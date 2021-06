Tancem u tyče zhubla přes 50 kg. Na začátku se ani nedokázala zvednout ze země

Jessica Wilsonová se od dospívání točila v začarovaném kruhu omezování kalorických potravin. Jakmile se jí podařilo zhubnout, opět se začala přejídat nezdravým jídlem, dokud nenabrala ztracené kilogramy zpět plus ještě něco navíc.

"Myslela jsem si, že jakmile si pořídím tyč, hned na ni nakročím a začnu se točit." Zklamaná Jessica se ale musela vypořádat s tím, že se na začátku nedokázala ani zvednout ze země. A tak začala trénovat. Každý den znovu a znovu.

Čím větší měla postupně sílu, tím si mohla dovolit dělat více pohybů a energie zároveň přibývalo. Během lockdownu kvůli koronaviru byl tanec jedinou aktivitou, a tak se přistihla, že postupem času trénuje i několikrát denně, zkouší nové pohyby a užívá si to, že ji pohyb jednoduše baví.

"Přejídání najednou zmizelo, vrátilo se mi zpět intuitivní stravování, zajímalo mě především to, abych měla dostatek energie na tanec." Jessica si najednou uvědomila, že během roku a půl shodila přes 50 kilogramů. "Teď vážím 77 kilogramů a zatím se zdá, že je to pro moje tělo ideální váha, umožňuje mi to trénovat a za to jsem opravdu vděčná."