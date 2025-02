Tajemství saunování během menstruace: Co byste měla vědět pro pohodlí a zdraví

Ale to by byla chyba! I během menstruace si můžete dopřát skvělý zážitek z pobytu v sauně – stačí vědět, jak se na to připravit, jak naslouchat svému tělu a jak se postarat o své zdraví. A my vám rádi poradíme, jak si tento relaxační rituál i v tomto období užít na maximum. Podívejte se do grafiky.