Hned na úvod si pojďme říct, že cílem není dělat z přípravy jídla umělecké dílo. Nikdo po vás nechce, abyste ze sendvičů pracně vykrajovali malé tygříky, psali dětem na ubrousky edukační vzkazy nebo z obyčejné svačiny vytvářeli origami.
Svačinky, které děti opravdu chtějí jíst. Hotové je budete mít během pár minut
S novým školním rokem přichází také jedna z nejotravnějších rodičovských disciplín – příprava svačin. Každý den vymýšlet, co nachystat, vše připravit, a navíc ještě doufat, že si školák alespoň kousne, může být pěkná otrava. Co když ale lze tuto rutinu zvládnout s ledovým klidem, bez zbytečného stresu a bez ukrajování jediné minuty spánku?
Když totiž stojíte v půl sedmé ráno před poloprázdnou lednicí a bojujete s časem, potřebujete něco opravdu snadného, a ne si život zbytečně komplikovat. Základem dobré svačiny by vždy měly být kvalitní suroviny, nikoliv nutkavé počítání každé kalorie nebo složitý food styling.
Jak tedy k celé věci přistoupit, aby pro vás ranní příprava nebyla každodenním očistcem? Autorky Velké svačinkové bichle Pavlína Mähringová a Veronika Břicháčková tvrdí, že to jde. Stačí se držet několika jednoduchých kroků, které ranní očistec promění v rychlou a klidnou rutinu. Sestavily pro vás sedm praktických rad, jak na to.
Sedmero svačinkových rad pro pohodová rána
1. Plánujte
Není nutné mít složité excelové tabulky s rozepsaným jídlem na týden dopředu. Úplně bohatě stačí mít na papíře, nástěnce či v telefonu zapsané dva až tři osvědčené recepty, které zvládnete připravit i poslepu.
Velmi vděčným základem jsou například palačinky, muffiny či vafle. Dají se snadno připravit v mnoha obměnách (na sladko i na slano) den předem nebo ráno. Navíc můžete skvěle pracovat s jedním druhem těsta a střídat sladkou a slanou variantu.
„Nám skvěle funguje následující plánování – jeden den palačinky či lívance, další den obložený chléb s kvalitní uzeninou či sýrem, poté pomazánka z tvarohu či čerstvého sýra na sto a jeden způsob (mrkvová, vajíčková, tuňáková atd.), zbytky od večeře (například těstoviny smíchané do dobrého salátu) a poté lehká improvizace,“ popisují autorky.
2. Vytvořte si rodinný „tahák“
Když ráno stojíte před lednicí a mozek ještě plně nefunguje, zachrání vás seznam osvědčených svačin, které mají u vašich dětí úspěch. Připněte ho na viditelné místo nebo si hotová jídla jednoduše vyfoťte do telefonu.
Tento tahák vám nesmírně usnadní plánování nákupů. Zkusit se můžete zeptat i samotných dětí – i když je to občas riskantní otázka, jejich odpověď vás může alespoň nasměrovat.
3. Kouzlo recyklace zbytků
Zbylé jídlo od nedělního oběda nebo večeře během týdne může posloužit jako základ pro skvělou svačinu. Zbylé brambory, rýže, slané koláče nebo palačinky se dají velmi elegantně využít. Při vaření večeře můžete rovnou udělat o jednu či dvě porce navíc a chránit je vlastním tělem, aby je hladoví členové domácnosti nesnědli ještě večer.
4. Mějte železnou zásobu
S poctivými základními surovinami vykouzlíte skvělou svačinu během pár minut. Vyplatí se proto mít vždy po ruce máslo a dobré pečivo, klidně i nakrájený chléb uložený v mrazáku. Do zásoby se hodí také vejce, krémový a plátkový sýr, tuňák ve vlastní šťávě, kvalitní šunka s vysokým podílem masa a samozřejmě sezonní ovoce a zelenina.
Z krémového sýra připravíte vynikající pomazánku do pěti minut. I obyčejný poctivý kus chleba s máslem, sýrem a křupavou paprikou představuje důstojnou a skvělou svačinu.
5. Večerní vs. ranní příprava?
Rozhoduje váš pocit. Dělejte to tak, jak to nejlépe vyhovuje vašemu biorytmu. Autorkám se sice více osvědčila příprava ráno (s jasným plánem, co se bude chystat), ale nejdůležitější je zbytečně se nenervovat.
Pokud svačiny raději chystáte večer, nechte ovoce a zeleninu raději vcelku – do druhého dne tak nezměknou a zůstanou krásně čerstvé a křupavé.
6. Delegujte
Máte doma starší děti? Zapojte je. Vyčleňte v lednici jeden plastový box a ve spíži jeden košík. V neděli do nich připravte „svačinkové komponenty“ (nakrájený sýr, kvalitní šunku, uvařená vajíčka, jogurty, omyté ovoce či domácí muffiny).
Pravidlo pro děti pak zní jasně: Vezmi si jednu věc z lednice, jednu ze spíže a nezapomeň na ovoce a zeleninu. Děti získají kontrolu nad svým jídlem a naučí se zodpovědnosti. „Určitě se vyplatí nejprve skládat svačiny do krabiček společně, aby si školák systém zaběhl a získal návyk toho, jak si svačinu sestavit,“ doporučuje Pavlína Mähringová.
„Zároveň si tak můžete nenápadně zkontrolovat, jestli je svačina dostatečně velká a kvalitní. Delegování ale určitě nezaměňujte za to, že dítěti dáte peníze na svačinu a ať se činí. Bohužel je v poslední době opravdu nešťastné vidět zástupy školáků s chipsy a energetickým nápojem v ruce jako náhražkou za plnohodnotnou svačinu.“
7. Zapojte i ty nejmenší pomocníky
Mladší děti, které v kuchyni zatím nepomáhaly, zapojte drobnými krůčky. Poproste je, ať vám podají suroviny z lednice či spíže, a postupně jim přidávejte další jednoduché úkony.
„Možná vás překvapí, jak bude najednou nejen svačina chutnat jinak – lépe –, když se do přípravy dítě samo zapojilo,“ doplňuje Veronika Břicháčková. „Zároveň mu tím ukazujete, že svačina nespadla z nebe, ale někdo ji musí vymyslet, nakoupit na ni a také ji připravit.“
Tři rychlé recepty z krabičky, které musíte vyzkoušet
Chcete rovnou vyzkoušet něco nového? Tyto tři recepty z Velké svačinkové bichle jsou jednoduché na přípravu, skvěle chutnají v krabičce a snadno v nich dětem nabídnete i porci ovoce či zeleniny.
Nekynuté lívance s tvarohem a ovocem
Rychlá sladká klasika, která v krabičce chutná fantasticky i za studena
Ingredience (na 4 porce, cca 12 lívanců):
1 vejce M, 1 balení kypřicího prášku (12 g), 200 ml polotučného mléka pokojové teploty, 1 vrchovatá lžíce moučkového cukru (20 g), 150 g hladké nebo špaldové mouky.
Na tvaroh s ovocem: 125 g polotučného tvarohu, 1 lžička medu (8 g), 100 g sezonního ovoce.
K dozdobení do krabičky: 1 hrst jahod a 1 hrst hroznového vína na každou porci.
Jak na to: Rozšlehejte vejce s cukrem, přilévejte mléko a postupně přidávejte mouku smíchanou s kypřicím práškem. Na pánvi s troškou másla či oleje smažte lívanečky. Tvaroh smíchejte s medem a nadrobno nakrájeným ovocem (vynikající jsou jahody, banán, hroznové víno, jablko či mandarinka). Lívance směsí prokládejte a nechte chvíli odležet. Do krabičky přibalte čerstvé jahody a hroznové víno.
Brokolicové muffiny bez mouky
Vláčná slaná varianta plná bílkovin a zeleniny, kterou můžete plnit téměř po okraj, protože těsto neobsahuje mouku ani kypřicí prášek a v troubě příliš nevyskočí.
Ingredience (na 4 porce – 12 muffinů): 300 g brokolice, 6 vajec M, 1 nastrouhaná mozzarella (125 g), 1 lžíce olivového oleje (20 ml), sůl (3 g) a bylinky (pažitka, petrželka či bazalka).
K dozdobení do krabičky: 5 cherry rajčátek, 2 plátky ananasu a 1 kiwi na porci.
Jak na to: Brokolici rozeberte na malé růžičky a nechte je spařit v páře na pařáčku do změknutí (případně je krátce povařte ve vroucí vodě). Po vychladnutí je nožem nasekejte najemno. V misce nasekanou brokolici smíchejte s rozšlehanými vejci, olivovým olejem, nastrouhanou mozzarellou a bylinkami. Směsí naplňte formičky na muffiny (silikonové nebo papírové jsou ideální) až téměř po okraj a pečte při 170 °C přibližně 20 minut dozlatova. Vychladlé muffiny doplňte do krabičky cherry rajčátky a čerstvým ovocem.
Slané lívance s brokolicí a ricottou
Neuvěřitelně voňavé placičky doplněné o osvěžující, jemně nakyslý tvarohový dip.
Ingredience (na 4 porce – 12 až 16 lívanců): 400 g brokolice, 300 g ricotty, 1 celé vejce M, 3 lžíce hladké nebo špaldové mouky (45 g), 2 lžičky kypřicího prášku (8 g), 1 stroužek česneku (5 g), špetka soli (2 g) a 1 lžíce oleje na smažení (20 ml).
Na krém: 100 g polotučného tvarohu, 1 lžíce citronové šťávy (5 ml), špetka soli (2 g) a špetka pepře (1 g).
K dozdobení do krabičky: mandarinka a hrst cherry rajčat.
Jak na to: Menší růžičky brokolice nechte v páře nebo ve vroucí vodě spařit do úplného změknutí, aby se daly snadno rozmačkat. V misce brokolici rozmačkejte vidličkou nebo rozmixujte. Přidejte ricottu, kypřicí prášek, mouku, utřený česnek a celé vajíčko. Ze vzniklé kompaktní směsi smažte na trošce oleje placičky o velikosti dlaně. Vychladlé lívance podávejte s vyšlehaným krémem z tvarohu, citronové šťávy, soli a pepře. Do krabičky přibalte mandarinku a cherry rajčata.