boj s následky těžkých popálenin i chvíle, kdy už nechtěl dál žít.
Darren se netají tím, že za nehodou stála jeho vlastní chyba. V době, kdy se ocitl v opuštěném průmyslovém areálu v anglickém Wolverhamptonu, byl ve špatné finanční situaci. Do budovy určené k demolici se vydal hledat železo a další kovový materiál, který by mohl následně zpeněžit.
Netušil však, že objekt stále není zcela odpojený od elektrické sítě. Osudným se mu stal okamžik, kdy se dotkl rozvodné skříně. „Levou rukou jsem se dotkl rozvodné skříně, která napájela 980 domů a 78 továrních hal, a ten výboj mě doslova roztrhal,“ popisuje dnes chvíli, kdy jeho tělem projel proud o napětí 11 tisíc voltů.
Navzdory devastujícím zraněním se Darrenovi podle jeho vzpomínek podařilo dostat z budovy ven. Co se dělo potom, už si nepamatuje. Probral se až v nemocnici, kde začal boj o jeho život. „Byl jsem 29 dní v kómatu. Třikrát jsem prodělal sepsi, selhaly mi ledviny a dvakrát jsem zemřel. Celkem jsem byl 14 minut klinicky mrtvý,“ říká.
Elektrický výboj mu způsobil popáleniny třetího stupně na přibližně polovině těla. Přišel o palec na levé ruce, předloktí měl spálené až na kost a vážně zasažený byl také jeho obličej. Následkem nehody přišel mimo jiné o obě uši a část nosu. Lékaři ho postupně poslali na více než třicet operací.
„Probuzení v nemocnici bylo strašně zvláštní. Myslel jsem, že jsem umřel na místě nehody,“ vzpomíná Darren.
Pohled do zrcadla pro něj znamenal další ránu
Vedle fyzické bolesti se musel vyrovnat také s tím, jak výrazně nehoda změnila jeho vzhled. Jeden z nejtěžších okamžiků přišel ve chvíli, kdy se během pobytu v nemocnici poprvé spatřil v zrcadle. „Rozhodl jsem se projít po chodbě a uviděl jsem zrcadlo. Musel jsem se na sebe podívat – a to byla největší bolest a smutek, jaké jsem kdy zažil,“ přiznává.
Následky nehody přitom nebyly jen fyzické. Darren se potýká s posttraumatickou stresovou poruchou a otevřeně mluví i o chvílích, kdy už neviděl cestu dál. „Byl jsem zlomený a několikrát jsem se pokusil vzít si život. Ale pokaždé jsem se znovu postavil na nohy. Většinu svého traumatu skrývám, i když ho prožívám každý den,“ svěřuje se.
Přesto se snaží pokračovat dál. V současnosti shání prostředky na rekonstrukční operaci obličeje, která by mu podle jeho slov mohla pomoci získat zpět alespoň část ztraceného sebevědomí. Z cílové částky 100 tisíc liber se mu dosud podařilo získat přibližně 15 tisíc.
Svou zkušenost dnes nechce vnímat jen jako tragédii. Tvrdí, že druhou šanci, kterou dostal, hodlá využít a svým příběhem podpořit i další lidi, kteří se ocitli na životním dně. „Nepřál bych něco takového ani svému nejhoršímu nepříteli. Chci být inspirací pro lidi, kteří právě procházejí životní krizí,“ uzavírá Darren.