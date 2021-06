Objev vědců speciálně pro ženy: tampony odhalí kvasinkovou infekci rychle a diskrétně

Zná to skoro každá žena na celém světě. Alespoň jednou v životě mělo infekci močových cest sedm žen z deseti. Vědci přišli s nápadem, jak umožnit rychlé a jednoduché potvrzení toho, že jde o infekci. Dali do tamponů speciální molekulu, která se do pár minut zabarví, když se potká s kvasinkou. Významně by to pomohlo v oblastech, kde je omezený přístup ke zdravotní péči.